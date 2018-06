Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints

Toledo Speedway

Toledo, OH

June 15, 2018

Feature:

1. O7 – Ryan Litt

2. 45 – Ryan Gillenwater

3. 22 – Derek Snyder

4. 88M – Jimmy McCune

5. 22S – Bobby Santos

6. O – Doug Dietsch

7. 11 – Kyle Edwards

8. 6 – Kevin Feeney

9. 88 – Frank Neill

10. 50 – Brian Gerster

11. 8 – Anthony McCune

12. 11G – Tom Geren Jr.

13. 11P – Tom Paterson