Davey Ray Wins at Wilmot

From Mike Babicz

(Wilmot, Wis., Saturday, July 18, 2020)– Davey Ray of Indianapolis, Indiana became the sixth different Autometer/Brewington Electric Wilmot Raceway feature winner in as many events Saturday, July 18. Jimmy Sivia of Winthrop Harbor, IL was second with Derek Crane of Waukegan, IL third.

Non Wing Crate Sprints 33 Entries

A Feature 1 20 Laps | 00:46:48.5141. 14AJ-Davey Ray[7]; 2. 91-Jimmy Sivia[8]; 3. 19K-Derek Crane[3]; 4. 38-Allen Hafford[2]; 5. 70-Chris Klemko[6]; 6. 50-Rusty Egan[13]; 7. 4TJ-Brian Kristan[5]; 8. 1N8-Nathan Crane[10]; 9. 20-Natalie Klemko[1]; 10. 7X-Ryan Marshall[18]; 11.22S-Brian Strane[12]; 12. 40-Tim Cox[14]; 13. 51-Charles Spoonmore[11]; 14. 9X-Mike Sullivan[19]; 15. 93-TravisMahoney[4]; 16. 54-Scott Grissom[16]; 17. 1HD-Zach Hansen[9]; 18. 52-Craig Lager[23]; 19. 12-Shawn Swim[24]; 20. 99-Tommy Colburn[15]; 21. 29-Randy Stanford[17]; 22. 4-Jordan Paulsen[22]; 23. 94-Jim Wehrman[20]; 24. 9-Greg Olsen[21]

B Feature 1 12 Laps | 00:17:06.6691. 9-Greg Olsen[1]; 2. 4-Jordan Paulsen[6]; 3. 52-Craig Lager[3]; 4. 12-Shawn Swim[4]; 5. 22-Greg Alt[10]; 6. 39-WilliamHuck[7]; 7. 29OG-Tom Eller[2]; 8. 13-Dave Wallace[8]; 9. 41-Dennis Spitz[5]; 10. 69-TJ Smith[12]

Heat 1 8 Laps | 00:06:39.0341. 91-Jimmy Sivia[6]; 2. 1HD-Zach Hansen[1]; 3. 50-Rusty Egan[3]; 4. 99-Tommy Colburn[5]; 5. 22S-Brian Strane[8]; 6. 52-Craig Lager[4]; 7. 41-Dennis Spitz[7]; 8. 13-Dave Wallace[9]; 9. 6B-Vince Bartolotta[2]

Heat 2 8 Laps | 00:04:21.2561. 93-Travis Mahoney[1]; 2. 20-Natalie Klemko[3]; 3. 4TJ-Brian Kristan[6]; 4. 54-Scott Grissom[4]; 5. 9-Greg Olsen[2]; 6. 9X-Mike Sullivan[7]; 7. 99J-Seth Johnson[5]; 8. 64-Daniel Walldan[8]

Heat 3 8 Laps | 00:02:16.4891. 19K-Derek Crane[3]; 2. 70-Chris Klemko[4]; 3. 40-Tim Cox[2]; 4. 29-Randy Stanford[5]; 5. 7X-Ryan Marshall[6]; 6. 94-JimWehrman[8]; 7. 39-William Huck[7]; 8. 69-TJ Smith[1]

Heat 4 8 Laps | 00:03:15.6791. 14AJ-Davey Ray[5]; 2. 1N8-Nathan Crane[3]; 3. 51-Charles Spoonmore[4]; 4. 38-Allen Hafford[8]; 5. 29OG-Tom Eller[1];6. 12-Shawn Swim[2]; 7. 4-Jordan Paulsen[6]; 8. 22-Greg Alt[7]

Hot Laps 1 | 00:01:21.0001. 91-Jimmy Sivia[21]; 2. 14AJ-Davey Ray[20]; 3. 51-Charles Spoonmore[16]; 4. 6B-Vince Bartolotta[5]; 5. 41-DennisSpitz[25]; 6. 54-Scott Grissom[14]; 7. 70-Chris Klemko[15]; 8. 52-Craig Lager[13]; 9. 12-Shawn Swim[8]; 10. 29-RandyStanford[19]; 11. 99J-Seth Johnson[18]; 12. 4TJ-Brian Kristan[22]; 13. 19K-Derek Crane[11]; 14. 93-Travis Mahoney[2]; 15.50-Rusty Egan[9]; 16. 29OG-Tom Eller[4]; 17. 99-Tommy Colburn[17]; 18. 94-Jim Wehrman[31]; 19. 4-Jordan Paulsen[24];20. 22S-Brian Strane[29]; 21. 38-Allen Hafford[32]; 22. 9X-Mike Sullivan[26]; 23. 22-Greg Alt[28]; 24. 1N8-NathanCrane[12]; 25. 40-Tim Cox[7]; 26. 20-Natalie Klemko[10]; 27. 9-Greg Olsen[6]; 28. 39-William Huck[27]; 29. 64-DanielWalldan[30]; 30. 1HD-Zach Hansen[1]; 31. 7X-Ryan Marshall[23]; 32. 69-TJ Smith[3]; 33. 13-Dave Wallace[33