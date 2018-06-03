Cole Duncan Wins During Hall of Fame Night at Atomic Speedway

_Front Page News, Atomic Speedway
Cole Duncan. (Sprint Fun photo)

Atomic Speedway
Chillicothe, OH
Saturday June 2, 2018

Winged 410 Sprint Cars

Fast Qualifier: Cole Duncan 12.394

Heat Winners: Cole Duncan, Caleb Armstrong, and Danny Smith

Feature: 1. Cole Duncan, 2. Danny Smith, 3. Nathan Skaggs, 4. Caleb Armstrong, 5. Ronnie Blair, 6. Ryan Broughton, 7. Kory Crabtree, 8. Cody Gallogly, 9. Nate Reeser, 10. Landon Simon, 11. Kirk Jeffries, 12. Ayrton Olsen, 13. Cale Stinson, 13. Bradley Ashford, 15. Jake Hesson, 16. Kyle Kruger, 17. Bryan Nuckles, 18. Ricky Peterson, DNS: Mark Imler

No related stories.