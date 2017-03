Schatz Uses Final Lap Pass to Win at Vegas

World of Outlaws Craftsman® Sprint Car Series Statistical Report; The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Nev.; March 9, 2017

Feature – (26 Laps due to green-white-checkered finish) -1. 15-Donny Schatz [4] [$10,000]; 2. 21-Brian Brown [2] [$5,000]; 3. 24R-Rico Abreu [21] [$3,000]; 4. 41-Jason Johnson [5] [$2,700]; 5. 1S-Logan Schuchart [7] [$2,500]; 6. 18-Ian Madsen [3] [$2,200]; 7. 11K-Kraig Kinser [9] [$2,000]; 8. 2M-Kerry Madsen [14] [$1,800]; 9. 2-Shane Stewart [1] [$1,600]; 10. 93-Sheldon Haudenschild [8] [$1,450]; 11. 49-Brad Sweet [12] [$1,300]; 12. 17-Joey Saldana [6] [$1,200]; 13. 19-Brent Marks [20] [$1,100]; 14. 9-Daryn Pittman [10] [$1,000]; 15. 73-Brady Bacon [23] [$950]; 16. 5-David Gravel [16] [$900]; 17. W20-Greg Wilson [11] [$850]; 18. 21X-Carson Macedo [17] [$750]; 19. 17B-Josh Baughman [19] [$725]; 20. 4-Paul McMahan [25] [$]; 21. 87-Aaron Reutzel [13] [$700]; 22. 7S-Jason Sides [15] [$700]; 23. 41X-Dominic Scelzi [22] [$700]; 24. 24-Terry McCarl [24] [$700]; 25. 13JT-Mark Dobmeier [18] [$700];Lap Leaders:Shane Stewart 1-6; Brian Brown 7, 25; Donny Schatz 8-24, 26; KSE Hard Charger Award: 24R-Rico Abreu [+18]

Qualifying -1. 41-Jason Johnson, 13.875; 2. 18-Ian Madsen, 13.975; 3. 15-Donny Schatz, 14.021; 4. 1S-Logan Schuchart, 14.049; 5. 11K-Kraig Kinser, 14.145; 6. W20-Greg Wilson, 14.160; 7. 87-Aaron Reutzel, 14.181; 8. 7S-Jason Sides, 14.213; 9. 24R-Rico Abreu, 14.226; 10. 1A-Jacob Allen, 14.236; 11. 21X-Carson Macedo, 14.227; 12. 82-Kevin Thomas Jr, +; 13. 18S-Jason Solwold, 14.352; 14. 17B-Josh Baughman, 14.361; 15. O-Bud Kaeding, 14.370; 16. 2X-Parker Price-Miller, 14.523; 17. 3C-DJ Netto, 14.555; 18. 99T-Skylar Gee, 14.981; 19. 9Z-Jared Goerges, 15.098; 20. 22-Cori Andrews, 15.172; 21. Y69-Randy Waitman, 15.630; 22. 21-Brian Brown, 13.903; 23. 2-Shane Stewart, 13.990; 24. 17-Joey Saldana, 13.996; 25. 93-Sheldon Haudenschild, 14.055; 26. 9-Daryn Pittman, 14.056; 27. 5-David Gravel, 14.067; 28. 2M-Kerry Madsen, 14.082; 29. 49-Brad Sweet, 14.125; 30. 13JT-Mark Dobmeier, 14.146; 31. 19-Brent Marks, 14.231; 32. 24-Terry McCarl, 14.316; 33. 41X-Dominic Scelzi, 14.332; 34. 49X-Tim Shaffer, 14.343; 35. 73-Brady Bacon, 14.345; 36. 29-Willie Croft, 14.422; 37. 13-Clyde Knipp, 14.429; 38. 49D-Shawn Dancer, 14.465; 39. 51-James McFadden, 14.501; 40. 90-Lance Norick, 15.128; 41. 4-Paul McMahan, nt; 42. 21P-Robbie Price, nt

Heat 1 – (8 Laps – Top 5 finishers transfer to the feature) -1. 41-Jason Johnson [1] ; 2. 15-Donny Schatz [2] ; 3. 11K-Kraig Kinser [3] ; 4. 87-Aaron Reutzel [4] ; 5. 21X-Carson Macedo [6] ; 6. 24R-Rico Abreu [5] ; 7. 18S-Jason Solwold [7] ; 8. O-Bud Kaeding [8] ; 9. 3C-DJ Netto [9] ; 10. 9Z-Jared Goerges [10] ; 11. Y69-Randy Waitman [11]

Heat 2 – (8 Laps – Top 5 finishers transfer to the feature) -1. 18-Ian Madsen [1] ; 2. 1S-Logan Schuchart [2] ; 3. W20-Greg Wilson [3] ; 4. 7S-Jason Sides [4] ; 5. 17B-Josh Baughman [7] ; 6. 82-Kevin Thomas Jr [6] ; 7. 1A-Jacob Allen [5] ; 8. 2X-Parker Price-Miller [8] ; 9. 99T-Skylar Gee [9] ; 10. 22-Cori Andrews [10]

Heat 3 – (8 Laps – Top 5 finishers transfer to the feature) -1. 21-Brian Brown [1] ; 2. 17-Joey Saldana [2] ; 3. 9-Daryn Pittman [3] ; 4. 2M-Kerry Madsen [4] ; 5. 13JT-Mark Dobmeier [5] ; 6. 24-Terry McCarl [6] ; 7. 29-Willie Croft [8] ; 8. 21P-Robbie Price [11] ; 9. 90-Lance Norick [10] ; 10. 49D-Shawn Dancer [9] ; 11. 49X-Tim Shaffer [7]

Heat 4 – (8 Laps – Top 5 finishers transfer to the feature) -1. 2-Shane Stewart [1] ; 2. 93-Sheldon Haudenschild [2] ; 3. 49-Brad Sweet [4] ; 4. 5-David Gravel [3] ; 5. 19-Brent Marks [5] ; 6. 4-Paul McMahan [10] ; 7. 41X-Dominic Scelzi [6] ; 8. 73-Brady Bacon [7] ; 9. 51-James McFadden [9] ; 10. 13-Clyde Knipp [8]

Craftsman Club Dash – (6 Laps, finishing order determined first 8 starting positions of feature) -1. 2-Shane Stewart [4] ; 2. 21-Brian Brown [2] ; 3. 18-Ian Madsen [3] ; 4. 15-Donny Schatz [5] ; 5. 41-Jason Johnson [1] ; 6. 17-Joey Saldana [6] ; 7. 1S-Logan Schuchart [7] ; 8. 93-Sheldon Haudenschild [8]

C-Main – (10 Laps – Top 2 finishers transfer to the Last Chance Showdown) -1. 51-James McFadden [4] [-]; 2. 3C-DJ Netto [1] [-]; 3. 4-Paul McMahan [8] [$150]; 4. 49D-Shawn Dancer [2] [$150]; 5. 99T-Skylar Gee [3] [$150]; 6. 21P-Robbie Price [10] [$125]; 7. Y69-Randy Waitman [9] [$125]; 8. 22-Cori Andrews [7] [$125]; 9. 90-Lance Norick [6] [$125]; 10. 9Z-Jared Goerges [5] [$125]

Last Chance Showdown – (12 Laps – Top 4 finishers transfer to the feature)- 1. 24R-Rico Abreu [1] [-]; 2. 41X-Dominic Scelzi [4] [-]; 3. 73-Brady Bacon [8] [-]; 4. 24-Terry McCarl [2] [-]; 5. 51-James McFadden [13] [$300]; 6. 82-Kevin Thomas Jr [5] [$250]; 7. 49X-Tim Shaffer [6] [$225]; 8. 18S-Jason Solwold [7] [$200]; 9. 1A-Jacob Allen [3] [$200]; 10. 29-Willie Croft [10] [$200]; 11. O-Bud Kaeding [9] [$200]; 12. 3C-DJ Netto [14] [$200]; 13. 13-Clyde Knipp [12] [$200]; 14. 2X-Parker Price-Miller [11] [$200]