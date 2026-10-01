Dietz Wins Wednesday Night Special at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (September 30, 2026) — Chase Dietz picked up his 23rd feature victory of the 2026 season Wednesday night at Lincoln Speedway. Only a second-place finish in his heat race kept Dietz from sweeping the program in the winged 410 sprint cars after setting fast times after going out 31st in qualifying and moving up from fourth starting position to win the main event.
Anthony Macri returned from injuries suffered in an accident at Knoxville Raceway in August to charge from ninth starting position to finish in the runner up position. Troy Wagaman Jr, Matt Campbell, and Dallas Schott rounded out the top five.
Jayden Wolf won the winged 358 sprint car main event.
PA Posse 410 Sprint Car Series
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Wednesday, September 30, 2026
Qualifying (2 Laps):
1. 23-Chase Dietz, 12.987[31]
2. 51-Freddie Rahmer, 13.081[28]
3. 8-Billy Dietrich, 13.103[1]
4. 91-Preston Lattomus, 13.129[11]
5. 1X-Chad Trout, 13.148[7]
6. 27-Troy Wagaman Jr, 13.169[6]
7. 55-Dallas Schott, 13.186[10]
8. 10X-Ryan Smith, 13.223[12]
9. 11P-Brent Shearer, 13.227[5]
10. 39M-Anthony Macri, 13.229[23]
11. 5-Tyler Ross, 13.261[27]
12. 11T-TJ Stutts, 13.275[2]
13. 8E-Lance Dewease, 13.306[4]
14. 11M-Mike Thompson, 13.307[25]
15. 4-Ayden Hare, 13.312[19]
16. 10-Matt Campbell, 13.335[13]
17. 66-Ryan Newton, 13.338[18]
18. 5F-Glenndon Forsythe, 13.340[24]
19. 88-Brandon Rahmer, 13.400[17]
20. 17-Dylan Norris, 13.449[26]
21. 99M-Kyle Moody, 13.453[14]
22. 48-Danny Dietrich, 13.478[15]
23. 11-Talan Haas, 13.489[20]
24. 39-Lucas Wolfe, 13.544[30]
25. 2-Jude Siegel, 13.578[16]
26. 23A-Chris Arnold, 13.580[9]
27. 33-Gerard McIntyre Jr, 13.582[21]
28. 38-Jordan Strickler, 13.631[8]
29. 19-Brett Strickler, 13.748[22]
30. 11H-Hayden Miller, 13.856[29]
31. 3D-Dave Grube, 14.077[3]
Heat Race 1 (10 Laps):
1. 55-Dallas Schott[2]
2. 23-Chase Dietz[4]
3. 39M-Anthony Macri[3]
4. 10-Matt Campbell[6]
5. 91-Preston Lattomus[1]
6. 8E-Lance Dewease[5]
7. 48-Danny Dietrich[8]
8. 88-Brandon Rahmer[7]
9. 2-Jude Siegel[9]
10. 38-Jordan Strickler[10]
11. 3D-Dave Grube[11]
Heat Race 2 (10 Laps):
1. 10X-Ryan Smith[2]
2. 1X-Chad Trout[1]
3. 51-Freddie Rahmer[4]
4. 5-Tyler Ross[3]
5. 17-Dylan Norris[7]
6. 66-Ryan Newton[6]
7. 11-Talan Haas[8]
8. 11M-Mike Thompson[5]
9. 19-Brett Strickler[10]
10. 23A-Chris Arnold[9]
Heat Race 3 (10 Laps):
1. 27-Troy Wagaman Jr[1]
2. 11P-Brent Shearer[2]
3. 11T-TJ Stutts[3]
4. 99M-Kyle Moody[7]
5. 8-Billy Dietrich[4]
6. 4-Ayden Hare[5]
7. 39-Lucas Wolfe[8]
8. 33-Gerard McIntyre Jr[9]
9. 5F-Glenndon Forsythe[6]
10. 11H-Hayden Miller[10]
B-Main (10 Laps):
1. 5F-Glenndon Forsythe[2]
2. 11M-Mike Thompson[1]
3. 48-Danny Dietrich[3]
4. 11-Talan Haas[4]
5. 39-Lucas Wolfe[5]
6. 88-Brandon Rahmer[6]
7. 38-Jordan Strickler[10]
8. 2-Jude Siegel[8]
9. 19-Brett Strickler[9]
10. 33-Gerard McIntyre Jr[7]
11. 11H-Hayden Miller[12]
12. 3D-Dave Grube[13]
13. 23A-Chris Arnold
A-Main (35 Laps):
1. 23-Chase Dietz[4]
2. 39M-Anthony Macri[9]
3. 27-Troy Wagaman Jr[1]
4. 10-Matt Campbell[11]
5. 55-Dallas Schott[3]
6. 11P-Brent Shearer[8]
7. 10X-Ryan Smith[2]
8. 11T-TJ Stutts[10]
9. 99M-Kyle Moody[13]
10. 48-Danny Dietrich[21]
11. 66-Ryan Newton[17]
12. 17-Dylan Norris[15]
13. 1X-Chad Trout[7]
14. 8-Billy Dietrich[6]
15. 4-Ayden Hare[18]
16. 8E-Lance Dewease[16]
17. 91-Preston Lattomus[14]
18. 51-Freddie Rahmer[5]
19. 5-Tyler Ross[12]
20. 88-Brandon Rahmer[24]
21. 39-Lucas Wolfe[23]
22. 11M-Mike Thompson[20]
23. 5F-Glenndon Forsythe[19]
24. 11-Talan Haas[22]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps):
1. 22K-Eli Tuckey[1]
2. 70D-Brock Hammaker[2]
3. 91-Logan Spahr[3]
4. 19R-Tylar Rutherford[5]
5. 19T-Jacob Galloway[6]
6. 89-Shannon Slaughter[7]
7. 98-Keith Blumenstein Jr
Heat Race #2 (10 Laps):
1. 66A-Cody Fletcher[4]
2. 77-Steve Owings[5]
3. 13-Bo Gordon Jr[2]
4. 29R-Seth Schnoke[7]
5. 15S-Cole Small[1]
6. 19D-Wyatt Hinkle[6]
7. 48-Chase Robinson[3]
Heat Race #3 (10 Laps):
1. 7W-Jayden Wolf[3]
2. 22-Bryn Gohn[1]
3. 12-Ashley Cappetta[7]
4. 44-Blake Ludwig[6]
5. 91H-Chance Hendershot[2]
6. 3D-Dylan Orwig[5]
7. 45-Tim Wagaman II
A-Main (20 Laps):
1. 7W-Jayden Wolf[8]
2. 77-Steve Owings[7]
3. 91-Logan Spahr[2]
4. 22-Bryn Gohn[4]
5. 13-Bo Gordon Jr[1]
6. 12-Ashley Cappetta[3]
7. 66A-Cody Fletcher[9]
8. 48-Chase Robinson[20]
9. 70D-Brock Hammaker[6]
10. 44-Blake Ludwig[12]
11. 15S-Cole Small[14]
12. 29R-Seth Schnoke[11]
13. 19D-Wyatt Hinkle[17]
14. 89-Shannon Slaughter[16]
15. 3D-Dylan Orwig[18]
16. 19R-Tylar Rutherford[10]
17. 22K-Eli Tuckey[5]
18. 19T-Jacob Galloway[13]
19. 91H-Chance Hendershot
20. 98-Keith Blumenstein Jr
21. 45-Tim Wagaman II