Brian Brown Sweeps 360 and 410 Features at Knoxville

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Friday July 3, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Time Trials, 1. 21, Brian Brown, Grain Valley, MO (19), 16.024; 2. 17A, Austin McCarl, Altoona, IA (5), 16.102; 3. 4, Terry McCarl, Altoona, IA (28), 16.197; 4. 44S, Trey Starks, Puyallup, WA (11), 16.227; 5. 83, Lynton Jeffrey, Sydney, NSW, Aust. (1), 16.228; 6. 2KS, Jeff Swindell, Memphis, TN (7), 16.34; 7. 56N, Davey Heskin, St. Michael, MN (6), 16.347; 8. 7, Justin Henderson, Tea, SD (25), 16.368; 9. 9W, Ryan Giles, Grimes, IA (18), 16.401; 10. 09, Matt Juhl, Tea, SD (15), 16.403; 11. 9, Kasey Kahne, Enumclaw, WA (13), 16.404; 12. 7TAZ, Tasker Phillips, Pleasantville, IA (8), 16.409; 13. 15H, Sam Hafertepe Jr., Sunnyvale, TX (23), 16.41; 14. 11, Roger Crockett, Broken Arrow, OK (9), 16.444; 15. 3, Ayrton Gennetten, Versailles, MO (14), 16.565; 16. 3P, Sawyer Phillips, Pleasantville, IA (29), 16.573; 17. 55M, McKenna Haase, Des Moines, IA (21), 16.591; 18. 55, Hunter Schuerenberg, Sikeston, MO (10), 16.612; 19. 44, Chris Martin, Ankeny, IA (17), 16.708; 20. 49, Josh Schneiderman, West Burlington, IA (27), 16.716; 21. 35, Skylar Prochaska, Lakefield, MN (4), 16.801; 22. 15, Bobby Mincer, Burlington, IA (2), 16.812; 23. 19, Paige Polyak, Tiffin, OH (24), 16.832; 24. 65, Jordan Goldesberry, Springfield, IL (12), 16.898; 25. 23, Russel Borland, Kewaskum, WI (22), 17.342; 26. 56, Joe Simbro, Pleasantville, IA (20), 17.69; 27. 14K, Tori Knutson, Monticello, MN (16), 17.693; 28. 50, Mike Ayers, Waukee, IA (3), 17.782; 29. 14R, Sean Rayhall, Woodstock, GA (26), 18.265;

Heat 1, 8 Laps, No Time: 1. Matt Juhl (3); 2. Sawyer Phillips (1); 3. Brian Brown (6); 4. Sam Hafertepe Jr. (2); 5. Davey Heskin (4); 6. Trey Starks (5); 7. Chris Martin (7); 8. Bobby Mincer (8); 9. Russel Borland (9); 10. Mike Ayers (10);

Heat 2, 8 Laps, No Time: 1. Roger Crockett (2); 2. Kasey Kahne (3); 3. Lynton Jeffrey (5); 4. McKenna Haase (1); 5. Justin Henderson (4); 6. Austin McCarl (6); 7. Josh Schneiderman (7); 8. Paige Polyak (8); 9. Sean Rayhall (10); 10. Joe Simbro (9);

Heat 3, 8 Laps, No Time: 1. Hunter Schuerenberg (1); 2. Tasker Phillips (3); 3. Ayrton Gennetten (2); 4. Terry McCarl (6); 5. Jeff Swindell (5); 6. Ryan Giles (4); 7. Skylar Prochaska (7); 8. Jordan Goldesberry (8); 9. Tori Knutson (9);

B main, 12 Laps, No Time: 1. Joe Simbro (6); 2. Bobby Mincer (2); 3. Skylar Prochaska (1); 4. Jordan Goldesberry (4); 5. Tori Knutson (7); 6. Russel Borland (5); 7. Mike Ayers (8); 8. Sean Rayhall (9); 9. Paige Polyak (3);

A main, 20 Laps, No Time: 1. Brian Brown (1); 2. Terry McCarl (2); 3. Davey Heskin (9); 4. Lynton Jeffrey (3); 5. Matt Juhl (5); 6. Kasey Kahne (8); 7. Tasker Phillips (10); 8. Josh Schneiderman (20); 9. Justin Henderson (12); 10. Trey Starks (6); 11. Sawyer Phillips (14); 12. Roger Crockett (11); 13. Ayrton Gennetten (16); 14. Sam Hafertepe Jr. (17); 15. Jeff Swindell (7); 16. Hunter Schuerenberg (13); 17. Chris Martin (19); 18. McKenna Haase (18); 19. Joe Simbro (21); 20. Jordan Goldesberry (24); 21. Skylar Prochaska (23); 22. Ryan Giles (15); 23. Bobby Mincer (22); 24. Austin McCarl (4);

Winged 360 Sprint Cars

Time Trials, 1. 53, Joe Beaver, Knoxville, IA (1), 16.809; 2. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (3), 16.844; 3. 2M, Matt Moro, Polk City, IA (20), 16.917; 4. 66, Ricky Montgomery, Denver, CO (29), 16.959; 5. 21, Brian Brown, Grain Valley, MO (8), 16.996; 6. 27, Carson McCarl, Altoona, IA (23), 17.042; 7. 28, Scott Bogucki, McLaren Vale, SA, Au (25), 17.079; 8. 40, Clint Garner, Sioux Falls, SD (5), 17.11; 9. 17W, Harli White, Lindsay, OK (22), 17.131; 10. 70, Calvin Landis, Knoxville, IA (34), 17.143; 11. 15, Christian Bowman, Altoona, IA (6), 17.155; 12. 83, Rob Kubli, Milo, IA (7), 17.17; 13. 35, Josh Higday, Des Moines, IA (9), 17.172; 14. 22K, Kaleb Johnson, Sioux Falls, SD (19), 17.196; 15. 76, Brad Comegys, Bondurant, IA (13), 17.201; 16. 23, Devon Dobie, Wapakoneta, OH (15), 17.303; 17. 95, Matt Covington, Glenpool, OK (32), 17.347; 18. 1K, Kelby Watt, Adel, IA (33), 17.372; 19. 14, Randy Martin, California, MO (21), 17.381; 20. 53D, Jack Dover, Springfield, NE (16), 17.386; 21. 4C, Cody Hansen, Nunda, SD (2), 17.388; 22. 47X, Dylan Westbrook, Scotland, ONT, Can. (39), 17.44; 23. 81E, Eric Bridger, Winterset, IA (14), 17.447; 24. 8L, Tom Lenz, Marion, IA (31), 17.525; 25. 24N, Nathan Mills, Bondurant, IA (17), 17.526; 26. 81A, Chris Morgan, Topeka, KS (37), 17.546; 27. 56N, Davey Heskin, St. Michael, MN (40), 17.561; 28. 20, Casey Friedrichsen, Arthur, IA (30), 17.572; 29. 77X, Alex Hill, Six Nations, ONT, Ca (12), 17.577; 30. 4, Evan Martin, California, MO (24), 17.579; 31. 22X, Riley Goodno, Knoxville, IA (26), 17.847; 32. 22, Ryan Leavitt, Knoxville, IA (18), 17.888; 33. 03, Jamey Ogston, Duluth, MN (11), 17.908; 34. 7B, Ben Brown, Marshall, MO (35), 18.125; 35. 05, Colin Smith, Sheldon, IA (10), 18.216; 36. 1A, John Anderson, Des Moines, IA (4), 18.363; 37. 33, Alan Zoutte, Knoxville, IA (36), 18.418; 38. 13MJ, Brandon Halverson, Jackson, MN (38), 18.453; 39. B29, Eric Mason, Knoxville, IA (41), 23.036; 40. 41D, Dan Henning, Columbia, IA (27), No Time; 41. 63, JJ Hickle, Quilcene, WA (28), No Time;

Heat 1, 7 Laps, No Time: 1. Matt Covington (2); 2. Harli White (4); 3. Josh Higday (3); 4. Brian Brown (5); 5. Joe Beaver (6); 6. Alex Hill (8); 7. Cody Hansen (1); 8. Nathan Mills (7); 9. Jamey Ogston (9); 10. Alan Zoutte (10);

Heat 2, 7 Laps, No Time: 1. Dylan Westbrook (1); 2. Kaleb Johnson (3); 3. Kelby Watt (2); 4. Chris Morgan (7); 5. Carson McCarl (5); 6. Jamie Ball (6); 7. Evan Martin (8); 8. Calvin Landis (4); 9. Brandon Halverson (10); 10. Ben Brown (9);

Heat 3, 7 Laps, No Time: 1. Scott Bogucki (5); 2. Eric Bridger (1); 3. Matt Moro (6); 4. Randy Martin (2); 5. Davey Heskin (7); 6. Christian Bowman (4); 7. Brad Comegys (3); 8. Riley Goodno (8); 9. Colin Smith (9);

Heat 4, 7 Laps, No Time: 1. Jack Dover (2); 2. Clint Garner (5); 3. Ricky Montgomery (6); 4. Tom Lenz (1); 5. Devon Dobie (3); 6. Ryan Leavitt (8); 7. Rob Kubli (4); 8. Dan Henning (10); 9. Casey Friedrichsen (7); 10. John Anderson (9);

B main, 10 Laps, No Time: 1. Rob Kubli (1); 2. Davey Heskin (7); 3. Brad Comegys (2); 4. Ryan Leavitt (12); 5. Chris Morgan (6); 6. Cody Hansen (3); 7. Evan Martin (10); 8. JJ Hickle (21); 9. Alex Hill (9); 10. Riley Goodno (11); 11. Nathan Mills (5); 12. Brandon Halverson (18); 13. Colin Smith (15); 14. Ben Brown (14); 15. Alan Zoutte (17); 16. Dan Henning (20); 17. Tom Lenz (4); 18. Jamey Ogston (13);

A main, 20 Laps, No Time: 1. Brian Brown (1); 2. Jamie Ball (2); 3. Clint Garner (7); 4. Carson McCarl (9); 5. Kaleb Johnson (10); 6. Davey Heskin (22); 7. Scott Bogucki (3); 8. Dylan Westbrook (14); 9. Matt Covington (11); 10. Matt Moro (6); 11. Kelby Watt (16); 12. Jack Dover (13); 13. Joe Beaver (5); 14. Calvin Landis (18); 15. Harli White (8); 16. Ryan Leavitt (24); 17. Eric Bridger (17); 18. Rob Kubli (21); 19. Brad Comegys (23); 20. Josh Higday (12); 21. Devon Dobie (19); 22. Randy Martin (20); 23. Christian Bowman (15); 24. Ricky Montgomery (4);

Pro Sprints

Heat 1, 6 Laps, No Time: 1. Mike Mayberry (1); 2. Chase Young (2); 3. Chris Walraven (3); 4. Matthew Stelzer (5); 5. Joel Thorpe (7); 6. Carter Chevalier (4); 7. Tyler Barrick (8); 8. Mike Johnston (6);

Heat 2, 6 Laps, No Time: 1. Devin Wignall (4); 2. Evan Epperson (2); 3. Matthew Johnson (3); 4. Russ Hall (6); 5. Jeff Wilke (7); 6. Brandon Worthington (5); 7. Matt Allen (1); 8. Jaslyn Jones (8);

A main, 15 Laps, No Time: 1. Chase Young (2); 2. Devin Wignall (4); 3. Russ Hall (5); 4. Matthew Stelzer (8); 5. Evan Epperson (1); 6. Jeff Wilke (10); 7. Mike Mayberry (3); 8. Matthew Johnson (7); 9. Chris Walraven (6); 10. Mike Johnston (16); 11. Brandon Worthington (11); 12. Joel Thorpe (9); 13. Matt Allen (15); 14. Carter Chevalier (13); 15. Jaslyn Jones (14); 16. Tyler Barrick (12);