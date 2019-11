Matt Dumesny Wins USC Feature at Valvoline Raceway

GRANVILLE, NSW (November 16, 2019) — Matt Dumesny won the Ultimate Sprintcar Championship feature Saturday at Valvoline Raceway. Dumesny took the lead from Jordyn Brazier on lap eight and held on for his first win of the 2019-2020 season. Brazier finished in the runner up spot while Jesse Attard, Marcus Dumesny, and Troy Little rounded out the top five.

Matthew Jackson won the midget car feature.

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Saturday November 16, 2019

Ultimate Sprintcar Championship

Qualifying Flight A:

1. NQ7-Robbie Farr, 11.893

2. D2-Ben Atkinson, 11.978

3. N47-Marcus Dumesny, 12.192

4. V5-Max Dumesny, 12.196

5. N48-Jackson Delamont, 12.233

6. N43-Alex Orr, 12.251

7. N54-Grant Tunks, 12.335

8. N18-Guy Stanshall, 12.698

9. N52-Mark Attard, 12.765

10. NS48-Blake Darcy, 12.947

11. Q6-Mick Rowell, 13.063

12. NS97-Luke Geering, 13.195

Qualifying Flight B:

1. N92-Sam Walsh, 11.958

2. N22-James Thompson, 12.069

3. N56-Michael Saller, 12.101

4. NZ69-Brett Sullivan, 12.284

5. N32-Warren Ferguson, 12.296

6. N53-Jessie Attard, 12.348

7. NS56-Kris Johnson, 12.362

8. N68-James Duckworth, 12.466

9. N9-Lachlan Caunt, 12.494

10. N40-Chris Mcinerney, 12.989

11. N3-Dennis Farr, 13.242

Qualifying Flight C:

1. NS21-Jordyn Brazier, 11.802

2. N20-Troy Little, 11.860

3. N16-Daniel Sayre, 12.081

4. N24-Blake Skipper, 12.091

5. A1-Andrew Scheuerle, 12.126

6. NS4-Jake Baines, 12.221

7. N12-Thomas Jeffrey, 12.249

8. N72-Coby Elliott, 12.685

9. N73-Darren Salmon, 13.297

10. N39-Jeremy Cross, 13.903

11. NS35-Kaitlyn Anthony, 14.210

Qualifying Flight D:

1. N57-Matt Dumesny, 11.881

2. N86-Ben Atkinson JR, 12.054

3. NS15-Daniel Cassidy, 12.242

4. V96-Andy Caruana, 12.243

5. NS71-Michael Stewart, 12.258

6. N10-Luke Stirton, 12.612

7. N81-Graham Lagerlow, 12.846

8. N96-Bruce White, 13.125

9. N61-Mick Matchett, 13.253

10. N83-Peter O’Neill, 13.353

11. N41-Jeff Lawler, 13.873

Heat Race #1:

1. D2-Ben Atkinson

2. NQ7-Robbie Farr

3. N47-Marcus Dumesny

4. N54-Grant Tunks

5. V5-Max Dumesny

6. NS97-Luke Geering

7. NS48-Blake Darcy

8. N52-Mark Attard

9. Q6-Mick Rowell

10. N48-Jackson Delamont

11. N43-Alex Orr

12. N18-Guy Stanshall

Heat Race #2:

1. N92-Sam Walsh

2. N22-James Thompson

3. N32-Warren Ferguson

4. N53-Jessie Attard

5. NZ69-Brett Sullivan

6. N56-Michael Saller

7. N68-James Duckworth

8. NS56-Kris Johnson

9. N40-Chris Mcinerney

10. N9-Lachlan Caunt

11. N3-Luke Sayre

Heat Race #3:

1. N20-Troy Little

2. NS21-Jordyn Brazier

3. N24-Blake Skipper

4. A1-Andrew Scheuerle

5. N39-Jeremy Cross

6. N12-Thomas Jeffrey

7. N16-Daniel Sayre

8. NS4-Jake Baines

9. N72-Coby Elliott

10. NS35-Kaitlyn Anthony

DNS. N73-Darren Salmon

Heat Race #4:

1. N57-Matt Dumesny

2. NS15-Daniel Cassidy

3. NS71-Michael Stewart

4. V96-Andy Caruana

5. N10-Luke Stirton

6. N41-Jeff Lawler

7. N81-Graham Lagerlow

8. N96-Bruce White

9. N83-Peter O’Neill

10. N61-Mick Matchett

11. N86-Ben Atkinson JR

B-Main:

1. N16-Daniel Sayre

2. N56-Michael Saller

3. N12-Thomas Jeffrey

4. N43-Alex Orr

5. N48-Jackson Delamont

6. NS4-Jake Baines

7. N86-Ben Atkinson JR

8. N81-Graham Lagerlow

9. N68-James Duckworth

10. N52-Mark Attard

11. NS97-Luke Geering

12. N18-Guy Stanshall

13. N40-Chris Mcinerney

14. N83-Peter O’Neill

15. N61-Mick Matchett

16. NS35-Kaitlyn Anthony

17. NS48-Blake Darcy

18. N3-Luke Sayre

19. N9-Lachlan Caunt

20. N41-Jeff Lawler

21. N96-Bruce White

22. NS56-Kris Johnson

23. N72-Coby Elliott

Pole Shuffle Round #1: NS15-Daniel Cassidy def. N22-James Thompson

Pole Shuffle Round #2: NQ7-Robbie Farr def. NS15-Daniel Cassidy

Pole Shuffle Round #3: NQ7-Robbie Farr def. NS21-Jordyn Brazier

Pole Shuffle Round #4: NQ7-Robbie Farr def. D2-Ben Atkinson

Pole Shuffle Round #5: NQ7-Robbie Farr def. N92-Sam Walsh

Pole Shuffle Round #6: NQ7-Robbie Farr def. N57-Matt Dumesny

Pole Shuffle Round #7: NQ-Robbie Farr def. N20-Troy Little

A-Main:

1. N57-Matt Dumesny

2. NS21-Jordyn Brazier

3. N53-Jessie Attard

4. N47-Marcus Dumesny

5. N20-Troy Little

6. NS15-Daniel Cassidy

7. N54-Grant Tunks

8. N56-Michael Saller

9. D2-Ben Atkinson

10. N32-Warren Ferguson

11. N22-James Thompson

12. NS71-Michael Stewart

13. NZ69-Brett Sullivan

14. N39-Jeremy Cross

15. V5-Max Dumesny

16. N16-Daniel Sayre

17. N12-Thomas Jeffrey

18. N10-Luke Stirton

19. V96-Andy Caruana

20. N43-Alex Orr

21. A1-Andrew Scheuerle

22. NQ7-Robbie Farr

23. N92-Sam Walsh

24. N24-Blake Skipper

Midget Cars

Qualifying Flight A:

1. N97-Matthew Jackson, 14.651

2. V10-Travis Mills, 14.702

3. N51-Michael Stewart, 14.765

4. N4-Bob Jackson, 15.046

5. N43-Glen Arnold, 15.154

6. S57-Robert Heard, 15.198

7. N15-DJ Raw, 15.131

8. N8-Cameron Malouf, 15.507

9. N26-Jamie Hall, 17.463

DNF. N54-Alan Day, 0.000

DNF. N78-Troy Jenkins, 0.000

Qualifying Flight B:

1. V97-Kaidon Brown, 14.542

2. N3-Darren Jenkins, 14.593

3. N11-Jay Waugh, 14.693

4. N42-Gary Rooke, 14.826

5. V71-Domain Ramsey, 14.867

6. N32-Daniel Paterson, 15.206

7. N57-Harley Smee, 15.306

8. SA88-Todd Wigzell, 15.326

9. N34-Jeffrey Burns, 15.685

10. N66-Ben Morgan, 15.798

DNF. N62-Dan Biner, 0.000

Heat Race #1:

1. N97-Matthew Jackson

2. V10-Travis Mills

3. N4-Bob Jackson

4. N43-Glen Arnold

5. N8-Cameron Malouf

6. N54-Alan Day

7. S57-Robert Heard

8. N15-DJ Raw

9. N51-Michael Stewart

DNS: N26-Jamie Hall

DNS: N78-Troy Jenkins

Heat Race #2:

1. V97-Kaidon Brown

2. N3-Darren Jenkins

3. N11-Jay Waugh

4. N57-Harley Smee

5. N32-Daniel Paterson

6. V71-Domain Ramsey

7. N34-Jeffrey Burns

8. N66-Ben Morgan

9. N62-Dan Biner

10. SA88-Todd Wigzell

11. N42-Gary Rooke

Heat Race #3:

1. V10-Travis Mills

2. N97-Matthew Jackson

3. N51-Michael Stewart

4. N4-Bob Jackson

5. N43-Glen Arnold

6. N8-Cameron Malouf

7. S57-Robert Heard

8. N54-Alan Day

9. N78-Troy Jenkins

10. N26-Jamie Hall

DNS: N15-DJ Raw

Heat Race #4:

1. V97-Kaidon Brown

2. SA88-Todd Wigzell

3. N11-Jay Waugh

4. V71-Domain Ramsey

5. N42-Gary Rooke

6. N62-Dan Biner

7. N3-Darren Jenkins

8. N34-Jeffrey Burns

9. N57-Harley Smee

10. N32-Daniel Paterson

DNS: N66-Ben Morgan

A-Main:

1. N97-Matthew Jackson

2. N51-Michael Stewart

3. V97-Kaidon Brown

4. N78-Troy Jenkins

5. N57-Harley Smee

6. S57-Robert Heard

7. N3-Darren Jenkins

8. N11-Jay Waugh

9. N62-Dan Biner

10. N32-Daniel Paterson

11. N15-DJ Raw

12. N34-Jeffrey Burns

13. N8-Cameron Malouf

14. V10-Travis Mills

15. SA88-Todd Wigzell

16. N42-Gary Rooke

17. N4-Bob Jackson

18. N43-Glen Arnold

19. N54-Alan Day

20. V71-Domain Ramsey

DNS: N26-Jamie Hall

DNS: N66-Ben Morgan