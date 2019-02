Brad Sweet Takes All Star Checkers at Volusia

Brad Sweet drove to the All Star Circuit of Champions 30 lap feature win Thursday night at Volusia Raceway Park

2/7/2019 at Volusia Speedway Park

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature 1 (30 Laps): 1. 49-Brad Sweet, 14:16.922[4]; 2. 1S-Logan Schuchart, 14:18.302[3]; 3. 83-Daryn Pittman, 14:19.722[2]; 4. 39-Christopher Bell, 14:04.851[1]; 5. 49X-Tim Shaffer, 14:06.240[7]; 6. 41-David Gravel, 14:06.399[18]; 7. 14-Tony Stewart, 14:08.689[6]; 8. 13-Paul McMahan, 14:09.409[10]; 9. 1K-Kyle Larson, 14:10.563[16]; 10. 15-Donny Schatz, 14:11.492[22]; 11. 5-Shane Stewart, 14:11.783[11]; 12. 71-Parker Price-Miller, 14:12.925[5]; 13. 87-Aaron Reutzel, 14:13.217[24]; 14. 11K-Kraig Kinser, 14:13.898[19]; 15. 70-Brock Zearfoss, 14:15.487[8]; 16. 2-Carson Macedo, 14:15.597[9]; 17. 17-Sheldon Haudenschild, 14:16.201[20]; 18. 1A-Jacob Allen, 14:16.878[12]; 19. 18-Ian Madsen, 14:18.623[21]; 20. 5W-Lucas Wolfe, 14:20.393[14]; 21. 9-Kasey Kahne, 14:06.660[17]; 22. 17W-Shane Golobic, 14:10.803[13]; 23. 84-Tom Harris, 14:06.270[23]; 24. 21-Brian Brown, 10:18.782[15]

B Feature 1 (12 Laps): 1. 18-Ian Madsen, 05:22.107[1]; 2. 15-Donny Schatz, 05:22.126[3]; 3. 84-Tom Harris, 05:24.566[2]; 4. 87-Aaron Reutzel, 05:25.346[7]; 5. 7K-Cale Conley, 05:26.104[4]; 6. 26-Cory Eliason, 05:26.252[6]; 7. 70X-Spencer Bayston, 05:27.083[5]; 8. 19-Brent Marks, 05:28.650[11]; 9. 48-Danny Dietrich, 05:28.821[9]; 10. K4-Chad Kemenah, 05:32.005[8]; 11. 33M-Mason Daniel, 05:32.509[10]; 12. 47-Brant O’Banion, 05:37.646[15]; 13. 40-George Hobaugh Jr., 05:25.779[12]

Dash 1 (4 Laps): 1. 39-Christopher Bell, 02:19.077[2]; 2. 1S-Logan Schuchart, 02:20.415[1]; 3. 71-Parker Price-Miller, 02:22.044[4]; 4. 49X-Tim Shaffer, 02:22.924[5]; 5. 2-Carson Macedo, 02:23.957[3]

Dash 2 (4 Laps): 1. 83-Daryn Pittman, 02:09.050[2]; 2. 49-Brad Sweet, 02:11.022[1]; 3. 14-Tony Stewart, 02:12.188[4]; 4. 70-Brock Zearfoss, 02:13.184[3]; 5. 13-Paul McMahan, 02:14.127[5]

Heat 1 (8 Laps): 1. 13-Paul McMahan, [2]; 2. 5-Shane Stewart, [3]; 3. 39-Christopher Bell, [1]; 4. 71-Parker Price-Miller, [4]; 5. 41-David Gravel, [6]; 6. 15-Donny Schatz, [5]; 7. 87-Aaron Reutzel, [8]; 8. 48-Danny Dietrich, [7]; (DNS) 91S-Sadie Siegel,

Heat 2 (8 Laps): 1. 49-Brad Sweet, 03:12.119[2]; 2. 83-Daryn Pittman, 03:13.647[4]; 3. 17W-Shane Golobic, 03:15.490[1]; 4. 21-Brian Brown, 03:16.699[3]; 5. 11K-Kraig Kinser, 03:18.214[5]; 6. 7K-Cale Conley, 03:19.787[6]; 7. K4-Chad Kemenah, 03:20.716[8]; 8. 33M-Mason Daniel, 03:21.722[7]; 9. 47-Brant O’Banion, 03:23.569[9]

Heat 3 (8 Laps): 1. 70-Brock Zearfoss, 05:53.237[1]; 2. 1S-Logan Schuchart, 05:54.243[3]; 3. 49X-Tim Shaffer, 05:55.126[4]; 4. 5W-Lucas Wolfe, 05:55.757[2]; 5. 17-Sheldon Haudenschild, 05:56.117[8]; 6. 18-Ian Madsen, 05:56.710[5]; 7. 26-Cory Eliason, 05:57.109[6]; 8. 19-Brent Marks, 05:57.493[9]; 9. 97-Caleb Helms, 03:57.570[7]

Heat 4 (8 Laps): 1. 14-Tony Stewart, 03:17.743[1]; 2. 2-Carson Macedo, 03:18.275[4]; 3. 1A-Jacob Allen, 03:20.715[2]; 4. 1K-Kyle Larson, 03:21.889[5]; 5. 9-Kasey Kahne, 03:23.754[3]; 6. 70X-Spencer Bayston, 03:24.650[7]; 7. 84-Tom Harris, 03:26.765[6]; 8. 40-George Hobaugh Jr., 03:28.462[9]; (DNS) J4-John Garvin, 03:28.462

Combined Qualifying (2 Laps): 1. 83-Daryn Pittman, 00:13.008[17]; 2. 71-Parker Price-Miller, 00:13.097[7]; 3. 49X-Tim Shaffer, 00:13.135[22]; 4. 2-Carson Macedo, 00:13.164[35]; 5. 5-Shane Stewart, 00:13.167[9]; 6. 1S-Logan Schuchart, 00:13.228[20]; 7. 13-Paul McMahan, 00:13.240[8]; 8. 9-Kasey Kahne, 00:13.269[31]; 9. 39-Christopher Bell, 00:13.287[2]; 10. 5W-Lucas Wolfe, 00:13.290[27]; 11. 1A-Jacob Allen, 00:13.297[36]; 12. 14-Tony Stewart, 00:13.299[34]; 13. 21-Brian Brown, 00:13.300[16]; 14. 70-Brock Zearfoss, 00:13.333[21]; 15. 1K-Kyle Larson, 00:13.337[29]; 16. 18-Ian Madsen, 00:13.371[24]; 17. 49-Brad Sweet, 00:13.381[18]; 18. 84-Tom Harris, 00:13.429[33]; 19. 15-Donny Schatz, 00:13.447[1]; 20. 41-David Gravel, 00:13.477[3]; 21. 26-Cory Eliason, 00:13.485[26]; 22. 48-Danny Dietrich, 00:13.497[6]; 23. 17W-Shane Golobic, 00:13.544[11]; 24. 11K-Kraig Kinser, 00:13.554[15]; 25. 87-Aaron Reutzel, 00:13.592[5]; 26. 7K-Cale Conley, 00:13.593[10]; 27. 33M-Mason Daniel, 00:13.713[13]; 28. K4-Chad Kemenah, 00:13.775[14]; 29. 70X-Spencer Bayston, 00:13.785[32]; 30. 97-Caleb Helms, 00:13.950[19]; 31. 17-Sheldon Haudenschild, 00:13.963[23]; 32. 19-Brent Marks, 00:14.008[25]; 33. J4-John Garvin, 00:14.122[30]; 34. 40-George Hobaugh Jr., 00:14.248[28]; 35. 47-Brant O’Banion, 00:14.377[12]; 36. 91S-Sadie Siegel, 00:15.753[4]