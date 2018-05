Windom Wins USAC Feature Saturday at Eldora

USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: May 12, 2018 – Rossburg, Ohio – Eldora Speedway – “#LetsRaceTwo”

QUALIFICATIONS: 1. C.J. Leary, 30, Leary-15.940; 2. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall/Newman-16.048; 3. Kevin Thomas Jr., 69, Dynamics-16.086; 4. Chase Stockon, 32, 32 TBI-16.135; 5. Chris Windom, 5, Baldwin-16.181; 6. Joe Stornetta, 44, Pace-16.182; 7. Justin Grant, 4, TOPP-16.205; 8. Robert Ballou, 12, Ballou-16.284; 9. Chad Boespflug, 98, NineEight-16.300; 10. Brady Bacon, 99, Bacon-16.385; 11. Dave Darland, 36D, Goodnight/Curb-Agajanian-16.460; 12. Matt Westfall, 33m, Marshall-16.609; 13. Isaac Chapple, 52, LNR/Chapple-16.706; 14. Dallas Hewitt, 18, Keen-16.772; 15. Kyle Cummins, 3c, EZR/Cummins-16.924; 16. Bill Rose, 6, Rose-17.023; 17. Chad Wilson, 14, Wilson-17.106; 18. Carmen Perigo, 21, Stehman-17.135; 19. Matt Goodnight, 39, Goodnight-17.444; 20. Paul Dues, 87, Dues-17.691; 21. Riley VanHise, 96, VanHise-17.868.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (8 laps, all transfer) 1. Stockon, 2. Bacon, 3. Rose, 4. Grant, 5. Leary, 6. Chapple, 7. Goodnight. 2:19.73

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (8 laps, all transfer) 1. Windom, 2. Ballou, 3. Courtney, 4. Darland, 5. Hewitt, 6. Dues, 7. Wilson. 2:18.57

CHALK STIX/INDY RACE PARTS THIRD HEAT: (8 laps, all transfer) 1. Thomas, 2. Stornetta, 3. Perigo, 4. Westfall, 5. Boespflug, 6. Cummins, 7. VanHise. 2:26.50

FEATURE: (30 laps – starting position in parentheses) 1. Chris Windom (2), 2. Tyler Courtney (5), 3. Chase Stockon (3), 4. Brady Bacon (10), 5. Robert Ballou (8), 6. Kevin Thomas, Jr. (4), 7. C.J. Leary (6), 8. Matt Westfall (12), 9. Kyle Cummins (15), 10. Dallas Hewitt (14), 11. Dave Darland (11), 12. Paul Dues (20), 13. Chad Boespflug (9), 14. Carmen Perigo (18), 15. Chad Wilson (17), 16. Isaac Chapple (13), 17. Riley VanHise (21), 18. Bill Rose (16), 19. Matt Goodnight (19), 20. Joe Stornetta (1), 21. Justin Grant (7). NT

**Grant flipped on lap 3 of the feature. Stornetta flipped on lap 3 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Thomas, Laps 4-30 Windom.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Paul Dues (20th to 12th)

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Chad Boespflug

ROGER & BARB TAPY 13TH FASTEST QUALIFIER: Isaac Chapple

NEW USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Thomas-572, 2-Windom-556, 3-Courtney-523, 4-Leary-494, 5-Stockon-486, 6-Ballou-476, 7-Darland-469, 8-Bacon-452, 9-Grant-426, 10-Boespflug-384.

NEXT USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACES: May 18 – Granite City, Illinois – Tri-City Speedway & May 19 – Pevely, Missouri – Federated Auto Parts Raceway at I-55 – “River Town Showdown”