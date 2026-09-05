Yeley Wins Opening Night Feature During the Vermeil Classic

CALISTOGA, CA (September 5, 2026) — J.J. Yeley won the opening night feature event for the USAC/CRA Sprint Car Series during the Louie Vermeil Classic Saturday at Calistoga Speedway. R.J. Johnson, Connor Lundy, David Gasper, and Austin Williams rounded out the top five.
Justyn Cox won the winged 360 sprint car main event.
Louie Vermeil Classic
Calistoga Speedway
Calistoga, California
Saturday, September 5, 2026
USAC / CRA Sprint Car Series
USAC/CRA Qualifying
1. 24-Jaden Rogers, 19.681
2. 1P-RJ Johnson, 19.817
3. 57A-Logan Seavey, 19.875
4. 17-Ryan Bernal, 19.919
5. 17W-Austin Williams, 19.940
6. 97-Connor Lundy, 20.043
7. 18-David Gasper, 20.120
8. 63-Frankie Guerrini, 20.132
9. 83T-Tanner Carrick, 20.149
10. 17J-Josh Young, 20.246
11. 57-Connor Speir, 20.264
12. 3M-Marty Hawkins, 20.295
13. 3P-JJ Yeley, 20.325
14. 91R-Brody Roa, 20.351
15. 17X-Cole Wakim, 20.642
16. 1-Nate Schank, 20.761
17. 29T-Ryan Timmons, 20.907
18. 39-Jeff Dyer, 21.087
19. 98-Verne Sweeney, 21.164
20. 98B-Brecken Guerrero, 21.206
USAC/CRA Qualifier #1 (12 Laps)
1. 3P-JJ Yeley[4]
2. 18-David Gasper[1]
3. 83T-Tanner Carrick[2]
4. 17X-Cole Wakim[5]
5. 57-Connor Speir[3]
6. 98-Verne Sweeney[7]
7. 29T-Ryan Timmons[6]
USAC/CRA Qualifier #2 (12 Laps)
1. 17J-Josh Young[2]
2. 91R-Brody Roa[4]
3. 63-Frankie Guerrini[1]
4. 1-Nate Schank[5]
5. 3M-Marty Hawkins[3]
6. 98B-Brecken Guerrero[7]
7. 39-Jeff Dyer[6]
USAC/CRA-Main (30 Laps)
1. 3P-JJ Yeley[7]
2. 1P-RJ Johnson[5]
3. 97-Connor Lundy[1]
4. 18-David Gasper[9]
5. 17W-Austin Williams[2]
6. 91R-Brody Roa[10]
7. 17-Ryan Bernal[3]
8. 83T-Tanner Carrick[11]
9. 57A-Logan Seavey[4]
10. 17X-Cole Wakim[13]
11. 1-Nate Schank[14]
12. 57-Connor Speir[15]
13. 17J-Josh Young[8]
14. 98B-Brecken Guerrero[18]
15. 98-Verne Sweeney[17]
16. 63-Frankie Guerrini[12]
17. 3M-Marty Hawkins[16]
18. 24-Jaden Rogers[6]
19. 29T-Ryan Timmons[19]
DNS: 39-Jeff Dyer
Winged 360 Sprint Cars
Wing Sprints Feature (25 Laps)
1. 42X-Justyn Cox[2]
2. 17W-Austin Williams
3. 46JR-Joel Myers Jr[3]
4. 7C-Colby Copeland[7]
5. 88N-DJ Netto[5]
6. 2A-Austin Wood[8]
7. 83T-Tanner Carrick[6]
8. 92-Andy Forsberg[10]
9. 121-Caeden Steele[12]
10. 2D-Luke Hayes[11]
11. 35-Sean Becker[14]
12. 9F-Dustin Freitas[16]
13. 26-Billy Aton[20]
14. 12J-John Clark[17]
15. 21-Shane Hopkins[13]
16. 67-Brock Britton[15]
17. 94-Greg Decaires V[9]
18. X1-Chance Grasty[4]
19. 71-Walter Ball[18]
DNS: 17G-Shane Golobic
DNS: 17BP-Elijah Gile