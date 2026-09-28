Feature Winners: Saturday, September 27, 2026

_Top Features, 34 Raceway, 500 Sprint Car Tour, Anderson Speedway, Arlington Raceway, ASCS Hurricane Area Super Sprints, ASCS Midwest Region, Badger Midget Auto Racing Association, BAPS Motor Speedway, Benton Raceway Park, Bridgeport Speedway, Carolina Sprint Tour, Creek County Speedway, Eldora Speedway, Farmington Empire Speedway, Gray's Harbor Raceway, Hagerstown Speedway, Hi-Tec Oils Speedway, High Limit Racing, Interstate Racing Association, Laurel Highlands Sprints, Lawton Speedway, Lincoln Park Speedway, Lincoln Speedway (PA), Meridian Speedway, Michaels' Mercer Raceway, Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Auto Racing Association, Midwest Sprint Car Association (WI), Northern California Modified Association, Ohio Valley Sprint Car Association, Oil Capital Racing Series, Ontario Traditional Sprints, PA Posse 410 Sprint Car Series, PA Sprint Series, Path Valley Speedway Park, Petaluma Speedway, Riverside International Speedway, RPM Speedway (TX), RUSH Racing Series, Silver Dollar Speedway, Skagit Speedway, Southern Sprint Car Series (USA), Speed Tour Supermodifieds, Sprint Cars of New England, Sprint Invaders Association, Top Gun Sprintcar Series, United Sprint Car Series, USAC / CRA Sprint Car Series, USAC Midwest Wingless Racing Association, USAC National Midget Car Series, USAC National Sprint Car Series, USAC Silver Crown Series, Ventura Raceway, Virginia Sprint Series, Wayne County Speedway, Wisconsin WingLESS Sprint Cars, World of Outlaws
Trinity Uttech. (T.J. Buffenbarger Photo)
Trinity Uttech. (T.J. Buffenbarger Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
34 Raceway West Burlington, IA USA Sprint Invaders Fall Haul Rained Out
Anderson Speedway Anderson, IN USA 500 Sprint Car Tour Tony Elliott Classic Bobby Santos III
Anderson Speedway Anderson, IN USA USSA Kenyon Midgets Tony Elliott Classic Ayrton Houk
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Rained Out
Bear Ridge Speedway Bradford, VT USA Sprint Cars of New England Mac MacDuffie
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 305 Sprint Cars Steve Short
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Danny Serrano Weekend Rained Out
Buxton Speedway South Buxton, ONT CAN Ontario Traditional Sprints Jacob Dykstra
Cherokee Speedway Gaffney, SC USA United Sprint Car Series Coen McDaniel
Cirtrus County Speedway Iverness, FL USA Southern Sprint Car Series Daniel Miller
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Johnny Kent
Eldora Speedway Rossburg, OH USA High Limit Racing Rico Abreu
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Midget Car Series 4-Crown Nationals Jakeb Boxell
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC National Sprint Car Series 4-Crown Nationals Kyle Cummins
Eldora Speedway Rossburg, OH USA USAC Silver Crown Series 4-Crown Nationals Daison Pursley
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Gage Montgomery
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Alex Peck
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Tim Martin
Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series Rained Out
Hendry County Motorsports Park Clewiston, FL USA Top Gun Sprint Car Series Rained Out
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Thunder on the Downs Lachland McHugh
Lake View Motor Speedway Nichols, SC USA Carolina Sprint Tour Brianna Lawson
LaSalle Speedway LaSalle, IL USA Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association Daltyn England
Lawton Speedway Lawton, OK USA Non-Wing Champ Sprints Winter Nationals Rained Out
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Winter Nationals Rained Out
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Season Championship Harley Burns
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Madera Speedway Madera, CA USA NCMA Sprint Car Series Austin Carter
Madera Speedway Madera, CA USA Speed Tour Supermodifieds Bobby Dalton
Meridian Speedway Meridian, ID USA Non-Wing Crate Sprint Cars Riley Rogers
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA RUSH Sprint Car Series Little Guy Nationals Logen Lockhart
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Little Guy Nationals Jeremy Kornbau
Off Road Raceway Norfolk, NE USA ASCS Midwest Region Rained Out
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Season Championship Rained Out
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Hunt Magnetos Wingless Tour Adobe Cup II Jacob Tuttle
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Interstate Racing Association Will Armitage
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Brandon Berth
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Trinity Uttech
Riverside International Speedway West Mempis, AR USA Winged 360 Sprint Cars Derek Hagar
RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Austin Mundie
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series Rained Out
Silver Dollar Speedway Chico, CA USA Winged 360 Sprint Cars Fall Nationals Chance Grasty
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprint Cars Clayton Jalakas
Springfield Raceway Springfield, MO USA Oil Capital Racing Series Jake Nail
Superbee Speedway Chatham, LA USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Hayden Martin
Valley Speedway Grain Valley, MO USA USAC Midwest Racing Association Helm Memorial Rained Out
Ventura Raceway Ventura, CA USA World of Outlaws Corey Day
Wayne County Speedway Orrville, OH USA Ohio Valley Sprint Car Association Danny Mumaw