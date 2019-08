Eliason Earns I-96 All Star Victory

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

I-96 Speedway

Lake Odessa, MI

Friday August 16, 2019

Qualifying:

1. 87-Aaron Reutzel, 13.202[26]

2. 71-Giovanni Scelzi, 13.233[25]

3. 11-Dale Blaney, 13.316[7]

4. 13-Paul McMahan, 13.316[16]

5. 14-Tony Stewart, 13.317[20]

6. 26-Cory Eliason, 13.328[2]

7. 71P-Parker Price-Miller, 13.440[10]

8. 70-Brock Zearfoss, 13.515[29]

9. 99-Skylar Gee, 13.532[14]

10. 85-Dustin Daggett, 13.541[17]

11. 70X-Justin Peck, 13.557[12]

12. 81-Lee Jacobs, 13.569[4]

13. 71M-Paul May, 13.631[24]

14. W20-Greg Wilson, 13.712[6]

15. 4-Danny Smith, 13.716[3]

16. 97-Max Stambaugh, 13.733[19]

17. 27K-Brad Lamberson, 13.752[13]

18. 11R-Chase Ridenour, 13.757[11]

19. 16C-Gregg Dalman, 13.775[9]

20. I07-Mark Coldren, 13.781[5]

21. 4L-Ryan Ruhl, 13.786[15]

22. 2L-Landon Lalonde, 13.802[27]

23. 22M-Dan McCarron, 13.817[1]

24. 07-Gerard McIntyre Jr, 13.859[8]

25. 21-Brinton Marvel, 13.877[28]

26. 18J-R.J. Jacobs, 14.158[22]

27. 71E-Tyler Esh, 14.170[18]

28. 40-George Hobaugh Jr., 14.183[23]

29. 14W-Chad Wilson, 14.373[21]

Heat Race #1 (8 Laps):

1. 81 – Lee Jacobs

2. 26 – Cory Eliason

3. 71 – Parker Price-Miller

4. 11 – Dale Blaney

5. w20 – Greg Wilson

6. 4 – Danny Smith

7. 07 – Gerard McIntyre

8. 22M – Dan McCarron

9. 16C – Gregg Dalman

10. I07 – Mark Coldren

(First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 99-Skylar Gee

2. 85-Dustin Daggett

3. 13-Paul McMahan

4. 70X-Justin Peck

5. 11R-Chase Ridenour

6. 97-Max Stambaugh

7. 4L-Ryan Ruhl

8. 27K-Brad Lamberson

9. 14-Tony Stewart

10. 71E-Tyler Esh

(First six finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 71-Gio Scelzi

2. 70-Brock Zearfoss

3. 87-Aaron Reutzel

4. 71M-Paul May

5. 21-Brinton Marvel

6. 18J-R.J. Jacobs

7. 2L-Landon Lalonde

8. 40-George Hobaugh

9. 14W-Chad Wilson

(First six finishers transferred to the A-Main)

Dash (6 Laps):

1. 11-Dale Blaney

2. 87-Aaron Reutzel

3. 99-Skylar Gee

4. 71-Gio Scelzi

5. 81-Lee Jacobs

6. 26-Cory Eliason

7. 85-Dustin Daggett

8. 70-Brock Zearfoss

(Finish determined the first eight starting spots in the A-Main)

B-Main (10 Laps):

1. 14-Tony Stewart

2. 4L-Ryan Ruhl

3. 27K-Brad Lamberson

4. 22M-Dan McCarron

5. 07-Gerard McIntyre

6. 2L-Landon Lalonde

7. 40-George Hobaugh

8. 16C-Gregg Dalman

9. I07-Mark Coldren

(First six finishers transferred to the A-Main)

A-Main (25 Laps):

1. 26-Cory Eliason

2. 11-Dale Blaney

3. 70X- Justin Peck

4. 13-Paul McMahan

5. 99-Skylar Gee

6. 71P-Parker Price-Miller

7. W20-Greg Wilson

8. 85-Dustin Daggett

9. 81-Lee Jacobs

10. 21-Brinton Marvel

11. 07-Geard McIntyre

12. 22M-Dan McCarron

13. 27K-Brad Lamberson

14. 18J-R.J. Jacobs

15. 11R-Chase Ridenour

16. 70-Brock Zearfoss

17. 2L-Landon Lalonde

18. 14-Tony Stewart

19. 87-Aaron Reutzel

20. 71-Gio Sclezi

21. 97-Max Stambaugh

22. 4L-Ryan Ruhl

23. 4-Danny Smith

24. 71M-Paul May