Croft Wins the Dave Bradway Memorial

Dave Bradway Memorial

Fujitsu King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Silver Dollar Speedway

Chico, CA

Saturday May 5, 2018

1. 29 – Willie Croft, 11.705

2. 75 – Mitchell Faccinto, 11.719

3. 47 – Mason Moore, 11.775

4. 3C – Tanner Thorson, 11.880

5. 68 – Chase Johnson, 11.948

6. 0 – Bud Kaeding, 12.000

7. 4S – Michael Kofoid, 12.001

8. 26 – Billy Aton, 12.002

9. 21X – Shane Golobic, 12.014

10. 21 – Michael Ing, 12.014

11. 25 – Bobby McMahan, 12.053

12. 41S – Dominic Scelzi, 12.070

13. 16A – Colby Copeland, 12.093

14. 91C – Shawn Conde, 12.228

15. 64 – Daniel Becker, 12.265

16. 12 – Jake Morgan, 12.276

17. 98 – Sean Watts, 12.279

18. 0 – Jason Statler, 12.287

19. 1M – Billy Wallace, 12.310

20. 49 – Mike Monahan, 12.322

21. 2R – Richard Brace Jr., 12.342

22. 83 – Kyle Hirst, 12.375

23. 56 – Justin Sanders, 12.392

24. 28 – Nathan Rolfe, 12.455

25. 21W – Jake Wheeler, 12.491

26. 42X – Tim Kaeding, 12.553

27. 57 – Dustin Golobic, 12.557

28. 51 – Gary Paulson, 12.592

29. 3D – Carl Droivold, 12.673

30. 7B – Brent Bjork, 12.781

31. 1B – Chelsea Blevins, 12.825

32. 15 – Pat Harvey Jr., 12.974

33. 18 – Jenna Frazier, 13.019

34. 2 – Wyatt Brown, 13.486

35. 7X – Eddy Lewis, 13.565

Heat Race #1:

1. 21X – Shane Golobic

2. 29 – Willie Croft

3. 16A – Colby Copeland

4. 98 – Sean Watts

5. 68 – Chase Johnson

6. 3D – Carl Droivold

7. 21W – Jake Wheeler

8. 18 – Jenna Frazier

9. 2R – Richard Brace Jr.

Heat Race #2:

1. 21 – Michael Ing

2. 0 – Bud Kaeding

3. 83 – Kyle Hirst

4. 75 – Mitchell Faccinto

5. 91C – Shawn Conde

6. 7B – Brent Bjork

7. 2 – Wyatt Brown

8. 0 – Jason Statler

9. 42X – Tim Kaeding

Heat Race #3:

1. 4S – Michael Kofoid

2. 25 – Bobby McMahan

3. 47 – Mason Moore

4. 56 – Justin Sanders

5. 64 – Daniel Becker

6. 1B – Chelsea Blevins

7. 57 – Dustin Golobic

8. 1M – Billy Wallace

9. 7X – Eddy Lewis

Heat Race #4:

1. 41S – Dominic Scelzi

2. 3C – Tanner Thorson

3. 12 – Jake Morgan

4. 26 – Billy Aton

5. 49 – Mike Monahan

6. 28 – Nathan Rolfe

7. 51 – Gary Paulson

8. 15 – Pat Harvey Jr.

Dash:

1. 47 – Mason Moore

2. 29 – Willie Croft

3. 3C – Tanner Thorson

4. 21X – Shane Golobic

5. 0 – Bud Kaeding

B-Main:

1. 68 – Chase Johnson

2. 0 – Jason Statler

3. 42X – Tim Kaeding

4. 64 – Daniel Becker

5. 91C – Shawn Conde

6. 1B – Chelsea Blevins

7. 57 – Dustin Golobic

8. 2R – Richard Brace Jr.

9. 51 – Gary Paulson

10. 3D – Carl Droivold

11. 1M – Billy Wallace

12. 18 – Jenna Frazier

13. 2 – Wyatt Brown

14. 15 – Pat Harvey Jr.

15. 7X – Eddy Lewis

16. 21W – Jake Wheeler

17. 28 – Nathan Rolfe

18. 49 – Mike Monahan

Feature:

1. 29 – Willie Croft

2. 3C – Tanner Thorson

3. 83 – Kyle Hirst

4. 47 – Mason Moore

5. 21X – Shane Golobic

6. 68 – Chase Johnson

7. 42X – Tim Kaeding

8. 26 – Billy Aton

9. 21 – Michael Ing

10. 56 – Justin Sanders

11. 57 – Dustin Golobic

12. 25 – Bobby McMahan

13. 64 – Daniel Becker

14. 12 – Jake Morgan

15. 91C – Shawn Conde

16. 0 – Jason Statler

17. 0 – Bud Kaeding

18. 16A – Colby Copeland

19. 75 – Mitchell Faccinto

20. 41S – Dominic Scelzi

21. 98 – Sean Watts

22. 1B – Chelsea Blevins