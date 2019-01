Logan Schuchart Wins the Scott Darley Classic

Scott Darley Classic

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Saturday January 11, 2018

Qualifying Flight #1:

1. N92 – Sam Walsh, 12.333

2. U12 – Parker Price-Miller, 12.598

3. N47 – Marcus Dumesny, 12.666

4. N16 – Daniel Sayre, 12.712

5. T22 – Jock Goodyer, 12.716

6. NZ22 – Dean Brindle, 12.812

7. W14 – Jason Pryde, 13.052

8. NT24 – Jamie Oneill, 13.122

9. Q84 – Steve Greer, 13.238

10. NS56 – Kris Johnson, 13.281

Qualifying Flight #2:

1. N48 – Jackson Delamont, 12.615

2. V35 – Jamie Veal, 12.621

3. W2 – Kerry Madsen, 12.820

4. W97 – Mitchell Wormall, 12.833

5. V37 – Grant Anderson, 12.879

6. N32 – Warren Ferguson, 12.887

7. N15 – Matthew Thomas, 13.300

8. N10 – Luke Stirton, 13.319

9. Q54 – Randy Morgan, 13.711

10. N81 – Graham Lagerlow, 14.115

Qualifying Flight #3:

1. W26 – Cory Eliason, 12.537

2. NS4 – Max Johnston, 12.660

3. W17 – James McFadden, 12.727

4. D2 – Ben Atkinson, 12.918

5. N24 – Blake Skipper, 13.087

6. NS91 – Chris Street, 13.245

7. NS6 – Matt Geering, 13.383

8. N40 – Chris Mcinerney, 13.813

9. N3 – Donaven Prather, 14.139

10. N43 – Alex Orr, NT

Qualifying Flight #4:

1. N12 – Lynton Jeffrey, 12.679

2. NS21 – Jordyn Brazier, 12.710

3. N57 – Matt Dumesny, 12.729

4. N88 – Jimmy Matchett, 12.773

5. N56 – Michael Saller, 12.820

6. N99 – Carson Macedo, 12.900

7. D3 – Ben Atkinson Jnr, 12.925

8. N78 – Andrew Wright, 12.970

9. N41 – Jeff Lawler, 13.513

10. V96 – Andy Caruana, NT

Qualifying Flight #5:

1. U1S – Logan Schuchart, 12.757

2. N53 – Jessie Attard, 12.839

3. N39 – Jeremy Cross, 12.961

4. NS15 – Daniel Cassidy, 13.085

5. N64 – Shane Sheedy, 13.183

6. N20 – Troy Little, 13.296

7. V55 – Brooke Tatnell, 13.380

8. N18 – Guy Stanshall, 13.534

9. N79 – Peter Bourke, 13.592

Qualifying Flight #6:

1. Q7 – Robbie Farr, 12.778

2. N49 – Ian Madsen, 12.923

3. N54 – Grant Tunks, 13.174

4. NQ5 – Danny Reidy, 13.224

5. N71 – Michael Pickens, 13.336

6. V5 – Max Dumesny, 13.352

7. N61 – Mick Matchett, 13.424

8. N17 – Marty Perovich, 13.685

9. N83 – Peter O’Neill, 13.760

10. N73 – Darren Salmon, 13.802

Heat Race #1:

1. N47 – Marcus Dumesny

2. U12 – Parker Price-Miller

3. T22 – Jock Goodyer

4. N92 – Sam Walsh

5. NZ22 – Dean Brindle

6. NT24 – Jamie Oneill

7. W14 – Jason Pryde

8. N16 – Daniel Sayre

9. Q84 – Steve Greer

10. NS56 – Kris Johnson

Heat Race #2:

1. V35 – Jamie Veal

2. W2 – Kerry Madsen

3. V37 – Grant Anderson

4. N48 – Jackson Delamont

5. N10 – Luke Stirton

6. W97 – Mitchell Wormall

7. N32 – Warren Ferguson

8. Q54 – Randy Morgan

9. N15 – Matthew Thomas

10. N81 – Graham Lagerlow

Heat Race #3:

1. W26 – Cory Eliason

2. NS4 – Max Johnston

3. W17 – James McFadden

4. D2 – Ben Atkinson

5. N43 – Alex Orr

6. N24 – Blake Skipper

7. NS6 – Matt Geering

8. NS91 – Chris Street

9. N40 – Chris Mcinerney

10. N3 – Donaven Prather

Heat Race #4:

1. N12 – Lynton Jeffrey

2. N57 – Matt Dumesny

3. NS21 – Jordyn Brazier

4. N56 – Michael Saller

5. N99 – Carson Macedo

6. N78 – Andrew Wright

7. N88 – Jimmy Matchett

8. N41 – Jeff Lawler

9. V96 – Andy Caruana

10. D3 – Ben Atkinson Jnr

Heat Race #5:

1. U1S – Logan Schuchart

2. N53 – Jessie Attard

3. V55 – Brooke Tatnell

4. NS15 – Daniel Cassidy

5. N39 – Jeremy Cross

6. N20 – Troy Little

7. N79 – Peter Bourke

8. N18 – Guy Stanshall

9. N64 – Shane Sheedy

Heat Race #6:

1. N49 – Ian Madsen

2. Q7 – Robbie Farr

3. V5 – Max Dumesny

4. N54 – Grant Tunks

5. NQ5 – Danny Reidy

6. N17 – Marty Perovich

7. N71 – Michael Pickens

8. N83 – Peter O’Neill

9. N73 – Darren Salmon

10. N61 – Mick Matchett

C-Main:

1. NS6 – Matt Geering

2. N32 – Warren Ferguson

3. W14 – Jason Pryde

4. N16 – Daniel Sayre

5. N71 – Michael Pickens

6. N40 – Chris Mcinerney

7. N73 – Darren Salmon

8. N18 – Guy Stanshall

9. V96 – Andy Caruana

10. N61 – Mick Matchett

11. N83 – Peter O’Neill

12. N3 – Donaven Prather

13. NS91 – Chris Street

14. N79 – Peter Bourke

15. Q84 – Steve Greer

16. N88 – Jimmy Matchett

17. Q54 – Randy Morgan

18. NS56 – Kris Johnson

19. N15 – Matthew Thomas

20. N41 – Jeff Lawler

21. N81 – Graham Lagerlow

22. D3 – Ben Atkinson Jr

Pole Shuffle:

Round One: N49 – Ian Madsen def. U1S – Logan Schuchart

Round Two: N49 – Ian Madsen def. N12 – Lynton Jeffrey

Round Three: N49 – Ian Madsen def. N47 – Marcus Dumesny

Round Four: V35 – Jamie Veal def. N49 – Ian Madsen

Round Five: V35 – Jamie Veal def. W26 – Cory Elaison

B-Main:

1. N92 – Sam Walsh

2. N48 – Jackson Delamont

3. D2 – Ben Atkinson

4. NS15 – Daniel Cassidy

5. W97 – Mitchell Wormall

6. N56 – Michael Saller

7. NS6 – Matt Geering

8. N39 – Jeremy Cross

9. N20 – Troy Little

10. N54 – Grant Tunks

11. N99 – Carson Macedo

12. N16 – Daniel Sayre

13. N10 – Luke Stirton

14. N71 – Michael Pickens

15. N24 – Blake Skipper

16. N43 – Alex Orr

17. N17 – Marty Perovich

18. NZ22 – Dean Brindle

19. N73 – Darren Salmon

20. NT24 – Jamie Oneill

21. W14 – Jason Pryde

22. NQ5 – Danny Reidy

23. N78 – Andrew Wright

24. N40 – Chris Mcinerney

Feature:

1. U1S – Logan Schuchart

2. N49 – Ian Madsen

3. W26 – Cory Elaison

4. N57 – Matt Dumesny

5. W2 – Kerry Madsen

6. N47 – Marcus Dumesny

7. NS21 – Jordyn Brazier

8. N12 – Lynton Jeffrey

9. U12 – Parker Price-Miller

10. N92 – Sam Wash

11. NS4 – Max Johnston

12. N48 – Jackson Delamont

13. N56 – Michael Saller

14. W17 – James McFadden

15. V35 – Jamie Veal

16. N53 – Jessie Attard

17. V55 – Brooke Tatnell

18. Q7 – Robbie Farr

19. T22 – Jock Goodyer

20. V5 – Max Dumesny

21. NS15 – Daniel Cassidy

22. D2 – Ben Atkinson

23. W97 – Mitchell Wormall

24. V37 – Grant Anderson