Harley Burns Wins at Haubstadt

HAUBSTADT, IN (September 6, 2026) — Harley Burns won the Midwest Thunder 410 Sprint Car Series feature event Sunday night at Tri-State Speedway.
Burns led all 25-laps in route to the victory over RObert Ballou, Jake Swanson, Chase Stockon, and Chet Williams.
Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Tri-State Speedway
Haubstadt, Indiana
Sunday, September 6, 2026
Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 16-Harley Burns, 13.864[6]
2. 92-Chase Stockon, 14.099[9]
3. 06-Michael Larrison, 14.202[4]
4. 12S-Adyn Schmidt, 14.598[2]
5. 22-Brandon Spencer, 14.690[7]
6. 21-Caleb Stelzig, 14.854[1]
7. 0-Noah Whitehouse, 15.563[8]
DNS: 8-James Turnbull
DNS: 37-Dave Gross
Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 5T-Jake Swanson, 14.201[7]
2. 7S-Sam Scott, 14.235[1]
3. 49-Austin Cory, 14.560[4]
4. 12J-Steve Justis, 14.881[3]
5. 45N-Troy Carey, 14.918[8]
6. 87-Tony Helton, 14.930[6]
7. 3KB-Jake Brown, 15.472[2]
8. 3L-Michael Landis, 15.811[5]
9. 2J-Steven Pritchett, 15.892[9]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 3P-Kyle Cummins, 13.790[2]
2. 12-Robert Ballou, 13.897[1]
3. 76J-JJ Hughes, 13.969[4]
4. 10-Aric Gentry, 13.992[6]
5. 17-Kendall Ruble, 14.187[7]
6. 13P-Cameron La Rose, 14.372[5]
7. 83-Carl Rhuebottom, 15.121[3]
DNS: 4B-Donny Brackett
Qualifying Flight D (3 Laps)
1. 55-Eli Wilhelmus, 13.975[6]
2. 21S-Stephen Schnapf, 14.261[5]
3. 38-Chet Williams, 14.296[2]
4. 41-Ricky Lewis, 14.402[4]
5. 10G-Gabriel Gilbert, 14.532[8]
6. 16B-James Boyd, 14.642[1]
7. 97NK-Nolan Kiefer, 14.905[3]
8. 64C-Collin Jackson, 15.975[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 92-Chase Stockon[3]
2. 16-Harley Burns[4]
3. 06-Michael Larrison[2]
4. 21-Caleb Stelzig[6]
5. 22-Brandon Spencer[5]
6. 0-Noah Whitehouse[7]
7. 37-Dave Gross[9]
8. 12S-Adyn Schmidt[1]
DNS: 8-James Turnbull
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 5T-Jake Swanson[4]
2. 7S-Sam Scott[3]
3. 45N-Troy Carey[5]
4. 49-Austin Cory[2]
5. 87-Tony Helton[6]
6. 12J-Steve Justis[1]
7. 3KB-Jake Brown[7]
8. 3L-Michael Landis[8]
9. 2J-Steven Pritchett[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 12-Robert Ballou[3]
2. 10-Aric Gentry[1]
3. 3P-Kyle Cummins[4]
4. 17-Kendall Ruble[5]
5. 76J-JJ Hughes[2]
6. 13P-Cameron La Rose[6]
7. 83-Carl Rhuebottom[7]
8. 4B-Donny Brackett[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 38-Chet Williams[2]
2. 21S-Stephen Schnapf[3]
3. 55-Eli Wilhelmus[4]
4. 41-Ricky Lewis[1]
5. 10G-Gabriel Gilbert[5]
6. 16B-James Boyd[6]
7. 97NK-Nolan Kiefer[7]
8. 64C-Collin Jackson[8]
Semi-Feature (12 Laps)
1. 76J-JJ Hughes[3]
2. 13P-Cameron La Rose[7]
3. 12S-Adyn Schmidt[13]
4. 4B-Donny Brackett[15]
5. 22-Brandon Spencer[1]
6. 10G-Gabriel Gilbert[4]
7. 87-Tony Helton[2]
8. 0-Noah Whitehouse[5]
9. 97NK-Nolan Kiefer[12]
10. 3KB-Jake Brown[10]
11. 64C-Collin Jackson[16]
12. 12J-Steve Justis[6]
13. 3L-Michael Landis[14]
14. 83-Carl Rhuebottom[11]
15. 37-Dave Gross[9]
DNS: 16B-James Boyd
DNS: 8-James Turnbull
DNS: 2J-Steven Pritchett
Feature (25 Laps)
1. 16-Harley Burns[1]
2. 12-Robert Ballou[3]
3. 5T-Jake Swanson[4]
4. 92-Chase Stockon[5]
5. 38-Chet Williams[2]
6. 17-Kendall Ruble[15]
7. 3P-Kyle Cummins[11]
8. 76J-JJ Hughes[17]
9. 13P-Cameron La Rose[18]
10. 7S-Sam Scott[6]
11. 12S-Adyn Schmidt[19]
12. 45N-Troy Carey[10]
13. 21S-Stephen Schnapf[8]
14. 55-Eli Wilhelmus[12]
15. 10-Aric Gentry[7]
16. 4B-Donny Brackett[20]
17. 21-Caleb Stelzig[13]
18. 49-Austin Cory[14]
19. 41-Ricky Lewis[16]
20. 06-Michael Larrison[9]
21. 64C-Collin Jackson[21]