Shane Golobic and Richard Vander Weerd Victrious at the Peter Murphy Classic

Peter Murphy Classic

Thunderbowl Raceway

Tulare, CA

Saturday May 19, 2018

King of the West Sprint Car Series

Feature:

1. 21X Shane Golobic

2. 0 Bud Kaeding

3. 83 Kyle Hirst

4. 29 Willie Croft

5. 83J Tim Kaeding

6. 18S Jason Solwold

7. 41 Giovanni Scelzi

8. 00 Jason Statler

9. 88N DJ Netto

10. 14 Jason Meyers

11. 16A Colby Copeland

12. 3C Tanner Thorsen

13. 75 Sean Becker

14. 72W Kurt Nelson

15. 57 Dustin Golobic

16. 4S Buddy Kofoid

17. 10 Mathew Moles

18. 3 Craig Stidham

19. 41S Dominic Scelzi

20. 98 Sean Watts

21. 25 Bobby McMahon

22. 83A Matt Dumesny

23. 68 Chase Johnson

USAC West Coast Sprint Car Series

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Danny Faria Jr. (#17V Faria), 2. Austin Liggett, (#83 Liggett), 3. Ryan Timmons (#29T Timmons), 4. Britton Bock (#67 Bock), 5. Shannon McQueen (#7 Van Meter), 6. Brent Owens (#71 Martin), 7. Kaleb Montgomery (#3T Montgomery). NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Colby Copeland (#24 Copeland), 2. Richard Vander Weerd (#10 Vander Weerd), 3. Jace Vander Weerd (#88 Vander Weerd), 4. Brody Roa (#56 Phulps), 5. Koen Shaw (#88K Shaw), 6. Ryan Stolz (#72 Ford), 7. Brandon Wiley (#33B Team 33). NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Troy Rutherford (#11 Rutherford), 2. Tristan Guardino (#15T Guardino), 3. Max Adams (#42X Bates), 4. Steve Hix (#57 Hix), 5. Austin Ervine (#51 AJ), 6. Ryan Bernal (#73 Ford). NT

BUTLERBUILT PROFESSIONAL SEAT SYSTEMS POLE SHUFFLE: 1. Copeland, 2. Faria, 3. Rutherford, 4. Liggett, 5. R.Vander Weerd, 6. Guardino. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Richard Vander Weerd, 2. Ryan Bernal, 3. Tristan Guardino, 4. Austin Liggett, 5. Jace Vander Weerd, 6. Max Adams, 7. Danny Faria Jr., 8. Ryan Timmons, 9. Troy Rutherford, 10. Shannon McQueen, 11. Steve Hix, 12. Koen Shaw, 13. Brandon Wiley, 14. Brody Roa, 15. Colby Copeland, 16. Britton Bock, 17. Ryan Stolz, 18. Kaleb Montgomery, 19. Austin Ervine. NT.

—————————-

**Owens flipped on lap 3 of the first heat. Ervine flipped on lap 1 of the feature. Copeland flipped on lap 18 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-9 Faria, Laps 10-30 R.Vander Weerd

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Ryan Bernal (17th to 2nd)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS:

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: June 2 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway – “Chris & Brian Faria Memorial”