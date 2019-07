USAC Rained Out After First Heat Race at Haubstadt

HAUBSTADT, In. (June 30, 2019) — After the completion of the first heat race the USAC Amsoil National Sprint Car Championship event Sunday at Tri-State Speedway was cancelled due to rain. The USAC Sprint Car series heads to Knoxville Raceway for the inaugural “Corn Belt Nationals” at Knoxville Raceway in Knoxville, Iowa July 5-6.

USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: June 30, 2019 – Tri-State Speedway – Haubstadt, Indiana – 1/4-Mile Dirt Oval

FATHEADZ EYEWEAR QUALIFYING: 1. Chase Stockon, 32, 32 TBI-13.618; 2. Kyle Cummins, 3R, Rock Steady-13.703; 3. C.J. Leary, 19AZ, Reinbold/Underwood-13.737; 4. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall/Newman-13.847; 5. Kevin Thomas, Jr., 19, Hayward/Thomas-13.860; 6. Justin Grant, 4, TOPP-13.895; 7. Jason McDougal, 71p, Daigh/Phillips-13.908; 8. Stephen Schnapf, 61m, Edwards-13.931; 9. Brady Bacon, 69, Dynamics-13.933; 10. Carson Short, 21, RCM-14.033; 11. Chris Windom, 5G, Goacher-14.040; 12. Garrett Aitken, 32A, Aitken-14.063; 13. Kendall Ruble, 17, Ruble-14.075; 14. Brian Karraker, 23, Karraker-14.090; 15. Chet Williams, 38, Williams-14.216; 16. Jarett Andretti, 18, Andretti-14.235; 17. Isaac Chapple, 52, LNR/Chapple-14.236; 18. Dakota Jackson, 3, Jackson-14.250; 19. Brady Short, 11p, Short/Pottorff-14.306; 20. Donny Brackett, 4B, Brackett-14.511; 21. Brian VanMeveren, 24, VanMeveren-14.533; 22. Kent Schmidt, 5K, KO-14.591; 23. Aric Gentry, 10, Gentry-14.637; 24. Dave Darland, 42, Cheney-14.644; 25. Dustin Christie, 75, Christie-14.727; 26. Collin Ambrose, 36, Ambrose-14.949; 27. Ryan Bond, 7R, Bond-15.577; 28. Chayse Hayhurst, 20, Hayhurst-15.654; 29. Patrick Budde, 90, Budde-15.692; 30. Kyle Hathaway, 7H, 15.790; 31. Eric Perrott, 45, Perrott-16.005.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Ruble, 2. Stockon, 3. Bacon, 4. K. Thomas, 5. Chapple, 6. Christie, 7. VanMeveren, 8. Budde. NT

REMAINDER OF PROGRAM RAINED OUT

NEW USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Leary-776, 2-Courtney-716, 3-Stockon-711, 4-Windom-710, 5-K. Thomas-700, 6-Bacon-670, 7-Grant-642, 8-Short-595, 9-McDougal-581, 10-Robert Ballou-568.

NEXT USAC AMSOIL SPRINT CAR NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: July 5-6, 2019 – Knoxville Raceway – Knoxville, Iowa – BRANDT Professional Agriculture “Corn Belt Nationals” – ½-Mile Dirt Oval