R.J. Johnson Wins Hall of Fame Classic at Arizona Speedway

AMSOIL USAC/CRA & SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 28, 2019 – Arizona Speedway – San Tan Valley, Arizona – “Hall of Fame Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY / BEAVER STRIPES QUALIFYING: 1. Austin Williams, 92, Sertich-14.903; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-15.179; 3. Stevie Sussex, 12, Allen-15.291; 4. Tommy Malcolm, 5X, Napier-15.326; 5. Jake Swanson, 34AZ, Grau/Burkhart-15.360; 6. Brody Roa, 42, Cheney-15.417; 7. Chris Bonneau, 15, Bonneau-15.425; 8. R.J. Johnson, 51, Martin-15.517; 9. Sterling Cling, 34, Cling-15.540; 10. Zach Madrid, 15M, Johnson-15.542; 11. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-15.588; 12. Charles Davis Jr., 50, Davis-15.618; 13. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-15.620; 14. Mike Martin, 16, Martin-15.705; 15. Dennis Gile, 13, Gile-15.711; 16. Chris Gansen, 4G, Gansen-15.925; 17. Steve Hix, 57, Hix-15.972; 18. Michael Curtis, 11C, Turner/Wheeler-16.084; 19. Jake Helsel, 44, Helsel-16.093; 20. Matt Stewart, 55, Everhart-16.328; 21. Matt Lundy, 98, Lundy-16.619; 22. Asa Kesterson, 18, Kesterson-16.704; 23. Stephen Sanchez, 7, Sanchez-17.104.

EXTREME MUFFLERS / BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Tafoya, 2. Williams, 3. Madrid, 4. Malcolm, 5. Helsel, 6. Bonneau, 7. Gansen, 8. Kesterson. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE / ULTRA SHIELD RACE PRODUCTS / COMPETITION SUSPENSION INC. SECOND HEAT: (10 laps) 1. Swanson, 2. Gardner, 3. Johnson, 4. Martin, 5. McCarthy, 6. Stewart, 7. Hix, 8. Sanchez. NT

SALDANA RACING PRODUCTS / BUTLERBUILT SEATS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Gile, 2. Davis, 3. Roa, 4. Sussex, 5. Cling, 6. Curtis, 7. Lundy. NT

FEATURE: (30 laps, with starting positions) 1. R.J. Johnson (8), 2. Stevie Sussex (4). 3. Austin Williams (6), 4. Damion Gardner (5), 5. Tommy Malcolm (3), 6. Zach Madrid (10), 7. Charles Davis Jr. (12), 8. Sterling Cling (9), 9. Brody Roa (1), 10. Eddie Tafoya Jr. (13), 11. Michael Curtis (18), 12. Steve Hix (17), 13. Mike Martin (14), 14. Dennis Gile (15), 15. Matt Lundy (21). 16. Chris Gansen (16), 17. Asa Kesterson (22), 18. Jake Swanson (2), 19. Jake Helsel (19), 20. Matt McCarthy (11), 21. Matt Stewart (20), 22. Chris Bonneau (7), 23. Stephen Sanchez (23). NT.

—————————-

**Swanson flipped on lap 21 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-6 Swanson, Laps 7-11 Gardner, Laps 12-21 Swanson, Laps 22-30 Johnson.

SPECIALTY FASTENERS / SALDANA RACING PRODUCTS HARD CHARGER: R.J. Johnson (8th to 1st)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Mike Martin

AAA CAR BUYING 360 BONUS: Matt Lundy

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Gardner-1215, 2-Williams-1160, 3-Roa-1116, 4-Swanson-1012, 5-Gansen-790, 6-Malcolm-732, 7-Davis-651, 8-McCarthy-635, 9-Tafoya-600, 10-Danny Faria Jr.-583.

NEW SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR POINTS: 1-Roa-828, 2-Johnson-819, 3-Sussex-777, 4-Davis-717, 5-Martin-655, 6-Swanson-507, 7-Lundy-462, 8-Rossi-413, 9-Curtis-401, 10-Williams-401.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACES: November 7-9 – Perris Auto Speedway – Perris, California – “24th Annual Budweiser Oval Nationals presented by All Coast Construction” – co-sanctioned with AMSOIL USAC National & Sands Chevrolet USAC SouthWest Sprint Cars

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: October 26 – Central Arizona Speedway – Casa Grande, Arizona– “Howl-O-Ween Bash”