Feature Winners: April 18 – 22, 2018

Wednesday April 18, 2018

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Steven Drevicki

Friday April 20, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Bob Tersillo

Anderson Motor Speedway – Williamston, SC – USA – Must See Racing – Jimmy McCune

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Spring Nationals – Jac Haudenschild

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Spring Nationals – Paul Weaver

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Kyle Ganoe

Belle-Clair Speedway – Belleville, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Knepper Memorial – Tucker Klassmeyer

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jeff Wimmenauer

Brownstown Speedway – Brownstown, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – No Way Out 40 – Kevin Thomsa Jr.

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – ASCS – Red River Region – Wayne Johnson

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – USAC – Wingless Sprints Oklahoma – Craig Carroll

Crossville Speedway – Crossville, TN – USA – United Sprint Car Series – Danny Smith

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cottle

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Scotty Thiel

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Kyle Hirst

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – World of Outlaws – Daryn Pittman

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Marcus Thomas

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Garren Linder

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Wingless Sprints – Tony Richards

Southern Oklahoma Speedway – Ardmore, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Chad Wilson

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Cody Fletcher

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Chase Dietz

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brock Zearfoss

Saturday April 21, 2018

281 Speedway – Stephenville, TX – USA – Texas Sprint Series – Bryan Debrick

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brayden Gaylord

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Wingless Sprints – Alan Miranda

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS – Southwest Region – Colton Hardy

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Sprint Car Series – Brandon Wimmer

Avalon Raceway – Lara, VIC – AU – SRA – 360 Sprintcar Series – SRA 360 Sprintcar Challenge / Diggers Cup – Michael Tancredi

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Scott Dellinger

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – USAC – American Racing Drivers Club – Alex Bright

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Wingless Sprint Series – Rob Lindsay

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jason Martin

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Non-Wing Show – A.J. Maddox

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – National Racing Alliance – Sam Hafertepe Jr.

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – POWRi – National Midget Series – Tucker Klaasmeyer

Federated Auto Parts Raceway at I-55 – Pevely, MO – USA – World of Outlaws – Spring Classic – Daryn PIttman

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – FAST – 410 Sprint Car Series – Craig Mintz

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dustin Stroup

Hickory Motor Speedway – Hickory, NC – USA – Must See Racing – Bronzie Lawson IV

Hi-Tec Oils Speedway – Toowoomba, AU – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Robbie Farr

Hobart Raceway – Sorell Creek, TAS – AU – Winged 410 Sprint Cars – Jock Goodyer

Hobart Raceway – Sorell Creek, TAS – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Luke Redpath

I-75 Raceway – Sweetwater, TN – USA – United Sprint Car Series – Jordon Mallett

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Devin Kline

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Clint Garner

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Austin McCarl

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Justin Grant

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dave Darland

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Dave Brown

Lincoln Speedway – Abbottstown,PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Lorain County Speedway – South Amherst, OH – USA – Crate Sprint Cars – Todd McQuillen

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Crate Sprint Cars – Jaylon Deas

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jeremy Hawes

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Six Cylinder Racing League – Rob Grice

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bryan Warf

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Joel Chadwick

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – Northeast Wingless Sprint Cars – Eric Jennings

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Empire Super Sprints – Jason Barney

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC – CRA Sprint Car Championship – Sokola Shootout – Damion Gardner

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Klint Simpson

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Stephen Tiner

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Open Wheel Madness I – Kyle Smith

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – United Racing Club – Open Wheel Madness I – Lucas Wolfe

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Open Wheel Madness I – Brock Zearfoss

Shenandoah Speedway – Shenandoah, VA – USA – Virginia Sprint Series – Mike Leraas

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Steve Parker

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Greg Hamilton

Springfield Raceway – Springfield, MO – USA – POWRi – Wingless Auto Racing – Wesley Smith

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Asparagus Cup – James McFadden

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Civil War Series – Legends of Kearney Bowl – Bud Kaeding

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – King of the West Sprint Car Series – Legends of Kearney Bowl – Bud Kaeding

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprints – Quinton Benson

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Speedcar Super Series – SSS Final – Matt Smith

Vavoline Raceway – Granville, NSW – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jason Bates

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Tim Shaffer

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Matt Westfall

Western Speedway – Victoria, BC – USA – WILROC – Wade Heckford

Sunday April 22, 2018

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Eddie Wagner

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Ray Tilley Classic – Mark Smith