Davis Wins USAC Southwest Salute to Indy at Canyon Speedway Park

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE RESULTS: May 26, 2018 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Salute to Indy”

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Mike Martin (#16 Martin), 2. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 3. Kyle Shipley (#0G Shipley), 4. Josh Pelkey (#12 Allen), 5. Matt Lundy (#98 Lundy), 6. Zack Madrid (#34AZ Burkhart/Grau), 7. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 8. Matt Rossi (#02 Rossi). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 2. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 3. Austin Kuehl (#11T Kuehl), 4. Randy Nelson (#9 Nelson), 5. Mason Keefer (#7 Keefer), 6. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 7. Mike Widdle (#25 Widdle), 8. Tyler Most (#3 Most). NT

FEATURE: (30 laps) 1. Charles Davis Jr., 2. Mike Martin, 3. Tye Mihocko, 4. Chris Bonneau, 5. Michael Curtis, 6. Zack Madrid, 7. Matt Rossi, 8. Matt Lundy, 9. Kyle Shipley, 10. Austin Kuehl, 11. Randy Nelson, 12. Brent Yarnal, 13. Mason Keefer, 14. Mike Widdle , 15. Josh Pelkey, 16. Tyler Most. NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Pelkey, Laps 2-14 Bonneau, Laps 15-30 Davis.

HARD CHARGER: Tye Mihocko (14th to 3rd)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: Charles Davis Jr.

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1.

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: May 27 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Salute to Indy”