Ryan Bowers and Rick Schroeder Win UMSS Features at Cedar Lake

NEW RICHMOND, WI (September 17, 2020) — Ryan Bowers and Rick Schroeder won features with the UMSS Traditional Sprint Car Series and UMSS Winged Sprint Car Series respectively on Thursday to open the Legendary 100 weekend at Cedar Lake Speedway.

Bowers led all 18 laps from the pole position on his way to victory while Schroeder passed Harry Hansen for the lead to win the winged sprint car portion of the event.

Legendary 100 Weekend – Night #1

Cedar Lake Speedway

New Richmond, Wisconsin

Thursday September 17, 2020

UMSS Traditional Sprint Car Series

Qualifying:

1. 7-Scott Brandt, 15.670

2. 8-Nick DaRonco, 15.709

3. 16-Ryan Bowers, 15.764

4. 12X-Blake Anderson, 15.823

5. 87-Mike Mueller, 15.892

6. 7H-Harry Hanson, 15.961

7. 97-Cam Schafer, 16.097

8. 63-Todd Hansen, 16.296

9. 99-Bryan Roach, 16.299

10. 12-Johnny Parsons III, 16.348

11. 38S-Allen Stettner, 16.519

12. 93-Brad Peterson, 16.523

13. 69S-Jon Lewerer, 16.646

14. 34-Denny Stordahl, 16.716

15. 2C-Brad Cunningham, 16.910

16. 10Z-Zach Widdes, 16.986

17. 66-Kevin Frederiksen, 17.129

18. 65-Jeff Kirchner, NT

Feature:

1. 16-Ryan Bowers

2. 7-Scott Brandt

3. 97-Cam Schafer

4. 87-Mike Mueller

5. 12X-Blake Anderson

6. 99-Bryan Roach

7. 7H-Harry Hanson

8. 12-Johnny Parsons III

9. 34-Denny Stordahl

10. 69S-Jon Lewerer

11. 2C-Brad Cunningham

12. 63-Todd Hansen

13. 10Z-Zach Widdes

14. 65-Jeff Kirchner

15. 66-Kevin Frederiksen

16. 93-Brad Peterson

17. 38S-Allen Stettner

DNS: 8-Nick DaRonco

UMSS Winged Sprint Car Series

Qualifying:

1. 13-Patrick Heikkinen, 15.377

2. 27-Rick Schroeder, 15.389

3. 7-Harry Hanson, 15.548

4. 11-Dalyn Cody, 15.597

5. 7D-Dave Becker, 15.612

6. 95-John Vaillancourt, 15.627

7. 50-Chase Viebrock, 15.718

8. 22-Mike Mueller, 15.723

9. K1-Kevin Lear, 15.894

10. 1-Rick Kobs, 15.905

11. O7-Owen Carlson, 16.156

12. 7M-Bob McVitty, 16.692

13. P1-Mark Chevalier, NT

14. 0-Denny Stordahl, NT

Feature:

1. 27-Rick Schroeder

2. 7-Harry Hanson

3. 1-Rick Kobs

4. 50-Chase Viebrock

5. 13-Patrick Heikkinen

6. P1-Mark Chevalier

7. 22-Mike Mueller

8. 7D-Dave Becker

9. O7-Owen Carlson

10. 7M-Bob McVitty

11. 95-John Vaillancourt

12. 11-Dalyn Cody

13. K1-Kevin Lear

DNS: 0-Denny Stordahl