Courtney Controls USAC Midgets at Action Track USA

Tyler Courtney led all 30 laps during Night #1 of “Eastern Midget Week” at Action Track USA Wednesday night.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: August 5, 2020 – Action Track USA – Kutztown, Pennsylvania – 1/4-Mile Dirt Oval – Eastern Midget Week

FATHEADZ EYEWEAR QUALIFYING: 1. Tanner Thorson, 19, Hayward-11.146 (New Track Record); 2. Cole Bodine, 39BC, Clauson/Marshall-11.259; 3. Chase Johnson, 25, Malloy-11.261; 4. Buddy Kofoid, 67, Kunz/Curb-Agajanian-11.274; 5. Justin Grant, 5, Petry-11.310; 6. Tyler Courtney, 7BC, Clauson/Marshall-11.320; 7. Robert Dalby, 4, Dalby-11.370; 8. Andrew Layser, 82, Tucker/Boat-11.396; 9. Christopher Bell, 84x, Tucker/Boat-11.404; 10. Chris Windom, 89, Tucker/Boat-11.404; 11. Daison Pursley, 9, Kunz/Curb-Agajanian-11.414; 12. Tanner Carrick, 35, Petry-11.455; 13. Alex Bright, 29, Seymour-11.466; 14. Emerson Axsom, 15, Petry-11.477; 15. Adam Pierson, 74m, Mancini-11.484; 16. Dillon Welch, 81x, Tucker/Boat-11.546; 17. Ethan Mitchell, 19m, Bundy Built-11.561; 18. Alex Yankowski, 19G, Hayward-11.585; 19. Steven Drevicki, 12, Heckman-11.659; 20. Cannon McIntosh, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-11.682; 21. Kevin Thomas Jr., 72, Heffner-11.799; 22. Jeff Champagne, 46x, O’Rourke-11.841; 23. Eric Heydenreich, 11, Heydenreich-12.051; 24. Kevin Woody Jr., 0, Buckwalter-12.121; 25. Glenn Waterland, 11c, Waterland-12.389.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Alex Bright, 2. Chris Windom, 3. Tanner Thorson, 4. Buddy Kofoid, 5. Robert Dalby, 6. Jeff Champagne, 7. Glenn Waterland, 8. Steven Drevicki, 9. Dillon Welch. NT

COMPETITION SUSPENSION (CSI) SECOND HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Emerson Axsom, 2. Justin Grant, 3. Cannon McIntosh, 4. Andrew Layser, 5. Ethan Mitchell, 6. Daison Pursley, 7. Cole Bodine, 8. Eric Heydenreich. NT

AUTOMETER THIRD HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Christopher Bell, 2. Tanner Carrick, 3. Tyler Courtney, 4. Alex Yankowski, 5. Chase Johnson, 6. Kevin Thomas Jr., 7. Kevin Woody Jr., 8. Adam Pierson. NT

INDY RACE PARTS/INDY METAL FINISHING SEMI: (10 laps, top-7 transfer to the feature) 1. Daison Pursley, 2. Kevin Thomas Jr., 3. Dillon Welch, 4. Cole Bodine, 5. Jeff Champagne, 6. Kevin Woody Jr., 7. Eric Heydenreich, 8. Glenn Waterland. 1:58.010 (New Track Record)

FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Tyler Courtney (2), 2. Tanner Thorson (6), 3. Christopher Bell (7), 4. Justin Grant (3), 5. Cannon McIntosh (18), 6. Chase Johnson (5), 7. Buddy Kofoid (4), 8. Tanner Carrick (14), 9. Robert Dalby (1), 10. Daison Pursley (13), 11. Alex Bright (8), 12. Cole Bodine (10), 13. Chris Windom (12), 14. Alex Yankowski (17), 15. Andrew Layser (11), 16. Emerson Axsom (9), 17. Dillon Welch (15), 18. Eric Heydenreich (21), 19. Jeff Champagne (20), 20. Kevin Woody Jr. (22), 21. Kevin Thomas Jr. (19), 22. Ethan Mitchell (16). NT

**Adam Pierson flipped during the third heat.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Tyler Courtney.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Chris Windom-1,079, 2-Tyler Courtney-1,005, 3-Tanner Thorson-985, 4-Buddy Kofoid-979, 5-Cannon McIntosh-873, 6-Tanner Carrick-769, 7-Daison Pursley-724, 8-Cole Bodine-674, 9-Andrew Layser-636, 10-Justin Grant-559.

OVERALL PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Chris Windom-79, 2-Tanner Thorson-62, 3-Logan Seavey-57, 4-Justin Grant-52, 5-Robert Ballou-45, 6-Cannon McIntosh-45, 7-Daison Pursley-45, 8-Andrew Layser-44, 9-Chase Stockon-39, 10-Thomas Meseraull-38.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: August 6, 2020 – Bridgeport Speedway – Bridgeport, New Jersey – 4/10-Mile Dirt Oval – Eastern Midget Week

CONTINGENCY AWARD WINNERS:

Fatheadz Eyewear Fast Qualifier: Tanner Thorson

Simpson Race Products First Heat Winner: Alex Bright

Competition Suspension, Inc. Second Heat Winner: Emerson Axsom

AutoMeter Third Heat Winner: Christopher Bell (18th to 5th)

Indy Race Parts / Indy Metal Finishing Semi Winner: Daison Pursley

Saldana Racing Products First Non-Transfer: Glenn Waterland

KSE Racing Products Hard Charger: Cannon McIntosh

Wilwood Brakes 13th Place Finisher: Chris Windom