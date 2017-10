Faccinto Wins the Cotton Classic

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Cotton Classic

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

Hanford, CA

Saturday October 14, 2017

Feature:

1. 37 – Mitchell Faccinto

2. 83 – Kyle Hirst

3. 0 – Bud Kaeding

4. 5H – Tim Kaeding

5. 21X – Cole Macedo

6. 20 – Cory Eliason

7. 3C – DJ Netto

8. 83J – Giovanni Scelzi

9. 00 – Jason Statler

10. 10 – Mathew Moles

11. 3 – Craig Stidham

12. 98 – Sean Watts

13. 10X – Richard Vanderweerd

14. 96 – Luca Romanazzi

15. 25 – Bobby McMahon

16. 41 – Dominic Scelzi

17. 68 – Chase Johnson

18. 12 – Jarrett Soares

19. 88V – Jace Vanderweerd

20. 28 – Nathan Rolfe

21. 4S – Buddy Kofoid

22. 81 – Grant Anderson

Western RaceSaver Series

Feature:

1. 11 – Blaine Fagundes

2. 86 – Chris Ennis

3. 71M – Jesse Mack

4. 95 – Marcus Thomas

5. 5S – Mauro Simone

6. 35 – Albert Pombo

7. 87P – Jacob Tuttle

8. 111 – Kyle Rasmussen

9. 17AU – Jake Baines

10. 22 – Mike Schott

11. 14 – Michael Pombo

12. 45 – Monty Ferriera

13. 10F – Jared Faria

14. 67 – Vaughn Schott

15. 67G – Grant Duinkerken

16. 12 – Cody Christensen

17. 72K – Scott Meisner

18. 7Z – Zane Blanchard