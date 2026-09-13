Jadon Rogers Wins Midwest Thunder Feature at Red Hill Raceway

SUMNER, IL (September 12, 2026) — Jadon Rogers picked up his second feature victory of the weekend Saturday night with the Midwest Thunder 410 Sprint Car Series at Red Hill Raceway.
Backing up his victory Friday at Bloomington Speedway, Rogers took the lead from Mario Clouser on lap eight and drove away for the victory.
Clouser, J.J. Hughes, Harley Burns, and Cameron La Rose rounded out the top five.
Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
Red Hill Raceway
Sumner, Illinois
Saturday, September 12, 2026
Qualifying Flight A
1. 14-Jadon Rogers, 14.905[6]
2. 18K-Kole Kirkman, 15.017[1]
3. 76J-JJ Hughes, 15.332[7]
4. 06-Mike Larrison, 15.550[5]
5. 75-Glen Saville, 15.556[2]
6. 87-Tony Helton, 15.692[8]
7. 6-Trey Osborne, 15.716[9]
8. 77H-Todd Hobson, 16.053[3]
DNS: 55-Eli Wilhelmus
Qualifying Flight B
1. 6C-Mario Clouser, 15.340[7]
2. 13P-Cameron La Rose, 15.955[2]
3. 21B-Beau Brandon, 16.154[1]
4. 76S-Parker Frederickson, 16.257[8]
5. 7-Travis Thompson, 16.553[3]
6. 12J-Steve Justis, 16.706[6]
7. 11H-James Lyerla, 17.048[4]
8. 97-Nolan Kiefer, 17.371[9]
9. 64C-Collin Jackson, 17.878[5]
Qualifying Flight C
1. 2-Caleb Shietze, 15.837[1]
2. 5K-Harley Burns, 16.299[7]
3. 7S-Sam Scott, 16.544[6]
4. 10-Aric Gentry, 16.554[3]
5. 45-Troy Carey, 16.927[8]
6. 43-Owen Barr, 17.184[2]
7. 16-James Boyd, 17.352[4]
8. 57B-Tyler Watkins, 17.974[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[4]
2. 76J-JJ Hughes[2]
3. 18K-Kole Kirkman[3]
4. 6-Trey Osborne[7]
5. 77H-Todd Hobson[8]
6. 06-Mike Larrison[1]
7. 75-Glen Saville[5]
8. 87-Tony Helton[6]
DNS: 55-Eli Wilhelmus
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 6C-Mario Clouser[4]
2. 21B-Beau Brandon[2]
3. 13P-Cameron La Rose[3]
4. 76S-Parker Frederickson[1]
5. 11H-James Lyerla[7]
6. 7-Travis Thompson[5]
7. 12J-Steve Justis[6]
8. 97-Nolan Kiefer[8]
9. 64C-Collin Jackson[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 10-Aric Gentry[1]
2. 5K-Harley Burns[3]
3. 2-Caleb Shietze[4]
4. 7S-Sam Scott[2]
5. 43-Owen Barr[6]
6. 16-James Boyd[7]
7. 57B-Tyler Watkins[8]
8. 45-Troy Carey[5]
B-Main (8 Laps)
1. 06-Mike Larrison[1]
2. 75-Glen Saville[4]
3. 16-James Boyd[3]
4. 12J-Steve Justis[5]
5. 55-Eli Wilhelmus[10]
6. 45-Troy Carey[9]
7. 87-Tony Helton[7]
8. 57B-Tyler Watkins[6]
DNS: 7-Travis Thompson
DNS: 97-Nolan Kiefer
DNS: 64C-Collin Jackson
Midwest Thunder Sprint Feature (25 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[1]
2. 6C-Mario Clouser[2]
3. 76J-JJ Hughes[4]
4. 5K-Harley Burns[6]
5. 13P-Cameron La Rose[8]
6. 77H-Todd Hobson[13]
7. 76S-Parker Frederickson[11]
8. 55-Eli Wilhelmus[20]
9. 21B-Beau Brandon[5]
10. 43-Owen Barr[15]
11. 12J-Steve Justis[19]
12. 06-Mike Larrison[16]
13. 7S-Sam Scott[12]
14. 10-Aric Gentry[3]
15. 11H-James Lyerla[14]
16. 87-Tony Helton[21]
17. 18K-Kole Kirkman[7]
18. 16-James Boyd[18]
19. 2-Caleb Shietze[9]
20. 75-Glen Saville[17]
21. 6-Trey Osborne[10]