Kyle Larson Caps Capitani Classic with $50,000 Victory

KNOXVILLE, Iowa (August 15, 2020) — Kyle Larson put an exclamation point on the end of the “the One and Only / Browenells Capitani Classic” by leading all 30 laps in route to winning the feature event. Larson pulled away from David Gravel during a green/white/checkered finish to collect the $50,000 payday.

the One and Only / Brownells Capitani Classic

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Saturday August 15, 2020

Qualifying #1:

1. 49-Brad Sweet

2. 17-Sheldon Haudenschild

3. 9-James McFadden

4. 17W-Shane Golobic

5. 48-Danny Dietrich

6. 49X-Tim Shaffer

7. 17X-Josh Baughman

8. 33M-Mason Daniel

9. 5C-Colby Copeland

10. 42-Sye Lynch

11. 27-Tucker Klaasmeyer

12. 44-Chris Martin

13. 21-Brian Brown

14. 15-Donny Schatz

15. 56-Joe Simbro

Qualifier #2:

1. 24-Rico Abreu

2. 12N-Joey Saldana

3. 26-Cory Eliason

4. 4-Terry McCarl

5. 7S-Jason Sides

6. 7BC-Tyler Courtney

7. O9-Matt Juhl

8. 3-Ayrton Gennetten

9. 49J-Josh Schneiderman

10. 83J-Lynton Jeffrey

11. 56N-Davey Heskin

12. 9W-Ryan Giles

13. 3P-Sawyer Phillips

14. 6-Bill Rose

Qualifier #3:

1. 2-Carson Macedo

2. 1A-Jacob Allen

3. 19-Shane Stewart

4. 17A-Austin McCarl

5. 2M-Kerry Madsen

6. 13-Paul McMahan

7. 39-Sammy Swindell

8. 44S-Trey Starks

9. 2KS-Brooke Tatnell

10. 5-Ian Madsen

11. 7TAZ-Tasker Phillips

12. 70-Cale Thomas

13. 41S-Dominic Scelzi

14. 14K-Tori Knutson

Qualifier #4:

1. 71-Spencer Bayston

2. 83-Daryn Pittman

3. 18-Gio Scelzi

4. 3Z-Brock Zearfoss

5. 14-Parker Price-Miller

6. 15H-Sam Hafertepe Jr.

7. 7-Tim Kaeding

8. 11K-Kraig Kinser

9. 2C-Wayne Johnson

10. 99-Skylar Gee

11. 88-Kyle Offill

12. 39M-Anthony Macri

13. 2K-Kevin Ingle

14. 35-Zach Hampton

C-Main (10 Laps)

1. 15-Donny Schatz

2. 83J-Lynton Jeffrey

3. 5-Ian Madsen St. Marys

4. 7TAZ-Tasker Phillips

5. 2KS-Brooke Tatnell

6. 49J-Josh Schneiderman

7. 27-Tucker Klaasmeyer

8. 42-Sye Lynch

9. 88-Kyle Offill

10. 14K-Tori Knutson

11. 56N-Davey Heskin

12. 2C-Wayne Johnson

13. 5C-Colby Copeland

14. 3P-Sawyer Phillips

15. 44-Chris Martin

16. 99-Skylar Gee

17. 70-Cale Thomas

18. 39M-Anthony Macri

19. 56-Joe Simbro

20. 2K-Kevin Ingle

21. 6-Bill Rose

Dash (6 Laps)

1. 57-Kyle Larson

2. 87-Aaron Reutzel

3. 1S-Logan Schuchart

4. 49-Brad Sweet

5. 41-David Gravel

6. 2-Carson Macedo

7. 24-Rico Abreu

8. 71-Spencer Bayston

B-Main (12 Laps)

1. 21-Brian Brown

2. 48-Danny Dietrich

3. O9-Matt Juhl

4. 15-Donny Schatz

5. 2M-Kerry Madsen

6. 7BC-Tyler Courtney

7. 7-Tim Kaeding

8. 7S-Jason Sides

9. 13-Paul McMahan

10. 14-Parker Price-Miller

11. 15H-Sam Hafertepe Jr.

12. 11K-Kraig Kinser

13. 3-Ayrton Gennetten

14. 49X-Tim Shaffer

15. 5-Ian Madsen

16. 44S-Trey Starks

17. 33M-Mason Daniel

18. 7TAZ-Tasker Phillips

19. 83J-Lynton Jeffrey

20. 17X-Josh Baughman

21. 39-Sammy Swindell

A-Main (30 Laps)

1. 57-Kyle Larson

2. 41-David Gravel

3. 1S-Logan Schuchart

4. 2-Carson Macedo

5. 71-Spencer Bayston

6. 49-Brad Sweet

7. 17-Sheldon Haudenschild

8. 17A-Austin McCarl

9. 24-Rico Abreu

10. 83-Daryn Pittman

11. 26-Cory Eliason

12. 18-Gio Scelzi

13. 12N-Joey Saldana

14. 19-Shane Stewart

15. 3Z-Brock Zearfoss

16. 1A-Jacob Allen

17. 9-James McFadden

18. 17W-Shane Golobic

19. 4-Terry McCarl

20. 87-Aaron Reutzel