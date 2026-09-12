Kaleb Montgomery Celebrates Kings Speedway Re-Opening with Feature Victory

HANFORD, CA (September 11, 2026) — Kaleb Montgomery was victorious as Kings Speedway reopened it’s gates hosting the Ultimate Sprint Car Series on Friday.
Montgomery, from Templeton, California, quickly took the lead from fourth starting position on lap three from A.J. Bender and drove to a 2.547 second advantage at the finish. Ricky Lewis charged from 10th starting position to claim the runner up spot while Caden Sarale, Nate Schank, and Bender rounded out the top five.
Davey Pombo won the winged 305 sprint car main event.
Kings Speedway
Hanford, California
Friday, September 11, 2026
Ultimate Sprint Car Series
Utlimate Sprint Car Series
Qualifying Flight A
1. 32-Caden Sarale, 15.480[6]
2. 73-Cole Wakim, 15.782[1]
3. 8M-Ricky Lewis, 15.873[5]
4. 72T-AJ Bender, 16.083[2]
5. 0K-Mark Henry, 16.417[4]
DNS: 5E-Elexa Herrera
Qualifying Flight B
1. 51-Broedy Graham, 15.609[1]
2. 29T-Ryan Timmons, 15.816[5]
3. 38T-Tyler Cato, 15.969[2]
4. 13-Trent Carter, 16.360[7]
5. 38-Bob Newberry, 16.549[4]
6. 09-Connor Wakim, 17.460[6]
7. 33-Dustin Davis, 18.228[3]
Qualifying Flight C
1. 3-Kaleb Montgomery, 15.607[2]
2. 1-Nate Schank, 15.703[6]
3. 63D-Jon DeWees, 16.434[3]
4. 78-Brody Wake, 16.517[5]
5. 44-Brent Sexton, 17.551[1]
6. 29C-Camie Bell, 18.798[4]
7. 38C-Austin Cato, 18.798[7]
Heat Race #1
1. 32-Caden Sarale[5]
2. 72T-AJ Bender[4]
3. 0K-Mark Henry[1]
4. 8M-Ricky Lewis[3]
5. 73-Cole Wakim[2]
6. 5E-Elexa Herrera[6]
Heat Race #2
1. 29T-Ryan Timmons[2]
2. 51-Broedy Graham[5]
3. 38T-Tyler Cato[3]
4. 38-Bob Newberry[1]
5. 13-Trent Carter[4]
6. 09-Connor Wakim[6]
7. 33-Dustin Davis[7]
Heat Race #3
1. 1-Nate Schank[2]
2. 3-Kaleb Montgomery[5]
3. 78-Brody Wake[4]
4. 63D-Jon DeWees[3]
5. 44-Brent Sexton[1]
6. 29C-Camie Bell[6]
DNS: 38C-Austin Cato
A-Main
1. 3-Kaleb Montgomery[4]
2. 8M-Ricky Lewis[10]
3. 32-Caden Sarale[1]
4. 1-Nate Schank[6]
5. 72T-AJ Bender[2]
6. 29T-Ryan Timmons[3]
7. 78-Brody Wake[9]
8. 73-Cole Wakim[13]
9. 13-Trent Carter[14]
10. 0K-Mark Henry[7]
11. 63D-Jon DeWees[12]
12. 38T-Tyler Cato[8]
13. 38-Bob Newberry[11]
14. 38C-Austin Cato[20]
15. 44-Brent Sexton[15]
16. 5E-Elexa Herrera[16]
17. 29C-Camie Bell[18]
18. 33-Dustin Davis[19]
19. 51-Broedy Graham[5]
20. 09-Connor Wakim[17]
Winged 305 Sprint Cars
Qualifying
1. 2-Davey Pombo, 15.299[12]
2. 13V-Braxon Vasconcellos, 15.308[9]
3. 7C-Cody Samuels, 15.329[1]
4. 23T-George Tristao Jr, 15.360[13]
5. 88J-Joe Delisle, 15.531[3]
6. 86-Chris Ennis, 15.575[6]
7. 81A-Jeremy Alves, 15.585[14]
8. 15-Rino Felicioni, 15.681[10]
9. 22-Maverick Myrick, 15.722[8]
10. 3-Anthony Pombo, 15.832[15]
11. 36B-Kevin Barnes Sr, 15.870[2]
12. 93-Lance Jackson, 16.330[7]
13. 12E-Michael Pombo, 16.434[4]
14. 8B-Brian Austin, 16.434[11]
DNS: 31H-Philip Heynen, 16.434
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 88J-Joe Delisle[2]
2. 81A-Jeremy Alves[1]
3. 7C-Cody Samuels[3]
4. 2-Davey Pombo[4]
5. 22-Maverick Myrick[5]
6. 13V-Braxon Vasconcellos[8]
7. 36B-Kevin Barnes Sr[6]
8. 8B-Brian Austin[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 86-Chris Ennis[2]
2. 12E-Michael Pombo[4]
3. 23T-George Tristao Jr[3]
4. 15-Rino Felicioni[1]
5. 31H-Philip Heynen[7]
6. 3-Anthony Pombo[5]
7. 93-Lance Jackson[6]
A-Main (25 Laps)
1. 2-Davey Pombo[4]
2. 23T-George Tristao Jr[1]
3. 15-Rino Felicioni[7]
4. 88J-Joe Delisle[6]
5. 7C-Cody Samuels[2]
6. 22-Maverick Myrick[10]
7. 13V-Braxon Vasconcellos[15]
8. 86-Chris Ennis[5]
9. 31H-Philip Heynen[13]
10. 36B-Kevin Barnes Sr[12]
11. 3-Anthony Pombo[9]
12. 93-Lance Jackson[11]
13. 8B-Brian Austin[14]
14. 12E-Michael Pombo[3]
15. 81A-Jeremy Alves[8]