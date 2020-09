Gravel Goes to Victory Lane at Lernerville

SARVER, PA (September 26, 2020) — David Gravel put himself in position to benefit from Sheldon Haudenschild’s misfortune to win the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series Commonwealth Clash Saturday night at Lernerville Speedway. Haudenschild dominated 33 of the 35 lap feature distance until his right rear tire started to go down. When Haudneschild’s tire let go with two laps to go Gravel, from Watertown, Connecticut, inherited the lead and held off James McFadden during the green/white/checkered flag finish for the victory. The win was Gravel’s seventh victory of the 2020 campaign.

McFadden held on for the runner up finish with Daryn Pittman, Logan Schuchart, and Kerry Madsen rounding out the top five.

Justin Clark Hamersville, Ohio made the long trip from racing on Friday at Bloomington Speedway worthwhile by winning the Allgheny Sprint Tour feature. Clark won his heat race and the feature event over Ryan Lynn and Dylan Shatzer.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Sprint Car Series

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday September 26, 2020

Qualifying Flight-A

1. 14-Parker Price-Miller, 12.746

2. 17-Sheldon Haudenschild, 12.808

3. 72-Daryn Pittman, 12.938

4. 2-Carson Macedo, 12.961

5. 15-Donny Schatz, 12.967

6. 71-Shane Stewart, 13.045

7. 9-James McFadden, 13.047

8. 7S-Jason Sides, 13.148

9. 42-Sye Lynch, 13.177

10. 28-Tim Shaffer, 13.22

11. 15K-Chad Kemenah, 13.323

12. 70-Cale Thomas, 13.338

13. 2C-Wayne Johnson, 13.344

14. 6-Bill Rose, 13.368

15. 22-Brandon Spithaler, 13.4

16. 5K-Adam Kekich, 13.425

17. 19R-Michael Walter, 13.468

18. 11-Carl Bowser, 13.474

19. 7NY-Matthew Farnham, 13.494

20. 13-Brandon Matus, 13.505

21. 3G-Darin Gallagher, 13.764

22. 33-Brent Matus, 14.766

23. 4K-Rick Holley, 15.019

24. 10P-Jim Perricone, 15.382

Qualifying Flight-B

1. 11K-Kraig Kinser, 12.961

2. 2M-Kerry Madsen, 13.059

3. 41-David Gravel, 13.14

4. 49-Brad Sweet, 13.156

5. 83-Spencer Bayston, 13.157

6. 1A-Jacob Allen, 13.165

7. 1S-Logan Schuchart, 13.216

8. 7K-Dan Shetler, 13.268

9. 55-Hunter Schuerenburg, 13.297

10. 3C-Cale Conley, 13.321

11. 6X-Ryan Smith, 13.378

12. 19-Paige Polyak, 13.381

13. 81-Lee Jacobs, 13.467

14. 4-Cap Henry, 13.536

15. 2F-A.J. Flick, 13.6

16. 23JR-Jack Sodeman, 13.622

17. 35-Jared Zimbardi, 13.635

18. 33M-Mason Daniel, 13.636

19. 29-Michael Bauer, 13.637

20. 23-Darren Pifer, 13.798

21. 40-George Hobaugh, 13.899

22. O8-Dan Kuriger, 13.991

23. 76-Davey Jones, 14.181

DRYDENE Heat Race #1 (8 Laps):

1. 72-Daryn Pittman [2]

2. 9-James McFadden [4]

3. 14-Parker Price-Miller [1]

4. 15-Donny Schatz [3]

5. 15K-Chad Kemenah [6]

6. 42-Sye Lynch [5]

7. 22-Brandon Spithaler [8]

8. 2C-Wayne Johnson [7]

9. 7NY-Matthew Farnham [10]

10. 19R-Michael Walter [9]

11. 3G-Darin Gallagher [11]

12. 4K-Rick Holley [12]

DRYDENE Heat Race #2 (8 Laps):

1. 2-Carson Macedo [2]

2. 17-Sheldon Haudenschild [1]

3. 71-Shane Stewart [3]

4. 7S-Jason Sides [4]

5. 28-Tim Shaffer [5]

6. 70-Cale Thomas [6]

7. 6-Bill Rose [7]

8. 5K-Adam Kekich [8]

9. 13-Brandon Matus [10]

10. 11-Carl Bowser [9]

11. 10P-Jim Perricone [12]

12. 33-Brent Matus [11]

DRYDENE Heat Race #3 (8 Laps):

1. 41-David Gravel [2]

2. 11K-Kraig Kinser [1]

3. 1S-Logan Schuchart [4]

4. 81-Lee Jacobs [7]

5. 55-Hunter Schuerenburg [5]

6. 6X-Ryan Smith [6]

7. 2F-A.J. Flick [8]

8. 35-Jared Zimbardi [9]

9. 29-Michael Bauer [10]

10. 40-George Hobaugh [11]

11. 83-Spencer Bayston [3]

12. 76-Davey Jones [12]

DRYDENE Heat Race #4 (8 Laps):

1. 2M-Kerry Madsen [1]

2. 49-Brad Sweet [2]

3. 1A-Jacob Allen [3]

4. 3C-Cale Conley [5]

5. 4-Cap Henry [7]

6. 7K-Dan Shetler [4]

7. 23JR-Jack Sodeman [8]

8. 19-Paige Polyak [6]

9. O8-Dan Kuriger [11]

10. 33M-Mason Daniel [9]

11. 23-Darren Pifer [10]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps):

1. 2M-Kerry Madsen [1]

2. 17-Sheldon Haudenschild [2]

3. 72-Daryn Pittman [3]

4. 9-James McFadden [5]

5. 11K-Kraig Kinser [6]

6. 41-David Gravel [7]

7. 2-Carson Macedo [4]

8. 49-Brad Sweet [8]

C-Main (10 Laps):

1. 11-Carl Bowser [3][-]

2. 33M-Mason Daniel [4][-]

3. 19R-Michael Walter [1][$150]

4. 3G-Darin Gallagher [5][$150]

5. 23-Darren Pifer [6][$150]

6. 33-Brent Matus [10][$125]

7. 4K-Rick Holley [9][$125]

8. 10P-Jim Perricone [7][$125]

9. 76-Davey Jones [8][$125]

10. 40-George Hobaugh [2][$125]

Last Chance Showdown (12 Laps):

1. 70-Cale Thomas [3][-]

2. 6X-Ryan Smith [4][-]

3. 42-Sye Lynch [1][-]

4. 2F-A.J. Flick [8][-]

5. 7K-Dan Shetler [6][$300]

6. 5K-Adam Kekich [11][$250]

7. 22-Brandon Spithaler [5][$225]

8. 23JR-Jack Sodeman [10][$200]

9. 19-Paige Polyak [14][$200]

10. 7NY-Matthew Farnham [13][$200]

11. 2C-Wayne Johnson [9][$200]

12. 29-Michael Bauer [16][$200]

13. 33M-Mason Daniel [18][$200]

14. 6-Bill Rose [7][$200]

15. 13-Brandon Matus [15][$200]

16. 35-Jared Zimbardi [12][$200]

17. 83-Spencer Bayston [2][$200]

18. O8-Dan Kuriger [19][$200]

19. 11-Carl Bowser [17][$200]

NOS Energy Drink Feature (35 Laps):

1. 41-David Gravel [6][$10,000]

2. 9-James McFadden [4][$5,500]

3. 72-Daryn Pittman [3][$3,200]

4. 1S-Logan Schuchart [10][$2,800]

5. 2M-Kerry Madsen [1][$2,500]

6. 49-Brad Sweet [8][$2,300]

7. 11K-Kraig Kinser [5][$2,200]

8. 2-Carson Macedo [7][$2,100]

9. 1A-Jacob Allen [12][$2,050]

10. 15-Donny Schatz [13][$2,000]

11. 71-Shane Stewart [11][$1,500]

12. 4-Cap Henry [20][$1,200]

13. 17-Sheldon Haudenschild [2][$1,100]

14. 14-Parker Price-Miller [9][$1,050]

15. 55-Hunter Schuerenburg [18][$1,000]

16. 70-Cale Thomas [21][$900]

17. 7S-Jason Sides [15][$800]

18. 3C-Cale Conley [16][$800]

19. 81-Lee Jacobs [14][$800]

20. 15K-Chad Kemenah [17][$800]

21. 6X-Ryan Smith [22][$800]

22. 7K-Dan Shetler [25][$]

23. 42-Sye Lynch [23][$800]

24. 2F-A.J. Flick [24][$800]

25. 28-Tim Shaffer [19][$800]

Lap Leaders Sheldon Haudenschild 1-33, David Gravel 34-35

KSE Hard Charger Award: 4-Cap Henry[+8]

Allegheny Sprint Tour

Heat Race #1:

1. 29B-Robbie Bartchy

2. 88-Greg Dobrosky

3. 19-Bradley Galedrige

4. 99-Ray Sheetz

5. 52-Jeff Weaver

6. 10-John Hartman

7. 97-J.R. Jameson

8. 12G-Tommy Jasen

9. 80JR-Kyle Colwell

Heat Race #2:

1. 78-Justin Clark

2. 34A-Adam Noland

3. 16-Jim Morris

4. 26-Ryan Lynn

5. 25-Jarrett Rosencrance

6. 6x-Brad Mellott

7. 347-Nevan O’Donnell Morhbacher

8. 22-George Frederick

Heat Race #3:

1. 75-Dylan Shatzer

2. 4J-Jacob Gamola

3. 50-Gale Ruth Jr

4. x7-Andy Cavanaugh

5. 56-Stephen Cousins

6. 29-Logan McCandless

7. 34-D.J. Cassler

8. 40C-Joe Campbell

Feature:

1. 78-Justin Clark

2. 26-Ryan Lynn

3. 75-Dylan Shatzer

4. 29B-Robbie Bartchy

5. 16-Jim Morris

6. 88-Greg Dobrosky

7. 19-Bradley Galedrige

8. x7-Andy Cavanaugh

9. 56-Stephen Cousins

10. 6x-Brad Mellott

11. 29-Logan McCandless

12. 52-Jeff Weaver

13. 80JR-Kyle Colwell

14. 50-Gale Ruth Jr

15. 99-Ray Sheetz

16. 10-John Hartman

17. 347-Nevan O’Donnell Morhbacher

18. 12G-Tommy Jasen

19. 34-D.J. Cassler

20. 97-J.R. Jameson

21. 22-George Frederick

22. 25-Jarrett Rosencrance

23. 40C-Joe Campbell

24. 34-Adam Noland

25. 4J-Jacob Gamola