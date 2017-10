Grasso Wins Gentzler/Leiby Memorial at Lincoln

LINCOLN SPEEDWAY

Abbottstown, PA

LINCOLN SPEEDWAY 2017 FINALE

BOB LEIBY MEMORIAL

29TH ANNUAL HANK GENTZLER MEMORIAL MANUFACTURERS APPRECIATION RACE

Lawrence Chevrolet 410 Sprints:

410 Sprint Feature (30 Laps) – 1. 37-JJ Grasso ($4,000); 2. 48-Danny Dietrich; 3. 21-Brian Montieth; 4. 24-Lucas Wolfe; 5. 27-Greg Hodnett; 6. 51-Freddie Rahmer; 7. 39M-Anthony Macri; 8. 87-Alan Krimes; 9. 39-Cory Haas; 10. 88-Brandon Rahmer; 11. 59-Jim Siegel; 12. 16C-Matt Campbell; 13. 5-Tyler Ross; 14. 1X-Chad Trout; 15. 2w-Glenndon Forsythe; 16. 21T-Scott Fisher; 17. 19M-Landon Myers; 18. 23-Chris Arnold; 19. 3B-Randy Baughman; 20. 17-Cole Young (DNF); 21. 16-Gerard McIntyre, Jr. (DNF); 22. 69-Tim Glatfelter (DNF); 23. 55K-Robbie Kendall (DNF); 24. 1W-Eric Tomecek (DNF). No Time

Lap Leaders – Eric Tomecek (1-10), JJ Grasso (11-30)

410 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 16-Matt Campbell; 2. 23-Chris Arnold; 3. 48-Danny Dietrich; 4. 87-Alan Krimes; 5. 88-Brandon Rahmer; 6. 39-Cory Haas; 7. 2W-Glenndon Forsythe; 8. 73B-Brett Moikolski. No Time

410 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 27-Greg Hodnett; 2. 37-JJ Grasso; 3. 19M-Landon Myers; 4. 24-Lucas Wolfe; 5. 5-Tyler Ross; 6. 59-Jim Siegel; 7. 51-Freddie Rahmer; 8. 55K-Robbie Kendall; 9. 17-Cole Young. Time – 2:32.352

410 Sprint Heat Three Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 39M-Anthony Macri; 2. 21-Brian Montieth; 3. 1W-Eric Tomecek; 4. 16-Gerard McIntyre, Jr.; 5. 1X-Chad Trout; 6. 69-Tim Glatfelter; 7. 21T-Scott Fisher; 8. 3B-Randy Baughman. No Time

410 Sprint Consolation Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 51-Freddie Rahmer; 2. 2W-Glenndon Forsythe; 3. 55K-Robbie Kendall; 4. 21T-Scott Fisher; 5. 17-Cole Young; 6. 3B-Randy Baughman; 7. 73B-Brett Moikolski. Time – 2:39.490

Keizer Aluminum Wheels 358 Sprints:

358 Sprint Feature (20 Laps) – 1. 4R-Chase Dietz ($1,200); 2. 19S-Steve Drevicki; 3. 66A-Cody Fletcher; 4. 27S-Adrian Shaffer; 5. 12-Brent Shearer; 6. 19-Troy Wagaman, Jr.; 7. 28-Matt Findley; 8. 41B-Tyler Ross; 9. 00-Chris Frank; 10. 13S-Jon Stewart; 11. 7-Trey Hivner; 12. 119-Chandler Leiby; 13. 54-Brett Wanner; 14. 38D-Kyle Denmyer; 15. 21-CJ Leiby; 16. 23B-Todd Rittenhouse, Jr.; 17. 4-Dwight Leppo; 18. 97-Brie Hershey; 19. 10-Zach Eucalano; 20. 8-ZKenny Kuhn; 21. 59-Steve Wilbur; 22. 47-Michael Hamer; 23. 22T-Hank Donovan, Jr.; 24. 15S-Shai Morris. No Time

Lap Leaders – Steve Drevicki (1-5), Chase Dietz (6-20)

358 Sprint Heat One Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 13S-Jon Stewart; 2. 54-Brett Wanner; 3. 47-Michael Hamer; 4. 19-Troy Wagaman, Jr.; 5. 28-Matt Findley; 6. 119-Chandler Leiby; 7. 15S-Shai Morris; 8. 3-Jeff Paulson; 9. 10T-Brody Treaster. Time – 2:34.82

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 12-Brent Shearer; 2. 66A-Cody Fletcher; 3. 4-Dwight Leppo; 4. 21-CJ Tracey; 5. 41B-Tyler Ross; 6. 89-Ashley Cappetta; 7. 8-Kenny Kuhn; 8. 35-Steve Owings (DNF); DNS – 10M-Mike Myers. Time – 2:29.66

358 Sprint Heat Three Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 19S-Steve Drevicki; 2. 27S-Adrian Shaffer; 3. 7-Trey Hivner; 4. 10-Zach Eucalano; 5. 22T-Hank Donovan, Jr.; 6. 77K-Steve Kisamore (DNF); 7. 23J-Jake Eldreth (DNF); DNS – 19D-Wyatt Hinkle. No Time

358 Sprint Heat Four Finish (10 laps/5 to qualify) – 1. 38D-Kyle Denmyer; 2. 4-Chase Dietz; 3. 97-Brie Hershey; 4. 59-Steve Wilbur; 5. 00-Chris Frank; 6. 23B-Todd Rittenhouse, Jr.; 7. 5A-Zach Allman; DNS – 21T-Scott Fisher. Time – 2:34.44

358 Sprint Consolation Finish (10 laps/4 to qualify) – 1. 119-Chandler Leiby; 2. 23B-Todd Rittenhouse, Jr.; 3. 15S-Shai Morris; 4. 8-Kenny Kuhn; 5. 5A-Zachary Allman; 6. 3-Jeff Paulson; 7. 10T-Brody Trester; 8. 10M-Mike Myers; 9. 89-Ashley Cappetta (DNF); DNS – 77K, 23J, 35, 21T. Time – 2:43.62

All American Outlaws:

All American Outlaw Feature (20 Laps) – 1. 6-Travis McClelland; 2. 55-Jim Minter; 3. 13M-Gary Moreland, Sr.; 4. 7J-Joe Davis; 5. 01-Brad Alexander; 6. 100-Mike Zeigler; 7. 31M-Gary Moreland Jr.; 8. 61-Shaun Miller; 9. 53-Tony Jorda; 10. 23-Danny Holmes; 11. 8-Jeff McCauley. No Time

Lap Leaders – Jeff McCauley (1), Jim Minter (2-13), Travis McClelland (14-20)

All American Outlaw Heat One Finish (8 laps) – 1. 55-Jim Minter; 2. 01-Brad Alexander; 3. 61-Shaun Miller; 4. 31M-Gary Moreland, Jr.; 5. 53-Tony Jorda; 6. 100-Mike Zeigler (DNF). No Time

All American Outlaw Heat Two Finish (8 laps) – 1. 6-Travis McClelland; 2. 8-Jeff McCauley; 3. 13M-Gary Moreland, Sr.; 4. 7J-Joe Davis; 5. 23-Danny Holmes. Time – 2:44.03