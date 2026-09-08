Photo Gallery: 2026 Louie Vermeil Classic at Calistoga Speedway _Top Features, Media Gallery, Photo Gallery, USAC / CRA Sprint Car Series Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Pace Vehicles (Serena Dalhamer photo) Four Wide Salute to Fans (Serena Dalhamer photo) Justyn Cox Wins (Serena Dalhamer photo) Jaden Rogers and Chase Johnson (Serena Dalhamer photo) Flagman (Serena Dalhamer photo) Tanner Carrick (83T), DJ Netto (88N), Andy Forsberg (92), Shane Golobic (17G) and Austin Wood (2A) (Serena Dalhamer photo) Sean Becker (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Crowd (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Granstand View (Serena Dalhamer photo) Push Truck (Serena Dalhamer photo) Push Vehicle (Serena Dalhamer photo) Shane Golobic (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Logan Seavey (Serena Dalhamer photo) Shane Golobic, Justyn Cox and Joel Myers Jr (Serena Dalhamer photo) Shane Golobic (Serena Dalhamer photo) Fire Truck (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley (Serena Dalhamer photo) Ryan Bernal (Serena Dalhamer photo) Push Truck (Serena Dalhamer photo) Britton Bock (Serena Dalhamer photo) Drake York, Andy Forsberg and Sean Becker (Serena Dalhamer photo) Elijah Gile (Serena Dalhamer photo) Brecken Guerrero (Serena Dalhamer photo) Nate Schank (1) and Connor Speir (57) (Serena Dalhamer photo) Brody Roa (91R), Logan Seavey (57A), Marty Hawkins (3M), Jaden Rogers (24), JJ Yeley (3P) and David Gasper (18) (Serena Dalhamer photo) Austin Wood (2A) and DJ Netto (88N) (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley and Ryan Bernal (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley and Ryan Bernal (Serena Dalhamer photo) RJ Johnson, JJ Yeley and Connor Lundy (Serena Dalhamer photo) Hall of Fame Podium (Serena Dalhamer photo) Pace Vehicles (Serena Dalhamer photo) Safety Crew (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley (Serena Dalhamer photo) Connor Lundy (Serena Dalhamer photo) Justyn Cox (42X) and RJ Johnson (1P) (Serena Dalhamer photo) Sean Becker (35) and Andy Forsberg (92) (Serena Dalhamer photo) Andy Forsberg (92) and Sean Backer (35) (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) RJ Johnson (Serena Dalhamer photo) Logan Seavey (Serena Dalhamer photo) Sean Becker and Andy Forsberg (Serena Dalhamer photo) Richard Forsberg (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Pit View (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Grandstand View (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Ticket Booth (Serena Dalhamer photo) Water Truck (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Jaden Rogers, RJ Johnson and JJ Yeley (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Pit View (Serena Dalhamer photo) Britton Bock (Serena Dalhamer photo) Ryan Timmons (Serena Dalhamer photo) Justyn Cox (Serena Dalhamer photo) Jaden Rogers (Serena Dalhamer photo) Brecken Guerrero and Verne Sweeney (Serena Dalhamer photo) Justyn Cox (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Pits (Serena Dalhamer photo) Justyn Cox (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Beer and Wine Tasting (Serena Dalhamer photo) Hunt Family Farewell (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Photo Wall (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Announcer Booth (Serena Dalhamer photo) Tony Hunt and Tommy Hunt (Serena Dalhamer photo) Andy Forsberg (Serena Dalhamer photo) David Gasper (Serena Dalhamer photo) Troy White shoots Ryan Timmons (29T) while Steve Lafond captures Logan Seavey (55A) (Serena Dalhamer photo) Greg Decaires V (Serena Dalhamer photo) Marty Hawkins (Serena Dalhamer photo) Ryan Timmons (Serena Dalhamer photo) Ryan Bernal (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Beer Tasting (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Beer Tasting (Serena Dalhamer photo) Track Prep Tractor (Serena Dalhamer photo) Shark Tales with Andy Feature Start (Serena Dalhamer photo) USAC CRA Starting Line Up (Serena Dalhamer photo) JJ Yeley and RJ Johnson (Serena Dalhamer photo) Gary Thomas (Serena Dalhamer photo) Shane Hopkins (Serena Dalhamer photo) Austin Williams (Serena Dalhamer photo) Andy Forsberg (Serena Dalhamer photo) Calistoga Speedway Scoreboard (Serena Dalhamer photo) Brody Roa (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Long Live the Louie (Serena Dalhamer photo) Victory Lane Banner (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Colby Copeland (Serena Dalhamer photo) Austin Wood, Colby Copeland and Caeden Steele (Serena Dalhamer photo) RJ Johnson (Serena Dalhamer photo) Sean Becker (Serena Dalhamer photo) Andy Forsberg (Serena Dalhamer photo) Sean Becker (Serena Dalhamer photo) Connor Lundy (Serena Dalhamer photo) calistoga speedwayLouie Vermeil ClassicPhoto GalleryUSAC/CRA Sprint Car Series