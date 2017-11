Windom Wins USAC Southwest Sprint Car Series Feature at the Western World

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: November 4, 2017 – San Tan Valley, Arizona – Arizona Speedway – 50th Western World Championships”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Chris Windom (#5X Baldwin), 2. Matt Rossi (#02 Rossi), 3. Shon Deskins (#20 Deskins), 4. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 5. Zack Madrid (#5M Madrid), 6. Jeff Lowery (#45 Lowery), 7. Michael Curtis (#11C Curtis), 8. Bruce St. James (#7K St. James). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Dave Darland (#99 Aragon), 2. Kevin Thomas Jr. (#77M Michael), 3. Tyler Courtney (#73T Ford), 4. Dylan Westbrook (#2 Yeley), 5. Ryan Stolz (#63 Stolz), 6. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 7. Landon Cling (#54 Cling), 8. J.R. Bonesteel (#0 Bonesteel). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. R.J. Johnson (#51 Martin), 2. Hunter Schuerenberg (#19 Reinbold/Underwood), 3. Mike Martin (#16 Martin), 4. Charles Davis Jr. (#50 Massey), 5. Josh Pelkey (#12 Allen), 6. Nick Aiuto (#27 Aiuto), 7. Matt Lundy (#98 Lundy). NT

FOURTH HEAT: (8 laps) 1. Brady Bacon (#63D Dooling/Hayward), 2. Gary Taylor (#42 KACE), 3. Geoff Ensign (#3F Finkenbinder), 4. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 5. Dennis Gile (#13 Gile), 6. Stevie Sussex (#21AZ Burkhart), 7. Joe Scheopner (#17 Scheopner). NT

SEMI: (12 laps) 1. Westbrook, 2. Pelkey, 3. Sussex, 4. Curtis, 5. Cling, 6. Lowery, 7. St. James, 8. Scheopner, 9. Bonesteel, 10. Aiuto, 11. Lundy, 12. Stolz, 13. Yarnal, 14. Gile. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Chris Windom, 2. Brady Bacon, 3. R.J. Johnson, 4. Geoff Ensign, 5. Dave Darland, 6. Kevin Thomas Jr., 7. Charles Davis Jr., 8. Gary Taylor, 9. Hunter Schuerenberg, 10. Mike Martin, 11. Matt Rossi, 12. Dylan Westbrook, 13. Zack Madrid, 14. Chris Bonneau, 15. Josh Pelkey, 16. Landon Cling, 17. Michael Curtis, 18. Shon Deskins, 19. Tyler Courtney, 20. Tye Mihocko, 21. Jeff Lowery, 22. Stevie Sussex. NT

**Bonesteel and Cling flipped during the second heat. Lundy flipped during the semi.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-6 Bacon, Laps 7-17 Johnson, Laps 18-30 Windom.

HARD CHARGER: Charles Davis Jr. (15th to 7th)