Farnham Fantastic on Season Championship Night at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (September 11, 2026) — Matt Farnham was victorious during the winged 360 sprint car feature event during season championship night Friday at Ohsweken Speedway.
Farnham, from Tonawanda, New York, took the lead from supermodified standout Mike Lichty on lap 13 and held off Eric Gledhill by 0.122 seconds for the victory.
Lichty, Darren Dryden, and Ryan Turner rounded out the top five.
Steve Murdock won the winged crate sprint car main event.
Dylan Westbrook and Jesse Coasta secured the track championships for the winged 360 and crate sprint car divisions respectively for the 2026 season.
Season Championship Night
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, September 11, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Timed Hot Laps 1 (3 Laps)
1. 5-DJ Christie, 13.141[2]
2. 47X-Dylan Westbrook, 13.164[1]
3. 45-Nick Sheridan, 13.308[4]
4. 15-Ryan Turner, 13.416[5]
5. 84-Mike Lichty, 13.463[9]
6. 90-Travis Cunningham, 13.631[8]
7. 52-Scott Kreutter, 13.658[3]
8. 70-Baily Heard, 13.668[6]
9. 21J-John Burbridge Jr, 15.197[7]
Timed Hot Laps 2 (3 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.116[1]
2. 12DD-Darren Dryden, 13.246[9]
3. 7-Eric Gledhill, 13.297[2]
4. 6-Ryan Coniam, 13.430[5]
5. 77E-Ashton VanEvery, 13.671[7]
6. 94-Todd Hoddick, 13.824[3]
7. 29W-Tyler Ward, 13.887[4]
8. 77T-Tyeller Powless, 13.895[6]
9. 01K-Mikey Kruchka, 13.974[8]
Timed Hot Laps 3 (3 Laps)
1. 39-Cory Turner, 13.492[2]
2. 7NY-Matt Farnham, 13.640[1]
3. 5D-Jacob Dykstra, 13.648[7]
4. 21-Kyle Phillips, 13.794[5]
5. 11-Jamie Turner, 13.802[3]
6. 68-Aaron Turkey, 13.876[8]
7. 0C-Cole MacDonald, 14.071[6]
8. 28K-Tate O’Leary, 14.338[4]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[4]
2. 84-Mike Lichty[5]
3. 15-Ryan Turner[3]
4. 52-Scott Kreutter[7]
5. 45-Nick Sheridan[2]
6. 47X-Dylan Westbrook[1]
7. 90-Travis Cunningham[6]
8. 70-Baily Heard[8]
9. 21J-John Burbridge Jr[9]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 12DD-Darren Dryden[1]
2. 7-Eric Gledhill[2]
3. 77E-Ashton VanEvery[5]
4. 6-Ryan Coniam[3]
5. 29W-Tyler Ward[7]
6. 01K-Mikey Kruchka[9]
7. 94-Todd Hoddick[6]
8. 77T-Tyeller Powless[8]
9. 87XS-Skyler Evans[4]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 7NY-Matt Farnham[1]
2. 39-Cory Turner[4]
3. 21-Kyle Phillips[3]
4. 5D-Jacob Dykstra[2]
5. 11-Jamie Turner[5]
6. 68-Aaron Turkey[6]
7. 0C-Cole MacDonald[7]
8. 28K-Tate O’Leary[8]
A-Main (25 Laps)
1. 7NY-Matt Farnham[5]
2. 7-Eric Gledhill[1]
3. 84-Mike Lichty[2]
4. 12DD-Darren Dryden[3]
5. 15-Ryan Turner[7]
6. 45-Nick Sheridan[13]
7. 47X-Dylan Westbrook[16]
8. 5-DJ Christie[4]
9. 77T-Tyeller Powless[23]
10. 52-Scott Kreutter[10]
11. 39-Cory Turner[6]
12. 11-Jamie Turner[15]
13. 94-Todd Hoddick[20]
14. 21-Kyle Phillips[9]
15. 68-Aaron Turkey[18]
16. 5D-Jacob Dykstra[12]
17. 87XS-Skyler Evans[26]
18. 0C-Cole MacDonald[21]
19. 77E-Ashton VanEvery[8]
20. 29W-Tyler Ward[14]
21. 6-Ryan Coniam[11]
22. 70-Baily Heard[22]
23. 01K-Mikey Kruchka[17]
24. 28K-Tate O’Leary[24]
25. 21J-John Burbridge Jr[25]
26. 90-Travis Cunningham[19]
Winged Crate Sprint Cars
Timed Hot Laps 1 (2 Laps)
1. 52-Jesse Costa, 14.804[1]
2. 48-Lance Erskine, 15.028[5]
3. 57C-Cooper Fritz, 15.068[7]
4. 20-Johnny Miller, 15.177[2]
5. 94-Ryan Fraser, 15.235[3]
6. 55-Cory Whittam, 15.268[4]
7. 24K-Kiana Teal, 15.272[9]
8. 53-Logan Shwedyk, 15.437[8]
9. 69K-Ken Hamilton, 15.518[6]
Timed Hot Laps 2 (2 Laps)
1. 16X-Keegan Baker, 14.635[7]
2. 5-Tom Pellizzari, 14.680[5]
3. 2M-Steve Murdock, 14.752[1]
4. 88R-Riley Mercer, 14.778[6]
5. 78-Darren McLennan, 14.843[2]
6. 89L-Logan Ferguson, 14.941[9]
7. 26X-Campbell Baker, 15.084[4]
8. 28T-Cameron Thomson, 15.102[8]
9. 14B-Broden Weiler, 15.436[3]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps)
1. 4-Mack DeMan, 14.534[2]
2. 14-Larry Gledhill, 14.685[1]
3. 50LS-Adrian Stahle, 14.737[8]
4. 96-Tyler Lafantaisie, 15.084[4]
5. 24A-AJ Lewis, 15.145[6]
6. 36-Jeremy May, 15.179[5]
7. 22X-Brandon Sobeski, 15.235[9]
8. 51-Trevor Young, 15.309[3]
9. 9C-Brian Nanticoke, 15.599[7]
Timed Hot Laps 4 (2 Laps)
1. 71-Mike Bowman, 14.540[8]
2. 1-Holly Porter, 14.544[4]
3. 44-Connor Ross, 14.742[7]
4. 3S-Austin Roes, 14.753[3]
5. BS39-Brett Stratford, 14.796[2]
6. 27H-Niko Hansen, 14.837[5]
7. 9-Liam Martin, 14.998[1]
8. 2-Travis Hofstetter, 15.266[6]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 52-Jesse Costa[4]
2. 48-Lance Erskine[1]
3. 20-Johnny Miller[3]
4. 57C-Cooper Fritz[2]
5. 24K-Kiana Teal[7]
6. 55-Cory Whittam[6]
7. 53-Logan Shwedyk[8]
8. 69K-Ken Hamilton[9]
9. 94-Ryan Fraser[5]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[2]
2. 16X-Keegan Baker[4]
3. 5-Tom Pellizzari[1]
4. 78-Darren McLennan[5]
5. 26X-Campbell Baker[7]
6. 88R-Riley Mercer[3]
7. 28T-Cameron Thomson[8]
8. 14B-Broden Weiler[9]
9. (DQ) 89L-Logan Ferguson[6]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 14-Larry Gledhill[1]
2. 50LS-Adrian Stahle[2]
3. 4-Mack DeMan[4]
4. 24A-AJ Lewis[5]
5. 96-Tyler Lafantaisie[3]
6. 36-Jeremy May[6]
7. 51-Trevor Young[8]
8. 22X-Brandon Sobeski[7]
9. 9C-Brian Nanticoke[9]
Qualifier #4 (8 Laps)
1. 1-Holly Porter[1]
2. 3S-Austin Roes[3]
3. 71-Mike Bowman[4]
4. 44-Connor Ross[2]
5. BS39-Brett Stratford[5]
6. 27H-Niko Hansen[6]
7. 9-Liam Martin[7]
8. 2-Travis Hofstetter[8]
Last Chance Qualifier #(12 Laps)
1. 88R-Riley Mercer[2]
2. 94-Ryan Fraser[13]
3. 53-Logan Shwedyk[5]
4. 27H-Niko Hansen[4]
5. 36-Jeremy May[3]
6. 51-Trevor Young[7]
7. 28T-Cameron Thomson[6]
8. 14B-Broden Weiler[10]
9. 9-Liam Martin[8]
10. 2-Travis Hofstetter[12]
11. 9C-Brian Nanticoke[15]
12. 89L-Logan Ferguson[14]
13. 22X-Brandon Sobeski[11]
DNS: 55-Cory Whittam
DNS: 69K-Ken Hamilton
A-Main (20 Laps)
1. 2M-Steve Murdock[2]
2. 52-Jesse Costa[4]
3. 71-Mike Bowman[5]
4. 78-Darren McLennan[14]
5. 16X-Keegan Baker[6]
6. 4-Mack DeMan[1]
7. 50LS-Adrian Stahle[9]
8. 1-Holly Porter[7]
9. 20-Johnny Miller[11]
10. 48-Lance Erskine[3]
11. 14-Larry Gledhill[8]
12. 94-Ryan Fraser[22]
13. BS39-Brett Stratford[20]
14. 24A-AJ Lewis[15]
15. 57C-Cooper Fritz[13]
16. 26X-Campbell Baker[18]
17. 53-Logan Shwedyk[23]
18. 88R-Riley Mercer[21]
19. 3S-Austin Roes[10]
20. 51-Trevor Young[26]
21. 44-Connor Ross[16]
22. 24K-Kiana Teal[17]
23. 36-Jeremy May[25]
24. 96-Tyler Lafantaisie[19]
25. 14B-Broden Weiler[28]
26. 28T-Cameron Thomson[27]
27. 27H-Niko Hansen[24]
28. 5-Tom Pellizzari[12]