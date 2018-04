No Way Out 40

Brownstown Speedway

Brownstown, IN

Friday April 20, 2018

Feature:

1. Kevin Thomas Jr.

2. Brady Bacon

3. Robert Ballou

4. Tyler Courtney

5. Chris Windom

6. Brady Short

7. Kody Swanson

8. Kyle Cummins

9. Justin Grant

10. Jeff Bland Jr.

11. Nick Bilbee

12. Cj Leary

13. Jamie Williams

14. Joe Stornetta Jr.

15. Dave Darland

16. Casey Shuman

17. Aric Gentry

18. Chad Boespflug

19. Daylan Chambers

20. Chase Stockon