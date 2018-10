Glatfelter Wins Gentzler Memorial at Lincoln Speedway

30th Annual Hank Gentzler Memorial Manufacturers Appreciation Race

Lincoln Speedway

Abbottstown, PA

Saturday October 13, 2018

Lawrence Chevrolet 410 Sprints:

410 Sprint Feature (25 Laps) – 1. 69-Tim Glatfelter ($3,200); 2. 48-Danny Dietrich; 3. 5-Dylan Cisney; 4. 2W-Glenndon Forsythe; 5. 24-Lucas Wolfe; 6. 87-Alan Krimes; 7. 11-T.J. Stutts; 8. 1*-Tim Wagaman; 9. 51-Freddie Rahmer; 10. 67-Justin Whittall; 11. 07-Gerard McIntyre, Jr.; 12. 1X-Chad Trout; 13. 35-Tyler Esh; 14. 58-Jim Siegel; 15. 16-Matt Campbell; 16. 10K-Joe Kata III; 17. 99M-Kyle Moody; 18. 21T-Scott Fisher; 19. 73B-Brett Michalski (DNF); 20. 7K-Dan Shetler (DNF); 21. 39-Cory Haas (DNF); 22. 11P-Greg Plank (DNF); 23. 3B-Randy Baughman (DNF); 24. 39M-Anthony Macri (DNF). No Time.

Lap Leaders – Dylan Cisney (1-11), Glenndon Forsythe (12), Tim Glatfelter (13-25)

410 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 69-Tim Glatfelter; 2. 24-Lucas Wolfe; 3. 1*-Tim Wagaman; 4. 1X-Chad Trout; 5. 39-Cory Haas; 6. 39M-Anthony Macri; 7. 99M-Kyle Moody; 8. 21T-Scott Fisher; 9. 73B-Brett Michalski; 10. 11P-Greg Plank. Time – 2:36.409

410 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 11T-TJ Stuts; 2. 5-Dylan Cisney; 3. 87-Alan Krimes; 4. 2W-Glenndon Forsythe; 5. 35-Tyler Esh; 6. 7K-Dan Shetler; 7. 3B-Randy Baughman; 8. 17N-Cole Young; 9. 88-Brandon Rahmer (DNF). No Time

410 Sprint Heat Three Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 10-Joe Kata, III; 2. 48-Danny Dietrich; 3. 67-Justin Whitall; 4. 58-Jim Siegel; 5. 51-Freddie Rahmer; 6. 07-Gerard McIntyre, Jr.; 7. 16-Matt Campbell; 8. 11X-Brie Hershey; 9. 23-Todd Zinn; 10. 33-Jarad Esh (DNF). No Time

410 Sprint Consolation Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 99M-Kyle Moody; 2. 16-Matt Campbell; 3. 3B-Randy Baughman; 4. 73B-Brett Michalski; 5. 21T-Scott Fisher; 6. 11X-Brie Hershey; 7. 17-Cole Young; 8. 23-Todd Zinn; 9. 33-Jared Esh; 10. 11P-Greg Plank. Time – 2:47.880

Keizer Aluminum Wheels 358 Sprints:

Make-up 358 Sprint Feature (20 Laps) – 1. 44-Dylan Norris; 2. 50-Alyson Dietz; 3. 19-Troy Wagaman, Jr.; 4. 00-Chris Frank; 5. 59-Steve Wilbur; 6. 1J-Kevin Nouse; 7. 66A-Cody Fletcher; 8. 38D-Kyle Denmyer; 9. 28-Matt Findley; 10. 14T-Tyler Walton; 11. 89-Ashley Cappetta; 12. 12-Brent Shearer; 13. 717-Brie Hershey; 14. 11D-Kody Hartlaub; 15. 5A-Zachary Allman; 16. 13S-Jon Stewart (DNF); 17. 80-Rodney Westhafer (DNF); 18. 19D-Wyatt Hinkle (DNF); DNS – 12B-Mike Bittinger, 119-Chandler Leiby, 14C-Dave Carlberg, 21-CJ Tracy, 7-Trey Hivner, 5-Travis Scott, 38-Brett Strickler. No Time

Lap Leaders – Chris Frank (1-4), Alyson Dietz (5-10), Dylan Norris (11-20)

Regularly Scheduled 358 Sprint Feature (20 Laps) – 1. 00-Chris Frank; 2. 44-Dylan Norris; 3. 89-Ashley Cappetta; 4. 50-Alyson Dietz; 5. 66A-Cody Fletcher; 6. 48-Glenndon Forsythe; 7. 97-Brie Hershey; 8. 28-Matt Findley; 9. 32-Gregg Foster; 10. 10-Zach Eucalano; 11. 77K-Steven Kissamere; 12. 13S-Jon Stewart; 13. 3-Jeff Paulus; 14. 2D-Aaron Spahr (DNF); 15. 14T-Tyler Walton (DNF); 16. 11D-Kody Hartlaub (DNF); 17. 59-Steve Wilbur (DNF); 18. 80-Rodney Westhafer (DNF); 19. 1J-Kevin Nouse (DNF); 20. 5A-Zachary Allman (DNF); 21. 12-Brent Shearer (DNF); 22. 38D-Kyle Denmyer (DNF); DNS – 19-Troy Wagaman, Jr., 51N-Nick Palmerino. No Time

Lap Leaders – Chris Frank (1-20)

358 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 80-Rodney Westhafer; 2. 44-Dylan Norris; 3. 38D-Kyle Denmyer; 4. 50-Alyson Dietz; 5. 11D-Kody Hartlaub; 6. 66A-Cody Fletcher; 7. 5A-Zachary Allman; 8. 59-Steve Wilbur; 9. 2D-Aaron Spahr (DNF); 10. 34-Mark Van Vorst (DNF). No Time

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 1J-Kevin Nouse; 2. 19D-Wyatt Hinkle; 3. 89-Ashley Cappetta; 4. 00-Chris Frank; 5. 32-Gregg Foster; 6. 3-Jeff Paulus; 7. 13S-Jon Stewart; DNS – 51-Nick Palmerino, 4R-Doug Hammaker. No Time

358 Sprint Heat Three Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 12-Brent Shearer; 2. 28-Matt Findley; 3. 14-Tyler Walton; 4. 19-Troy Wagaman, Jr.; 5. 48-Glenndon Forsythe; 6. 10-Zach Eucalano; 7. 77K-Steven Kissamere; DNS – 12B-Mike Bittinger. Time – 2:53.28