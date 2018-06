Chad Boat Wins Indiana Midget Week Feature at Putnamville

USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: May 31, 2018 – Lincoln Park Speedway – Putnamville, Indiana – 14th Annual “Indiana Midget Week”

QUALIFYING: 1. Kevin Thomas, Jr., 63, Dooling-12.535 (New Track Record); 2. Tucker Klaasmeyer, 27, Kunz/Curb-Agajanian-12.669; 3. Zeb Wise, 39BC, Clauson/Marshall-12.747; 4. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-12.747; 5. Brady Bacon, 76m, FMR-12.764; 6. Chad Boat, 84, Tucker/Boat-12.779; 7. Ethan Mitchell, 19M, Mitchell-12.813; 8. Tanner Thorson, 3c, Tri-C-12.823; 9. Spencer Bayston, 97, Kunz/Curb-Agajanian-12.857; 10. Matt Moore, 35, Petry/Goff-12.926; 11. Justin Grant, 17BC, Clauson-Marshall/Wood-12.936; 12. Rico Abreu, 21, Kunz/Curb-Agajanian-12.953; 13. Jerry Coons, Jr., 25, Petry/Goff-12.970; 14. Sam Johnson, 72, Kunz/Curb-Agajanian-12.984; 15. Alex Bright, 77, Bright-13.002; 16. Tyler Thomas, 91T, Thomas-13.003; 17. Holly Shelton, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-13.004; 18. Logan Seavey, 67, Kunz/Curb-Agajanian-13.011; 19. Brayton Lynch, 1K, RKR-13.013; 20. Zane Hendricks, 27z, Tucker/Boat-13.068; 21. Jake Neuman, 3N, Neuman-13.116; 22. Tanner Carrick, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-13.183; 23. Andrew Layser, 77x, Bright-13.277; 24. Hudson O’Neal, 3ON, Neuman-13.281; 25. Jason McDougal, 15, Petry/Goff-13.341; 26. Chase Jones, 33, RayPro-13.385; 27. Damian Lopez, 21x, Shuman-13.829; 28. Max Guilford, 37, Felker-13.941; 29. Johnny Petrozelle, 8, Cornell-14.161; 30. Ryan Robinson, 71, Kunz/Curb-Agajanian-(Time of 12.873 disallowed); 31. Chris Hettinger, 71H, Hettinger-NT; 32. Zach Hampton, 7K, K & R-NT.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-4 transfer) 1. Shelton, 2. K. Thomas, 3. Bayston, 4. Coons, 5. Bacon, 6. McDougal, 7. Neuman. 2:11.64 (New Track Record)

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (10 laps, top-4 transfer) 1. Seavey, 2. Klaasmeyer, 3. Robinson, 4. Boat, 5. Moore, 6. Carrick, 7. Johnson, 8. Jones. NT

CHALK STIX THIRD HEAT: (10 laps, top-4 transfer) 1. Lynch, 2. Bright, 3. Grant, 4. Wise, 5. Layser, 6. Mitchell, 7. Lopez. 2:12.94

INDY RACE PARTS FOURTH HEAT: (10 laps, top-4 transfer) 1. Thorson, 2. Courtney, 3. Abreu, 4. Hendricks, 5. T. Thomas, 6. Guilford, 7. O’Neal. NT

SEMI: (12 laps, top-6 transfer) 1. Bacon, 2. Moore, 3. McDougal, 4. Mitchell, 5. Carrick, 6. Johnson, 7. T. Thomas, 8. Layser, 9. Neuman, 10. Hettinger, 11. Jones, 12. Lopez, 13. Petrozelle, 14. Guilford. NT

FEATURE: (30 laps, starting position in parentheses) 1. Chad Boat (2), 2. Justin Grant (11), 3. Tyler Courtney (3), 4. Zeb Wise (4), 5. Tanner Thorson (1), 6. Spencer Bayston (9), 7. Logan Seavey (17), 8. Rico Abreu (12), 9. Ryan Robinson (22), 10. Jerry Coons, Jr. (13), 11. Brady Bacon (7), 12. Tanner Carrick (20), 13. Holly Shelton (16), 14. Jason McDougal (21), 15. Brayton Lynch (18), 16. Kevin Thomas, Jr. (6), 17. Matt Moore (10), 18. Sam Johnson (14), 19. Alex Bright (15), 20. Tyler Thomas (23), 21. Tucker Klaasmeyer (5), 22. Jake Neuman (24), 23. Ethan Mitchell (8), 24. Zane Hendricks (19). NT

**O’Neal flipped during the fourth heat. Hendricks flipped on lap 10 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-16 Thorson, Laps 17-30 Boat.

KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Ryan Robinson (22nd to 9th)

SALDANA RACING PRODUCTS FIRST NON-TRANSFER: Tyler Thomas

WILWOOD BRAKES 13TH PLACE FINISHER: Holly Shelton

NEW USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Seavey-259, 2-Wise-250, 3-Boat-245, 4-Courtney-240, 5-Grant-238, 6-Bayston-218, 7-Robinson-214, 8-Bacon-201, 9-K. Thomas-197, 10-Coons-180.

NEW “INDIANA MIDGET WEEK” POINTS: 1-Courtney-149, 2-Thorson-129, 3-Seavey-128, 4-Wise-124, 5-Boat-120, 6-Bayston-118, 7-K. Thomas-113, 8-Abreu-112, 9-Grant-110, 10-Coons-110.

NEXT USAC P1 INSURANCE MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: June 1 – Bloomington Speedway – Bloomington, Indiana – “Indiana Midget Week”

