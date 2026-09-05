Westbrook Returns to His Winning Ways at Ohsweken

OHSWEKENT, ONT (September 4, 2026) — Dylan Westbrook returned to victory lane at Ohsweken Speedway for the first time since July 10th by winning the 360 sprint car main event. The victory was Westbrook’s seventh of the 2026 season.
Skyler Evans, Matt Farham, D.J Christie, and Eric GLdhill rounded out the top five.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, September 4, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Timed Hot Laps 1 (3 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.096[1]
2. 12DD-Darren Dryden, 13.299[6]
3. 7NY-Matt Farnham, 13.396[3]
4. 77T-Tyeller Powless, 13.526[4]
5. 88H-Josh Hansen, 13.591[2]
6. 84-Mike Lichty, 13.598[7]
7. 0C-Cole MacDonald, 13.789[8]
8. 21J-John Burbridge Jr, 14.349[5]
Timed Hot Laps 2 (3 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook, 12.980[1]
2. 39-Cory Turner, 13.217[2]
3. 15-Ryan Turner, 13.259[7]
4. 68-Aaron Turkey, 13.438[3]
5. 11-Jamie Turner, 13.768[5]
6. 90-Travis Cunningham, 13.849[6]
7. 77E-Ashton VanEvery, 13.944[8]
8. 28K-Tate O’Leary, 14.792[4]
Timed Hot Laps 3 (3 Laps)
1. 5-DJ Christie, 13.113[1]
2. 5D-Jacob Dykstra, 13.176[8]
3. 0-Glenn Styres, 13.212[5]
4. 6-Ryan Coniam, 13.353[7]
5. 7-Eric Gledhill, 13.415[3]
6. 45-Nick Sheridan, 13.694[2]
7. 94-Todd Hoddick, 13.713[4]
8. 01K-Mikey Kruchka[6]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 12DD-Darren Dryden[1]
2. 87XS-Skyler Evans[4]
3. 7NY-Matt Farnham[2]
4. 77T-Tyeller Powless[3]
5. 88H-Josh Hansen[5]
6. 84-Mike Lichty[6]
7. 0C-Cole MacDonald[7]
8. 21J-John Burbridge Jr[8]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[4]
2. 39-Cory Turner[1]
3. 15-Ryan Turner[2]
4. 68-Aaron Turkey[3]
5. 11-Jamie Turner[5]
6. 90-Travis Cunningham[6]
7. 77E-Ashton VanEvery[7]
8. 28K-Tate O’Leary[8]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 5D-Jacob Dykstra[1]
2. 7-Eric Gledhill[5]
3. 5-DJ Christie[4]
4. 0-Glenn Styres[2]
5. 45-Nick Sheridan[6]
6. 6-Ryan Coniam[3]
7. 94-Todd Hoddick[7]
8. 01K-Mikey Kruchka[8]
A-Main (25 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[2]
2. 87XS-Skyler Evans[3]
3. 7NY-Matt Farnham[8]
4. 5-DJ Christie[5]
5. 7-Eric Gledhill[7]
6. 39-Cory Turner[4]
7. 45-Nick Sheridan[15]
8. 77T-Tyeller Powless[10]
9. 0-Glenn Styres[12]
10. 12DD-Darren Dryden[6]
11. 15-Ryan Turner[9]
12. 01K-Mikey Kruchka[24]
13. 11-Jamie Turner[14]
14. 0C-Cole MacDonald[19]
15. 77E-Ashton VanEvery[20]
16. 68-Aaron Turkey[11]
17. 6-Ryan Coniam[18]
18. 28K-Tate O’Leary[23]
19. 84-Mike Lichty[16]
20. 94-Todd Hoddick[21]
21. 88H-Josh Hansen[13]
22. 21J-John Burbridge Jr[22]
23. 5D-Jacob Dykstra[1]
24. 90-Travis Cunningham[17]