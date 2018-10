Tye Mihocko Wins USAC Southwest Feature at Canyon Speedway Park

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: October 20, 2018 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Race For The Cure”

HEAT RACE: (8 laps) 1. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 2. Mike Martin (#16 Martin), 3. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 4. Stevie Sussex (#12 Allen), 5. Rick Ziehl (#20Z Ziehl), 6. Austin Kuehl (#34X Team AZ), 7. Asa Kesterson (#18 Kesterson), 8. Tyler Most (#3 Most). NT

QUALIFIER: (8 laps) 1. Kuehl, 2. Sussex, 3. Davis, 4. Martin, 5. Ziehl, 6. Kesterson, 7. Most, 8. Mihocko. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Tye Mihocko, 2. Mike Martin, 3. Rick Ziehl, 4. Asa Kesterson, 5. Stevie Sussex, 6. Tyler Most, 7. Austin Kuehl, 8. Charles Davis Jr. NT

—————————-

**Davis and Sussex flipped during the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Kuehl, Laps 4-20 Martin, Laps 21-27 Sussex, Laps 28-30 Mihocko.

HARD CHARGER: Tye Mihocko (5th to 1st)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: Charles Davis Jr.

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1.

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: October 27 – Casa Grande, Arizona – Central Arizona Speedway – “Howl-O-Ween Bash”