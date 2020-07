Larson Sweeps Bob Weikert Memorial at Port Royal

Kyle Larson won Sunday nights portion of the Bob Weikert Memorial and swept the weekend at Port Royal Speedway with the Ollies All Star Circuit of Champions.

7/19/2020 at Port Royal Speedway

410 Sprints – Winged

Ollies Bargain Outlet A Feature (30 Laps): 1. 57-Kyle Larson[6]; 2. 69K-Lance Dewease[10]; 3. 39M-Anthony Macri[9]; 4. 29-Danny Dietrich[5]; 5. 1A-Jacob Allen[8]; 6. 41-David Gravel[11]; 7. 5-Brent Marks[22]; 8. 83-Daryn Pittman[3]; 9. 72-Ryan Smith[20]; 10. 5C-Dylan Cisney[19]; 11. 1S-Logan Schuchart[7]; 12. 26-Cory Eliason[15]; 13. 51-Freddie Rahmer[17]; 14. 13-Paul McMahan[13]; 15. 17-Josh Baughman[23]; 16. 17H-Sheldon Haudenschild[12]; 17. 55-Mike Wagner[27]; 18. 11-Zeb Wise[25]; 19. 3Z-Brock Zearfoss[21]; 20. 9-Kasey Kahne[24]; 21. 2M-Kerry Madsen[1]; 22. 2-Carson Macedo[2]; 23. 87-Aaron Reutzel[4]; 24. 17B-Steve Buckwalter[16]; 25. 2F-AJ Flick[26]; 26. 55K-Robbie Kendall[18]; 27. 39S-Sammy Swindell[14]

Classic Ink USA B Feature (12 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss[1]; 2. 5-Brent Marks[2]; 3. 17-Josh Baughman[5]; 4. 9-Kasey Kahne[3]; 5. 1-Logan Wagner[7]; 6. 99-Skylar Gee[6]; 7. 55-Mike Wagner[4]; 8. 25-Tyler Bear[9]; 9. 11T-TJ Stutts[10]; 10. 24-Lucas Wolfe[8]; 11. 98-Kyle Reinhardt[11]; 12. 35Q-Zach Hampton[17]; 13. 2F-AJ Flick[18]; 14. 3-Jac Haudenschild[15]; 15. 35-Tyler Reeser[13]; 16. 07-Gerard McIntyre Jr[14]; 17. 2C-Wayne Johnson[12]; 18. (DNS) 11-Zeb Wise

Computer Man Inc C Feature (10 Laps): 1. 35Q-Zach Hampton[1]; 2. 2F-AJ Flick[2]; 3. 39-Jason Solwold[3]; 4. W20-Greg Wilson[8]; 5. 17M-Kyle Smith[5]; 6. 47K-Kody Lehman[7]; 7. 49H-Bradley Howard[6]; 8. 24B-Dustin Baney[9]; 9. (DNS) 14T-Tyler Walton

Ford Performance Heat 1 (10 Laps): 1. 1A-Jacob Allen[7]; 2. 69K-Lance Dewease[4]; 3. 2-Carson Macedo[5]; 4. 55-Mike Wagner[2]; 5. 11T-TJ Stutts[1]; 6. 26-Cory Eliason[6]; 7. 1-Logan Wagner[3]; 8. 17H-Sheldon Haudenschild[8]; 9. 07-Gerard McIntyre Jr[10]; 10. 39-Jason Solwold[11]; 11. 24B-Dustin Baney[12]; 12. 35Q-Zach Hampton[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat 2 (10 Laps): 1. 5-Brent Marks[1]; 2. 51-Freddie Rahmer[3]; 3. 1S-Logan Schuchart[6]; 4. 99-Skylar Gee[2]; 5. 87-Aaron Reutzel[7]; 6. 57-Kyle Larson[8]; 7. 17-Josh Baughman[4]; 8. 9-Kasey Kahne[5]; 9. 35-Tyler Reeser[9]; 10. 14T-Tyler Walton[11]; 11. 17M-Kyle Smith[10]

Hunt Brothers Pizza Heat 3 (10 Laps): 1. 5C-Dylan Cisney[2]; 2. 55K-Robbie Kendall[3]; 3. 39M-Anthony Macri[8]; 4. 11-Zeb Wise[1]; 5. 13-Paul McMahan[6]; 6. 41-David Gravel[7]; 7. 3Z-Brock Zearfoss[5]; 8. 2C-Wayne Johnson[9]; 9. 25-Tyler Bear[4]; 10. 49H-Bradley Howard[11]; 11. 47K-Kody Lehman[10]

Mobil 1 Heat 4 (10 Laps): 1. 17B-Steve Buckwalter[3]; 2. 39S-Sammy Swindell[4]; 3. 24-Lucas Wolfe[1]; 4. 29-Danny Dietrich[6]; 5. 2M-Kerry Madsen[7]; 6. 72-Ryan Smith[5]; 7. 83-Daryn Pittman[8]; 8. 98-Kyle Reinhardt[2]; 9. 3-Jac Haudenschild[10]; 10. W20-Greg Wilson[11]; 11. 2F-AJ Flick[9]

Lincoln Electirc Qualifying: 1. 17H-Sheldon Haudenschild, 00:16.278[3]; 2. 57-Kyle Larson, 00:16.357[11]; 3. 39M-Anthony Macri, 00:16.442[34]; 4. 83-Daryn Pittman, 00:16.448[5]; 5. 1A-Jacob Allen, 00:16.450[33]; 6. 87-Aaron Reutzel, 00:16.451[23]; 7. 26-Cory Eliason, 00:16.459[25]; 8. 41-David Gravel, 00:16.460[26]; 9. 2M-Kerry Madsen, 00:16.482[20]; 10. 1S-Logan Schuchart, 00:16.601[29]; 11. 13-Paul McMahan, 00:16.641[22]; 12. 29-Danny Dietrich, 00:16.642[13]; 13. 2-Carson Macedo, 00:16.648[30]; 14. 9-Kasey Kahne, 00:16.655[9]; 15. 3Z-Brock Zearfoss, 00:16.663[27]; 16. 72-Ryan Smith, 00:16.674[7]; 17. 69K-Lance Dewease, 00:16.680[42]; 18. 17-Josh Baughman, 00:16.684[19]; 19. 25-Tyler Bear, 00:16.696[4]; 20. 39S-Sammy Swindell, 00:16.707[45]; 21. 1-Logan Wagner, 00:16.711[12]; 22. 51-Freddie Rahmer, 00:16.736[1]; 23. 55K-Robbie Kendall, 00:16.753[8]; 24. 17B-Steve Buckwalter, 00:16.775[15]; 25. 55-Mike Wagner, 00:16.782[10]; 26. 99-Skylar Gee, 00:16.788[24]; 27. 5C-Dylan Cisney, 00:16.840[35]; 28. 98-Kyle Reinhardt, 00:16.840[18]; 29. 11T-TJ Stutts, 00:16.847[39]; 30. 5-Brent Marks, 00:16.852[41]; 31. 11-Zeb Wise, 00:16.854[16]; 32. 24-Lucas Wolfe, 00:16.862[17]; 33. 35Q-Zach Hampton, 00:16.907[31]; 34. 35-Tyler Reeser, 00:16.965[28]; 35. 2C-Wayne Johnson, 00:16.967[6]; 36. 2F-AJ Flick, 00:17.019[43]; 37. 07-Gerard McIntyre Jr, 00:17.030[21]; 38. 17M-Kyle Smith, 00:17.078[14]; 39. 47K-Kody Lehman, 00:17.152[40]; 40. 3-Jac Haudenschild, 00:17.165[44]; 41. 39-Jason Solwold, 00:17.170[2]; 42. 14T-Tyler Walton, 00:17.301[36]; 43. 49H-Bradley Howard, 00:17.485[37]; 44. W20-Greg Wilson, 00:17.553[32]; 45. 24B-Dustin Baney, 00:17.759[38]