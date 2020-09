Finally! Jacob Allen Wins First Career World of Outlaws Feature at Dodge City

DODGE CITY, KS (September 11, 2020) — Jacob Allen picked up his long awaited first career World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series feature victory Friday night at Dodge City Raceway Park. Allen led all 30 laps in route to the victory topping his teammate and nephew Logan Schuchart for the win. Donny Schatz, David Gravel, and Brad Sweet rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Dodge City Raceway Park

Dodge City, Kansas

Friday September 11, 2020

Qualifying

1. 1S-Logan Schuchart, 12.036

2. 1A-Jacob Allen, 12.13

3. 15-Donny Schatz, 12.151

4. 7-Tim Kaeding, 12.18

5. 83-Daryn Pittman, 12.189

6. 41-David Gravel, 12.213

7. 17-Sheldon Haudenschild, 12.218

8. 14-Parker Price-Miller, 12.243

9. 49-Brad Sweet, 12.248

10. 11K-Kraig Kinser, 12.27

11. 1X-Jake Bubak, 12.297

12. 2-Carson Macedo, 12.326

13. 41S-Dominic Scelzi, 12.336

14. 11X-John Carney, 12.338

15. 27-Tucker Klaasmeyer, 12.448

16. 7S-Jason Sides, 12.462

17. 2C-Wayne Johnson, 12.497

18. 33M-Mason Daniel, 12.512

19. 9S-Kyle Clark, 12.668

20. 6-Bill Rose, 12.772

21. 91-Jeff Stasa, 13.173

22. 1J-Danny Jennings, 13.348

DRYDENE Heat #1 (8 Laps)

Top 8 Transfer

1. 1S-Logan Schuchart [1]

2. 7-Tim Kaeding [2]

3. 17-Sheldon Haudenschild [3]

4. 11K-Kraig Kinser [4]

5. 41S-Dominic Scelzi [5]

6. 7S-Jason Sides [6]

7. 9S-Kyle Clark [7]

8. 1J-Danny Jennings [8]

DRYDENE Heat #2 (8 Laps)

Top 8 Transfer

1. 1A-Jacob Allen [1]

2. 83-Daryn Pittman [2]

3. 11X-John Carney [5]

4. 14-Parker Price-Miller [3]

5. 1X-Jake Bubak [4]

6. 2C-Wayne Johnson [6]

7. 6-Bill Rose [7]

DRYDENE Heat #3 (8 Laps)

Top 8 Transfer

1. 15-Donny Schatz [1]

2. 41-David Gravel [2]

3. 49-Brad Sweet [3]

4. 2-Carson Macedo [4]

5. 27-Tucker Klaasmeyer [5]

6. 33M-Mason Daniel [6]

7. 91-Jeff Stasa [7]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps)

1. 7-Tim Kaeding [1]

2. 1A-Jacob Allen [2]

3. 15-Donny Schatz [4]

4. 1S-Logan Schuchart [6]

5. 83-Daryn Pittman [5]

6. 41-David Gravel [3]

NOS Energy Drink Feature (30 Laps)

1. 1A-Jacob Allen [2][$10,000]

2. 1S-Logan Schuchart [4][$5,000]

3. 15-Donny Schatz [3][$3,000]

4. 41-David Gravel [6][$2,700]

5. 49-Brad Sweet [9][$2,500]

6. 17-Sheldon Haudenschild [7][$2,200]

7. 83-Daryn Pittman [5][$2,000]

8. 11K-Kraig Kinser [10][$1,800]

9. 2-Carson Macedo [12][$1,600]

10. 14-Parker Price-Miller [11][$1,450]

11. 41S-Dominic Scelzi [13][$1,300]

12. 11X-John Carney [8][$1,200]

13. 2C-Wayne Johnson [17][$1,100]

14. 7S-Jason Sides [16][$1,000]

15. 9S-Kyle Clark [19][$950]

16. 33M-Mason Daniel [18][$900]

17. 27-Tucker Klaasmeyer [15][$850]

18. 7-Tim Kaeding [1][$750]

19. 6-Bill Rose [20][$725]

20. 91-Jeff Stasa [21][$700]

21. 1J-Danny Jennings [22][$700]

22. 1X-Jake Bubak [14][$700]

Lap Leaders: Jacob Allen 1-30

KSE Hard Charger Award: 49-Brad Sweet[+4]