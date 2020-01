Pickens Wins 50-Lap International Finale at Western Springs

AUCKLAND, NZ (January 5, 2020) — Michael Pickens won the 50-lap finale of the International Midget Series on Sunday at Western Springs Speedway. After losing the lead to Hayden Williams on lap five Pickens bounced back to pass Williams on lap 26 to take the lead. Pickens never relinquished the top spot the remaining 24 laps winning over Tyler Courtney, Kyle Larson, Kaidon Brown, and Zach Daum.

Keaton Dahm led wire-to-wire in route to winning the 25-lap sprint car feature.

International Midget Series 50-Lap Finale

Western Springs Speedway

Auckland, NZ

Sunday January 5, 2020

Midget Cars

Qualifying:

1. 1USA-Kyle Larson, 13.763

2. 1NZ-Michael Pickens, 13.821

3. 7USA-Tyler Courtney, 13.986

4. 27A-Hayden Williams, 14.064

5. 10USA-Logan Seavey, 14.144

6. 25A-Aaron Hodgson, 14.160

7. 98A-Ryan O’Connor, 14.222

8. 79A-Max Guildford, 14.254

9. 9USA-Zach Daum, 14.268

10. 10AUS-Travis Mills, 14.347

11. 21AUS-Kaidon Brown, 14.356

12. 5A-Brock Maskovich, 14.399

13. 22A-James Earl, 14.418

14. 7M-Jayden Dodge, 14.505

15. 4USA-Zeb Wise, 14.513

16. 39A-Peter Hunnibell, 14.515

17. 55A-Hamish Dobbyn, 14.529

18. 18A-Brett Jnr Morris, 14.561

19. 6A-Jayden Worthington, 14.608

20. 5USA-Chris Windom, 14.666

21. 7A-Travis Buckley, 14.701

22. 71A-Breyton Davison, 14.716

23. 96A-Matthew McCutcheon, 14.744

24. 3NZ-Shayne Alach, 14.788

25. 91A-Hayden Guptill, 14.810

26. 56A-David Pellow, 14.811

27. 33A-James Cossey, 14.872

28. 88C-Jeremy Webb, 14.911

29. 99A-Nathan Howard, 14.986

30. 81S-Michael Kendall, 15.097

31. 57AUS-Robert Heard, 15.098

32. 93A-Kayne Buck, 15.149

33. 49A-Blair Bertram, 15.898

34. 61A-Brad Hollier, 16.215

35. 78A-Kent Palmer, 16.447

B-Dash:

1. 6A-Jayden Worthington

2. 18A-Brett Jnr Morris

3. 7A-Travis Buckley

4. 71A-Breyton Davison

5. 91A-Hayden Guptill

6. 3NZ-Shayne Alach

7. 33A-James Cossey

8. 96A-Matthew McCutcheon

9. 81S-Michael Kendall

10. 88C-Jeremy Webb

11. 61A-Brad Hollier

12. 57AUS-Robert Heard

13. 78A-Kent Palmer

14. 56A-David Pellow

15. 93A-Kayne Buck

16. 49A-Blair Bertram

17. 5USA-Chris Windom

18. 99A-Nathan Howard

DNS. 55A-Hamish Dobbyn

A-Dash:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 27A-Hayden Williams

3. 25A-Aaron Hodgson

4. 7USA-Tyler Courtney

5. 21AUS-Kaidon Brown

6. 9USA-Zach Daum

7. 1USA-Kyle Larson

8. 79A-Max Guildford

9. 98A-Ryan O’Connor

10. 10USA-Logan Seavey

Feature:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 7USA-Tyler Courtney

3. 1USA-Kyle Larson

4. 21AUS-Kaidon Brown

5. 9USA-Zach Daum

6. 27A-Hayden Williams

7. 10USA-Logan Seavey

8. 5A-Brock Maskovich

9. 55A-Hamish Dobbyn

10. 7A-Travis Buckley

11. 96A-Matthew McCutcheon

12. 33A-James Cossey

13. 22A-James Earl

14. 98A-Ryan O’Connor

15. 71A-Breyton Davison

16. 39A-Peter Hunnibell

17. 25A-Aaron Hodgson

18. 79A-Max Guildford

19. 6A-Jayden Worthington

20. 91A-Hayden Guptill

21. 7M-Jayden Dodge

22. 18A-Brett Jnr Morris

23. 4USA-Zeb Wise

24. 3NZ-Shayne Alach

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 6M-James Dahm

2. 73K-Brian Edwards

3. 12A-Dean Shadbolt

4. 24A-Tyler Radovan

5. 78C-Matthew Leversedge

6. 4T-Kyle Shearing

7. 22A-Dean Brindle

8. 7A-Dion Kendall

9. 62A-Dave Witton

10. 7USA-Craig Dollansky

11. 35A-Rob Vazey

Heat Race #2:

1. 88M-Keaton Dahm

2. 76A-Steve Smith

3. 7USA-Craig Dollansky

4. 7A-Dion Kendall

5. 78A-Daniel Eggleton

6. 73K-Brian Edwards

7. 6M-James Dahm

8. 11M-Raymond Griffin

9. 2NZ-Jamie Larsen

10. 35A-Rob Vazey

11. 24A-Tyler Radovan

12. 10A-Glen Torpey

Heat Race #3:

1. 22A-Dean Brindle

2. 2NZ-Jamie Larsen

3. 78A-Daniel Eggleton

4. 78C-Matthew Leversedge

5. 10A-Glen Torpey

6. 11M-Raymond Griffin

7. 88M-Keaton Dahm

8. 76A-Steve Smith

9. 12A-Dean Shadbolt

10. 4T-Kyle Shearing

11. 62A-Dave Witton

Feature:

1. 88M-Keaton Dahm

2. 78A-Daniel Eggleton

3. 78C-Matthew Leversedge

4. 22A-Dean Brindle

5. 2NZ-Jamie Larsen

6. 6M-James Dahm

7. 76A-Steve Smith

8. 73K-Brian Edwards

9. 10A-Glen Torpey

10. 11M-Raymond Griffin

11. 7A-Dion Kendall

12. 24A-Tyler Radovan

13. 35A-Rob Vazey

14. 62A-Dave Witton

15. 4T-Kyle Shearing

16. 7USA-Craig Dollansky

17. 12A-Dean Shadbolt