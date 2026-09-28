Feature Winners: Saturday, September 27, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|Sprint Invaders
|Fall Haul
|Rained Out
|Anderson Speedway
|Anderson, IN
|USA
|500 Sprint Car Tour
|Tony Elliott Classic
|Bobby Santos III
|Anderson Speedway
|Anderson, IN
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|Tony Elliott Classic
|Ayrton Houk
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Rained Out
|Bear Ridge Speedway
|Bradford, VT
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Mac MacDuffie
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Steve Short
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|Danny Serrano Weekend
|Rained Out
|Buxton Speedway
|South Buxton, ONT
|CAN
|Ontario Traditional Sprints
|
|Jacob Dykstra
|Cherokee Speedway
|Gaffney, SC
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Coen McDaniel
|Cirtrus County Speedway
|Iverness, FL
|USA
|Southern Sprint Car Series
|
|Daniel Miller
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Johnny Kent
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|High Limit Racing
|
|Rico Abreu
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC National Midget Car Series
|4-Crown Nationals
|Jakeb Boxell
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|4-Crown Nationals
|Kyle Cummins
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|USAC Silver Crown Series
|4-Crown Nationals
|Daison Pursley
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Gage Montgomery
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Alex Peck
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Tim Martin
|Hagerstown Speedway
|Hagerstown, MD
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series
|
|Rained Out
|Hendry County Motorsports Park
|Clewiston, FL
|USA
|Top Gun Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Thunder on the Downs
|Lachland McHugh
|Lake View Motor Speedway
|Nichols, SC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Brianna Lawson
|LaSalle Speedway
|LaSalle, IL
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association / Midwest Auto Racing Association
|
|Daltyn England
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Non-Wing Champ Sprints
|Winter Nationals
|Rained Out
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Winter Nationals
|Rained Out
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Harley Burns
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Madera Speedway
|Madera, CA
|USA
|NCMA Sprint Car Series
|
|Austin Carter
|Madera Speedway
|Madera, CA
|USA
|Speed Tour Supermodifieds
|
|Bobby Dalton
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Non-Wing Crate Sprint Cars
|
|Riley Rogers
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|Little Guy Nationals
|Logen Lockhart
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Little Guy Nationals
|Jeremy Kornbau
|Off Road Raceway
|Norfolk, NE
|USA
|ASCS Midwest Region
|
|Rained Out
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|Season Championship
|Rained Out
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Hunt Magnetos Wingless Tour
|Adobe Cup II
|Jacob Tuttle
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Will Armitage
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Brandon Berth
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Trinity Uttech
|Riverside International Speedway
|West Mempis, AR
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Derek Hagar
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Austin Mundie
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Silver Dollar Speedway
|Chico, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Fall Nationals
|Chance Grasty
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprint Cars
|
|Clayton Jalakas
|Springfield Raceway
|Springfield, MO
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Jake Nail
|Superbee Speedway
|Chatham, LA
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Hayden Martin
|Valley Speedway
|Grain Valley, MO
|USA
|USAC Midwest Racing Association
|Helm Memorial
|Rained Out
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|World of Outlaws
|
|Corey Day
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|Ohio Valley Sprint Car Association
|
|Danny Mumaw