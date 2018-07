Shane Golobic Wins King of the West Feature at Petaluma

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

Petaluma Speedway

Petaluma, CA

Saturday July 14, 2018

Feature:

1. 21x – Shane Golobic

2. 0 – Bud Kaeding

3. 3c – Tanner Thorson

4. 83 – Kyle Hirst

5. 68 – Chase Johnson

6. 16a – Colby Copeland

7. 00 – Jason Statler

8. 29 – Willie Croft

9. 98 – Sean Watts

10. 2r – Richard Brace Jr.

11. 25 – Bobby McMahan

12. 57 – Dustin Golobic

13. 12 – Jarrett Soares

14. 18 – Jenna Frazier

15. 9n – Geoff Ensign

16. 24 – Colby Johnson

17. 28 – Nathan Rolfe

18. 83sa – Matt Dumesny

19. 14 – Marcus Dumesny