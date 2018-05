Sweet Tops Schatz for Salina Victory

SALINA, Ok. (May 5, 2018) — Brad Sweet was able to navigate traffic and rubber laid down on the racing surface to win the World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series event Saturday at the Salina Highbanks Speedway. Sweet held off Donny Schatz through slower traffic and a late race restart for the victory. Schatz held on for second with Sweet’s Kasey Kahne Racing teammate Daryn Pittman taking the final podium position.

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Salina Highbanks Speedway

Salina, OK

Saturday May 5, 2018

Qualifying: 1. 1A – Jacob Allen, 11.800; 2. 2M – Kerry Madsen, 11.885; 3. 15 – Donny Schatz, 11.948; 4. 83 – Cory Eliason, 12.029; 5. 2 – Shane Stewart, 12.067; 6. 1S – Logan Schuchart, 12.112; 7. 49 – Brad Sweet, 12.114; 8. 3 – Sammy Swindell,, 12.131; 9. 5 – David Gravel, 12.150; 10. 19 – Brent Marks, 12.155; 11. 9 – Daryn Pittmann, 12.186; 12. 18 – Ian Madsen, 12.227; 13. 41 – Jason Johnson, 12.230; 14. 7S – Jason Sides, 12.236; 15. 17 – Sheldon Haudenschild, 12.246; 16. 11K – Kraig Kinser, 12.340; 17. 00 – Dane Lorenc, 12.555; 18. 13 – Clyde Knipp, 12.562; 19. 50Z – Zach Chappell, 12.598; 20. W20 – Greg Wilson, 12.852; 21. 1J – Danny Jennings, 13.259.

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 1A – Jacob Allen, 2. 49 – Brad Sweet, 3. 83 – Cory Eliason, 4. 19 – Brent Marks, 5. 11K – Kraig Kinser, 6. 41 – Jason Johnson, 7. 50Z – Zach Chappell

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 1. 2M – Kerry Madsen, 2. 2 – Shane Stewart, 3. 9 – Daryn Pittman, 4. 3 – Sammy Swindell, 5. 7S – Jason Sides, 6. W20 – Greg Wilson, 7. 00 – Dane Lorenc

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 15 – Donny Schatz, 2. 1S – Logan Schuchart, 3. 5 – David Gravel, 4. 18 – Ian Madsen, 5. 17 – Sheldon Haudenschild, 6. 13 – Clyde Knipp, 7. 1J – Danny Jennings

Feature (30 Laps): 1. 49 – Brad Sweet, 2. 15 – Donny Schatz, 3. 9 – Daryn Pittman, 4. 2M – Kerry Madsen, 5. 5 – David Gravel, 6. 1S – Logan Schuchart, 7. 19 – Brent Marks, 8. 83 – Cory Eliason, 9. 3 – Sammy Swindell, 10. 2 – Shane Stewart, 11. 17 – Sheldon Haudenschild, 12. 18 – Ian Madsen, 13. 11K – Kraig Kinser, 14. 1A – Jacob Allen, 15. 7S – Jason Sides, 16. 41 – Jason Johnson, 17. 13 – Clyde Knipp, 18. 00 – Dane Lorenc, 19. W20 – Greg Wilson, 20. 50Z – Zach Chappell, 21. 1J – Danny Jennings