Veal Wins the Victoria Open Sprint Car Title

WARRNAMBOOL, Vic. (November 16, 2019) — Jamie Veal won the 2019 Victoria Open Sprintcar Title Saturday at Premier Speedway. Veal, from Warrnambool, swapped the lead with David Murcott during the first two circuits before Veal took over the top spot on lap three and led the remainder of the 30-lap distance. After dropping back to fifth position Murcott drove back up to the runner up spot with Darren Mollenoyux moving up from sixth spot up to the final podium position.

Victoria Open Sprintcar Title

SRA Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series

Premier Speedway

Warrnambool, VIC

Saturday November 16, 2019

Qualifying Flight A:

1. V35-Jamie Veal, 11.069

2. Q17-Luke Oldfield, 11.122

3. V70-John Vogels, 11.307

4. V19-Sam Wren, 11.369

5. S20-Glen Sutherland, 11.417

6. V39-Brett Smith, 11.576

7. V64-David Aldersley, 11.637

8. VA51-Robert Nicholas, 11.828

9. VA22-Leigh Mugavin, 11.932

Qualifying Flight B:

1. S63-Ryan Jones, 11.244

2. V52-Darren Mollenoyux, 11.348

3. T22-Jock Goodyer, 11.353

4. V37-Grant Anderson, 11.396

5. VA88-Grant Stansfield, 11.499

6. V45-Mike Van Bremen, 11.578

7. VA12-Mark Carlin, 11.598

8. V28-Andrew Hughes, 12.023

9. V50-Darren Clarke, 12.218

Qualifying Flight C:

1. T62-Tate Frost, 11.406

2. VA29-Terry Rankin, 11.519

3. W17-James McFadden, 11.610

4. V40-Rusty Hickman, 11.628

5. V98-Peter Doukas, 11.653

6. S4-Lisa Walker, 11.742

7. VA81-Rhys Baxter, 11.819

8. S37-Terry Kelly, 11.904

9. V32-Stephen Spark, 12.363

Qualifying Flight D:

1. V88-David Murcott, 11.588

2. T7-Tim Hutchins, 11.749

3. V3-Corey McCullagh, 11.786

4. V42-Jye Okeeffe, 11.805

5. V44-Tim Van Ginneken, 11.823

6. V77-Brayden Parr, 11.849

7. V81-Robbie Paton, 11.871

8. V27-Ross Jarrad, 12.221

9. V57-Troy Hose, 12.698

Heat Race #1:

1. V35-Jamie Veal

2. Q17-Luke Oldfield

3. V19-Sam Wren

4. VA51-Robert Nicholas

5. V64-David Aldersley

6. VA22-Leigh Mugavin

7. S20-Glen Sutherland

8. V70-John Vogels

DNF. V39-Brett Smith

Heat Race #2:

1. S63-Ryan Jones

2. V52-Darren Mollenoyux

3. V37-Grant Anderson

4. T22-Jock Goodyer

5. V45-Mike Van Bremen

6. VA88-Grant Stansfield

7. VA12-Mark Carlin

8. V28-Andrew Hughes

9. V50-Darren Clarke

Heat Race #3:

1. VA29-Terry Rankin

2. W17-James McFadden

3. V40-Rusty Hickman

4. T62-Tate Frost

5. V98-Peter Doukas

6. S4-Lisa Walker

7. VA81-Rhys Baxter

8. S37-Terry Kelly

9. V32-Stephen Spark

Heat Race #4:

1. T7-Tim Hutchins

2. V3-Corey McCullagh

3. V88-David Murcott

4. V42-Jye Okeeffe

5. V44-Tim Van Ginneken

6. V77-Brayden Parr

7. V81-Robbie Paton

8. V27-Ross Jarrad

9. V57-Troy Hose

Heat Race #5:

1. V37-Grant Anderson

2. V35-Jamie Veal

3. V52-Darren Mollenoyux

4. V28-Andrew Hughes

5. V45-Mike Van Bremen

6. V64-David Aldersley

7. V70-John Vogels

8. VA22-Leigh Mugavin

9. S20-Glen Sutherland

Heat Race #6:

1. VA51-Robert Nicholas

2. VA12-Mark Carlin

3. Q17-Luke Oldfield

4. T22-Jock Goodyer

5. V50-Darren Clarke

6. VA88-Grant Stansfield

7. V19-Sam Wren

Heat Race #7:

1. S4-Lisa Walker

2. V88-David Murcott

3. V40-Rusty Hickman

4. V3-Corey McCullagh

5. VA29-Terry Rankin

6. S37-Terry Kelly

7. V81-Robbie Paton

8. V57-Troy Hose

DNF. V44-Tim Van Ginneken

Heat Race #8:

1. V42-Jye Okeeffe

2. V98-Peter Doukas

3. T62-Tate Frost

4. V32-Stephen Spark

5. VA81-Rhys Baxter

6. V77-Brayden Parr

7. T7-Tim Hutchins

8. V27-Ross Jarrad

DNF. W17-James McFadden

C-Main:

1. V81-Robbie Paton

2. V44-Tim Van Ginneken

3. V32-Stephen Spark

4. S37-Terry Kelly

5. V27-Ross Jarrad

6. VA22-Leigh Mugavin

7. V57-Troy Hose

8. V50-Darren Clarke

B-Main:

1. W17-James McFadden

2. VA51-Robert Nicholas

3. V70-John Vogels

4. VA12-Mark Carlin

5. V77-Brayden Parr

6. V45-Mike Van Bremen

7. V44-Tim Van Ginneken

8. S20-Glen Sutherland

9. VA81-Rhys Baxter

10. VA88-Grant Stansfield

11. V81-Robbie Paton

12. V32-Stephen Spark

13. V19-Sam Wren

14. V64-David Aldersley

15. V28-Andrew Hughes

DNF. S37-Terry Kelly

A-Main:

1. V35-Jamie Veal

2. V88-David Murcott

3. V52-Darren Mollenoyux

4. V37-Grant Anderson

5. V3-Corey McCullagh

6. T7-Tim Hutchins

7. V42-Jye Okeeffe

8. V40-Rusty Hickman

9. Q17-Luke Oldfield

10. VA29-Terry Rankin

11. W17-James McFadden

12. V98-Peter Doukas

13. VA51-Robert Nicholas

14. T62-Tate Frost

15. S4-Lisa Walker

16. V70-John Vogels

17. VA12-Mark Carlin

18. V77-Brayden Parr

19. T22-Jock Goodyer

20. V45-Mike Van Bremen