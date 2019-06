Zearfoss Collects First Career All Star Circuit of Champions Victory at Dundee

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Outlaw Speedway

Dundee, N.Y.

Friday June 7, 2019

Combined Qualifying

1. 26-Cory Eliason, 12.827[5]

2. 07-Gerard McIntyre Jr, 12.866[22]

3. 70-Brock Zearfoss, 12.925[20]

4. 72-Ryan Smith, 12.972[13]

5. 35-Tyler Esh, 13.004[3]

6. 99-Skylar Gee, 13.006[17]

7. 70X-Spencer Bayston, 13.028[12]

8. 98H-Dave Blaney, 13.051[2]

9. 35Z-Jared Zimbardi, 13.065[6]

10. 13-Paul McMahan, 13.075[11]

11. 98-Joe Trenca, 13.076[1]

12. 5-Justin Barger, 13.082[24]

13. 11-Dale Blaney, 13.087[18]

14. J4-John Garvin, 13.101[14]

15. 87-Aaron Reutzel, 13.115[19]

16. 14-Tony Stewart, 13.137[21]

17. 29-Dan Shetler, 13.180[10]

18. 00-Danny Varin, 13.246[9]

19. 10-Joe Kata, 13.290[8]

20. 46-Michael Bauer, 13.301[4]

21. W20-Greg Wilson, 13.365[16]

22. K4-Chad Kemenah, 13.439[23]

23. 22-Brandon Spithaler, 13.702[7]

24. 40-George Hobaugh Jr., 59.999[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 26-Cory Eliason, [4]

2. 98H-Dave Blaney, [2]

3. 35Z-Jared Zimbardi, [1]

4. 35-Tyler Esh, [3]

5. 98-Joe Trenca, [5]

6. 46-Michael Bauer, [7]

7. 10-Joe Kata, [6]

DNS: 22-Brandon Spithaler,

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 00-Danny Varin, [6]

2. 29-Dan Shetler, [5]

3. 13-Paul McMahan, [2]

4. 70X-Spencer Bayston, [3]

5. W20-Greg Wilson, [7]

6. 72-Ryan Smith, [4]

7. 40-George Hobaugh Jr., [8]

8. J4-John Garvin, [1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5-Justin Barger, [1]

2. 99-Skylar Gee, [2]

3. 70-Brock Zearfoss, [3]

4. 11-Dale Blaney, [5]

5. 87-Aaron Reutzel, [6]

6. 14-Tony Stewart, [7]

7. 07-Gerard McIntyre Jr, [4]

8. K4-Chad Kemenah, [8]

Dash (6 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [2]

2. 98H-Dave Blaney, [1]

3. 29-Dan Shetler, [6]

4. 26-Cory Eliason, [5]

5. 07-Gerard McIntyre Jr, [4]

6. 00-Danny Varin, [3]

7. 5-Justin Barger, [7]

8. 99-Skylar Gee, [8]

A-Main (30 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [1]

2. 26-Cory Eliason, [4]

3. 98H-Dave Blaney, [2]

4. 07-Gerard McIntyre Jr, [5]

5. 00-Danny Varin, [6]

6. 5-Justin Barger, [7]

7. 70X-Spencer Bayston, [12]

8. 87-Aaron Reutzel, [15]

9. 11-Dale Blaney, [13]

10. 13-Paul McMahan, [10]

11. 99-Skylar Gee, [8]

12. 35Z-Jared Zimbardi, [9]

13. 35-Tyler Esh, [11]

14. 22-Brandon Spithaler, [24]

15. K4-Chad Kemenah, [23]

16. W20-Greg Wilson, [16]

17. 98-Joe Trenca, [14]

18. 46-Michael Bauer, [19]

19. 40-George Hobaugh Jr., [21]

20. 10-Joe Kata, [20]

21. 72-Ryan Smith, [17]

22. 14-Tony Stewart, [18]

23. J4-John Garvin, [22]

24. 29-Dan Shetler, [3]