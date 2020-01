Donny Schatz Scores New Years Day Victory at Brisbane

BRISBANE, QLD (January 1, 2020) — Donny Schatz quickly found his way to a familiar place in 2020 in victory lane celebrating the feature victory on Wednesday night at Archerfield Speedway. Schatz look the lead from Luke Oldfield on lap 25 of the 30 lap main event. Kevin Titman, Andrew Scheuerle, Allan Woods, and Cody Maroske rounded out the top five.

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Wednesday January 1, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qaulifying:

1. 17-Luke Oldfield, 11.813

2. A1-Andrew Scheuerle, 11.916

3. USA15-Donny Schatz, 11.956

4. Q2-Brent Kratzmann, 11.995

5. 14-Mark Pholi, 12.147

6. 3-Karl Hoffmans, 12.204

7. 59-Kevin Titman, 12.304

8. 43-Mitchell Gee, 12.311

9. 33-Callum Walker, 12.385

10. 51-Tim Farrell, 12.395

11. 8-Brock Dean, 12.414

12. 16-Bryan Mann, 12.433

13. 42-Kristy Bonsey, 12.445

14. 28-Allan Woods, 12.482

15. NQ15-Nick Whell, 12.563

16. 5-Cody Maroske, 12.569

17. 88-Ryan McNamara, 12.658

18. NQ2-Andrew Baumber, 12.717

19. 78-Andrew Corbet, 12.770

20. 10-Adam Butler, 12.805

21. 45-Jai Stephenson, 12.904

22. 56-Sean Rose, 12.922

23. 72-Anthony Vanderreyden, 13.046

24. 73-Libby Ellis, 13.810

Heat Race #1:

1. 28-Allan Woods

2. 17-Luke Oldfield

3. 78-Andrew Corbet

4. 59-Kevin Titman

5. 42-Kristy Bonsey

6. 51-Tim Farrell

7. 3-Karl Hoffmans

8. 73-Libby Ellis

Heat Race #2:

1. NQ15-Nick Whell

2. 43-Mitchell Gee

3. 14-Mark Pholi

4. 10-Adam Butler

5. NQ2-Andrew Baumber

6. 72-Anthony Vanderreyden

7. A1-Andrew Scheuerle

8. 16-Bryan Mann

Heat Race #3:

1. 5-Cody Maroske

2. USA15-Donny Schatz

3. 88-Ryan McNamara

4. 8-Brock Dean

5. Q2-Brent Kratzmann

6. 33-Callum Walker

7. 45-Jai Stephenson

8. 56-Sean Rose

Heat Race #4:

1. 17-Luke Oldfield

2. 51-Tim Farrell

3. NQ2-Andrew Baumber

4. 59-Kevin Titman

5. NQ15-Nick Whell

6. 10-Adam Butler

7. 3-Karl Hoffmans

8. 73-Libby Ellis

Heat Race #5:

1. USA15-Donny Schatz

2. 5-Cody Maroske

3. 8-Brock Dean

4. 28-Allan Woods

5. 16-Bryan Mann

6. 56-Sean Rose

7. 78-Andrew Corbet

Heat Race #6:

1. 88-Ryan McNamara

2. A1-Andrew Scheuerle

3. 42-Kristy Bonsey

4. 14-Mark Pholi

5. Q2-Brent Kratzmann

6. 33-Callum Walker

7. 72-Anthony Vanderreyden

8. 45-Jai Stephenson

Dash:

1. 59-Kevin Titman

2. 14-Mark Pholi

3. 17-Luke Oldfield

4. USA15-Donny Schatz

5. A1-Andrew Scheuerle

6. Q2-Brent Kratzmann

7. 51-Tim Farrell

8. 5-Cody Maroske

B-Main:

1. 42-Kristy Bonsey

2. 78-Andrew Corbet

3. 10-Adam Butler

4. 16-Bryan Mann

5. NQ2-Andrew Baumber

6. 45-Jai Stephenson

7. 72-Anthony Vanderreyden

8. 73-Libby Ellis

DNF. 56-Sean Rose

A-Main:

1. USA15-Donny Schatz

2. 59-Kevin Titman

3. A1-Andrew Scheuerle

4. 28-Allan Woods

5. 5-Cody Maroske

6. 3-Karl Hoffmans

7. 10-Adam Butler

8. 8-Brock Dean

9. 33-Callum Walker

10. 14-Mark Pholi

11. 42-Kristy Bonsey

12. NQ15-Nick Whell

13. 88-Ryan McNamara

14. 17-Luke Oldfield

15. Q2-Brent Kratzmann

16. 51-Tim Farrell

17. 78-Andrew Corbet

18. 16-Bryan Mann