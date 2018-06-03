Cole Duncan Wins During Hall of Fame Night at Atomic Speedway

Atomic Speedway
Chillicothe, OH
Saturday June 2, 2018
Winged 410 Sprint Cars
Fast Qualifier: Cole Duncan 12.394
Heat Winners: Cole Duncan, Caleb Armstrong, and Danny Smith
Feature: 1. Cole Duncan, 2. Danny Smith, 3. Nathan Skaggs, 4. Caleb Armstrong, 5. Ronnie Blair, 6. Ryan Broughton, 7. Kory Crabtree, 8. Cody Gallogly, 9. Nate Reeser, 10. Landon Simon, 11. Kirk Jeffries, 12. Ayrton Olsen, 13. Cale Stinson, 13. Bradley Ashford, 15. Jake Hesson, 16. Kyle Kruger, 17. Bryan Nuckles, 18. Ricky Peterson, DNS: Mark Imler