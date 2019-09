Courtney Makes History Winning Fourth Eldora USAC Sprint Car Feature in a Row

38th 4-Crown Nationals

USAC AMSOIL National Sprint Car Championship

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Saturday September 28, 2019

Qualifying:

1. 7BC-Tyler Courtney, 16.671

2. 5G-Chris Windom, 16.780

3. 4-Justin Grant, 16.832

4. 69-Brady Bacon, 16.917

5. 19AZ-C.J. Leary, 16.947

6. 19-Kevin Thomas Jr., 17.081

7. 32-Chase Stockon, 17.146

8. 18-Dallas Hewitt, 17.153

9. 5M-Max Adams, 17.302

10. 60-Kory Crabtree, 17.354

11. 6-Mario Clouser, 17.378

12. 71P-Jason McDougal, 17.384

13. 52-Issac Chapple, 17.393

14. 75-Dustin Clark, 17.498

15. 6R-Bill Rose, 17.518

16. 21P-Carmen Perigo, 17.520

17. 33M-Matt Westfall, 17.571

18. 39G-Scotty Weir, 17.579

19. 17-Nick Bilbee, 17.740

20. 74X-Josh Hodges, 17.811

21. 36-Dave Darland, 17.823

22. 66C-Corey Smith, 17.995

23. 20N-Kody Swanson, 18.111

24. 49-Brian Ruhlman, 18.254

25. 23S-Landon Simon, 18.342

26. 39-Matt Goodnight, 18.401

27. 99J-Jack James, 18.416

28. 6-Chris Phillips, 18.656

29. 99-Gage Etgen, 18.802

30. 18-Travis Welpott, 18.809

31. 2C-Tim Creech, 18.810

32. 26-Cody White, 18.902

33. 20-Steve Thomas, 18.912

34. 1H-Korbyn Hayslett, 99.000

35. 51-Scott Hampton, 99.000

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 7BC – Tyler Courtney

2. 33M – Matt Westfall

3. 19AZ – C.J. Leary

4. 36D – Dave Darland

5. 5M – Max Adams

6. 52 – Issac Chapple

7. 23S – Landon Simon

8. 99 – Gage Etgen

9. 20 – Steve Thomas

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 19 – Kevin Thomas Jr.

2. 5G – Chris Windom

3. 39G – Scotty Weir

4. 66C – Corey Smith

5. 60 – Kory Crabtree

6. 75 – Dustin Clark

7. 39 – Matt Goodnight

8. 18 – Travis Welpott

9. 1H – Korbyn Hayslett

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 4 – Justin Grant

2. 32 – Chase Stockon

3. 6 – Mario Clouser

4. 17 – Nick Bilbee,

5. 20 – Kody Swanson

6. 51 – Scott Hampton

7. 99J – Jack James

8. 2C – Tim Creech

9. 6R – Bill Rose

(First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 71P – Jason McDougal

2. 99 – Brady Bacon

3. 18X – Dallas Hewitt

4. 21P – Carmen Perigo

5. 74X – Josh Hodges

6. 6 – Chris Phillips

7. 49 – Brian Ruhlman

8. 26W – Cody White

(First four finishers transferred to the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 5M – Max Adams

2. 60 – Kory Crabtree

3. 75 – Dustin Clark

4. 52 – Issac Chapple

5. 74X – Josh Hodges

6. 6P – Chris Phillips

7. 39 – Matt Goodnight

8. 51 – Scott Hampton

9. 49 – Brian Ruhlman

10. 20N – Kody Swanson

11. 23S – Kyle Simon

12. 99 – Gage Etgen

13. 99J – Jack James

14. 18 – Travis Welpott

15. 26W – Cody White

16. 2C – Tim Creech

17. 20 – Steve Thomas

DNS: 6R – Bill Rose

DNS: 1H – Korbyn Hayslett

A-Main (30 Laps):

1. 7BC – Tyler Courtney

2. 5G – Chris Windom

3. 4 – Justin Grant

4. 19 – Kevin Thomas Jr.

5. 69 – Brady Bacon

6. 18X – Dallas Hewitt

7. 33M – Matt Westfall

8. 32 – Chase Stockon

9. 52 – Issac Chapple

10. 17 – Nick Bilbee

11. 21P – Carmen Perigo

12. 17P – Jason McDougal

13. 39G – Scotty Weir

14. 6 – Mario Clouser

15. 6P – Chris Phillips

16. 36D – Dave Darland

17. 75 – Justin Clark

18. 66S – Corey Smith

19. 5M – Max Adams

20. 60 – Kory Crabtree

21. 74X – Josh Hodges

22. 19AZ – C.J. Leary