Liggett Sweeps BCRA Program at Kern County

the Dirt Track at Kern County Raceway Park

Bakersfield, CA

Friday May 3, 2019

Bay Cities Racing Association

Qualifying:

1. 83-Austin Liggett, 14.603

2. 4-Robert Dalby, 14.692

3. 7-Shannon McQueen, 14.694

4. 11E-Cory Elliot, 14.861

5. 1P-Terry Nichols, 14.971

6. 31K-Kyle Beilman, 14.998

7. 1N-Ricky Lewis, 15.099

8. 20-CJ Sarna, 15.124

9. 07x-Troy Morris III, 15.374

10. 78-Marvin Mitchell, 15.892

11. 99-Robert Carson, 17.062

Heat Race #1:

1. 83-Austin Liggett

2. 7-Shannon McQueen

3. 1P-Terry Nichols

4. 07x-Troy Morris III

5. 1N-Ricky Lewis

Heat Race #2:

1. 31K-Kyle Beilman

2. 11E-Cory Elliot

3. 4-Robert Dalby

4. 20-CJ Sarna

5. 78-Marvin Mitchell

6. 99-Robert Carson

Feature:

1. 83-Austin Liggett

2. 4-Robert Dalby

3. 11E-Cory Elliot

4. 07x-Troy Morris III

5. 7-Shannon McQueen

6. 20-CJ Sarna

7. 78-Marvin Mitchell

8. 99-Robert Carson

9. 31K-Kyle Beilman

10. 1P-Terry Nichols

DNS. 1N-Ricky Lewis

Winged 305 Sprint Carson

Feature:

1. 2-Brooklyn Holland

2. 75-Brendan Warmerdam

3. 31H-Phil Heynen

4. 86-Chris Ennis