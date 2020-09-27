Bailey Hughes Wins at Creek County Speedway

Creek County Speedway
Sapulpa, Oklahoma
Saturday September 25, 2020
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1
1. 7F-Noah Harris[4]
2. 10P-Dylan Postier[3]
3. 2-Mickey Walker[5]
4. 91-Justin Fine[1]
5. 0X-Eddie Ramsey[6]
6. 13$-Len Larkin[2]
Heat Race #2
1. 777-Bailey Hughes[1]
2. 9$-Kyle Clark[3]
3. 55-Corey McGehee[2]
4. 23A-Travis Ashwood[4]
5. 54-Will Scribner[5]
A-Main
1. 777-Bailey Hughes[2]
2. 7F-Noah Harris[6]
3. 23A-Travis Ashwood[7]
4. 54-Will Scribner[9]
5. 55-Corey McGehee[3]
6. 91-Justin Fine[1]
7. 9$-Kyle Clark[5]
8. 10P-Dylan Postier[4]
9. 2-Mickey Walker[8]
10. 0X-Eddie Ramsey[10]
11. 13$-Len Larkin[11]