Sheldon Haudenschild Scores Home Track Victory at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (September 25, 2020) — Sheldon Haudenschild scored a popular victory on Friday night with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series at Wayne County Speedway. Haudenschild capitalized on a mistake by Shane Stewart jumping the cushion in turn two to take the lead and held off the field during a late race restart to picked up his sixth victory of the season in front of a capacity crowd at his home track. Stewart held on for second with Brad Sweet, Donny Schatz, and Rico Abreu rounding out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday September 25, 2020

Qualifying Flight-A

1. 17-Sheldon Haudenschild, 14.429

2. 24-Rico Abreu, 14.678

3. 49-Brad Sweet, 14.732

4. 2M-Kerry Madsen, 14.788

5. 83-Spencer Bayston, 14.824

6. 38K-Chris Myers, 14.884

7. 2-Carson Macedo, 14.886

8. 11K-Kraig Kinser, 14.902

9. 70-Henry Malcuit, 14.913

10. 22-Brandon Spithaler, 14.919

11. 41-David Gravel, 14.926

12. 1A-Jacob Allen, 14.997

13. 28-Tim Shaffer, 14.998

14. 23-Cole Macedo, 15.001

15. 9-James McFadden, 15.054

16. 4S-Tyler Street, 15.116

17. 18J-R.J. Jacobs, 15.154

18. 4-Cap Henry, 15.164

19. 19-Paige Polyak, 15.17

20. 33M-Mason Daniel, 15.199

21. 29-Steve Butler, 15.215

22. 6-Bill Rose, 15.242

23. 8M-TJ Michael, 15.381

24. 20-Danial Burkhart, 15.947

25. 22X-Ray Miller, 16.16

Qualifying Flight-B

1. 15-Donny Schatz, 14.685

2. 14-Parker Price-Miller, 14.749

3. 72-Daryn Pittman, 14.872

4. 3C-Cale Conley, 14.884

5. 3-Jac Haudenschild, 14.923

6. 71-Shane Stewart, 14.959

7. 83M-Broc Martin, 15.018

8. 55-Hunter Schuerenberg, 15.087

9. 7S-Jason Sides, 15.102

10. 9J-Dean Jacobs, 15.124

11. 1S-Logan Schuchart, 15.152

12. 2X-Ricky Peterson, 15.221

13. 81-Lee Jacobs, 15.237

14. 3J-Trey Jacobs, 15.237

15. 2C-Wayne Johnson, 15.367

16. 19R-Michael Walter, 15.391

17. D12-Jason Dolick, 15.407

18. 23X-Nick Patterson, 15.471

19. 5-Jordan Harble, 15.498

20. 7DK-Dylan Kingan, 15.649

21. 7-Troy Kingan, 15.669

22. 11-Shawn Hubler, 15.952

23. 97J-Andy Fike, 16.2

24. 14Z-Wyatt Zimmerman, 16.425

Non-Qualifier (8 Laps):

1. 29-Steve Butler [1]

2. 7-Troy Kingan [2]

3. 6-Bill Rose [3]

4. 8M-TJ Michael [5]

5. 11-Shawn Hubler [4]

6. 20-Danial Burkhart [7]

7. 14Z-Wyatt Zimmerman [8]

8. 97J-Andy Fike [6]

9. 22X-Ray Miller [9]

DRYDENE Heat Race #1 (8 Laps):

1. 17-Sheldon Haudenschild [1]

2. 49-Brad Sweet [2]

3. 2-Carson Macedo [4]

4. 41-David Gravel [6]

5. 83-Spencer Bayston [3]

6. 28-Tim Shaffer [7]

7. 9-James McFadden [8]

8. 18J-R.J. Jacobs [9]

9. 70-Henry Malcuit [5]

10. 19-Paige Polyak [10]

11. 29-Steve Butler [11]

DRYDENE Heat Race #2 (8 Laps):

1. 2M-Kerry Madsen [2]

2. 24-Rico Abreu [1]

3. 11K-Kraig Kinser [4]

4. 38K-Chris Myers [3]

5. 22-Brandon Spithaler [5]

6. 4-Cap Henry [9]

7. 23-Cole Macedo [7]

8. 1A-Jacob Allen [6]

9. 4S-Tyler Street [8]

10. 33M-Mason Daniel [10]

11. 7-Troy Kingan [11]

DRYDENE Heat Race #3 (8 Laps):

1. 15-Donny Schatz [1]

2. 72-Daryn Pittman [2]

3. 83M-Broc Martin [4]

4. 3-Jac Haudenschild [3]

5. 7S-Jason Sides [5]

6. 2C-Wayne Johnson [8]

7. 1S-Logan Schuchart [6]

8. 81-Lee Jacobs [7]

9. 5-Jordan Harble [10]

10. D12-Jason Dolick [9]

11. 6-Bill Rose [11]

DRYDENE Heat Race #4 (8 Laps):

1. 14-Parker Price-Miller [1]

2. 71-Shane Stewart [3]

3. 3C-Cale Conley [2]

4. 55-Hunter Schuerenberg [4]

5. 9J-Dean Jacobs [5]

6. 3J-Trey Jacobs [7]

7. 2X-Ricky Peterson [6]

8. 19R-Michael Walter [8]

9. 23X-Nick Patterson [9]

10. 8M-TJ Michael [11]

11. 7DK-Dylan Kingan [10]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps):

1. 49-Brad Sweet [1]

2. 71-Shane Stewart [2]

3. 17-Sheldon Haudenschild [5]

4. 15-Donny Schatz [3]

5. 72-Daryn Pittman [4]

6. 14-Parker Price-Miller [8]

7. 2M-Kerry Madsen [6]

8. 24-Rico Abreu [7]

C-Main (10 Laps):

1. 33M-Mason Daniel [3][-]

2. 8M-TJ Michael [4][-]

3. D12-Jason Dolick [2][$150]

4. 6-Bill Rose [6][$150]

5. 29-Steve Butler [5][$150]

6. 7-Troy Kingan [7][$125]

7. 11-Shawn Hubler [9][$125]

8. 14Z-Wyatt Zimmerman [11][$125]

9. 20-Danial Burkhart [10][$125]

10. 97J-Andy Fike [12][$125]

11. 22X-Ray Miller [13][$125]

12. 7DK-Dylan Kingan [8][$125]

13. 19-Paige Polyak [1][$125]

Last Chance Showdown (12 Laps):

1. 70-Henry Malcuit [1]

2. 4-Cap Henry [5]

3. 1S-Logan Schuchart [2]

4. 9-James McFadden [7]

5. 2C-Wayne Johnson [4][$500]

6. 28-Tim Shaffer [3][$250]

7. 81-Lee Jacobs [10][$225]

8. 2X-Ricky Peterson [8][$200]

9. 5-Jordan Harble [14][$200]

10. 8M-TJ Michael [18][$200]

11. 19R-Michael Walter [12][$200]

12. 33M-Mason Daniel [17][$200]

13. 4S-Tyler Street [15][$200]

14. 23-Cole Macedo [9][$200]

15. 18J-R.J. Jacobs [11][$200]

16. 23X-Nick Patterson [16][$200]

17. 3J-Trey Jacobs [6][$200]

18. 1A-Jacob Allen [13][$200]

NOS Energy Drink Feature (35 Laps):

1. 17-Sheldon Haudenschild [3][$15,000]

2. 71-Shane Stewart [2][$6,000]

3. 49-Brad Sweet [1][$3,500]

4. 15-Donny Schatz [4][$3,000]

5. 24-Rico Abreu [8][$2,500]

6. 14-Parker Price-Miller [6][$2,300]

7. 83M-Broc Martin [10][$2,200]

8. 2-Carson Macedo [9][$2,100]

9. 41-David Gravel [13][$2,050]

10. 72-Daryn Pittman [5][$2,000]

11. 55-Hunter Schuerenberg [16][$1,500]

12. 9-James McFadden [24][$1,400]

13. 3-Jac Haudenschild [14][$1,300]

14. 7S-Jason Sides [18][$1,200]

15. 1S-Logan Schuchart [23][$1,100]

16. 4-Cap Henry [22][$1,000]

17. 2M-Kerry Madsen [7][$1,000]

18. 11K-Kraig Kinser [11][$1,000]

19. 38K-Chris Myers [15][$1,000]

20. 2C-Wayne Johnson [26][$]

21. 1A-Jacob Allen [25][$]

22. 22-Brandon Spithaler [19][$1,000]

23. 3C-Cale Conley [12][$1,000]

24. 83-Spencer Bayston [17][$1,000]

25. 9J-Dean Jacobs [20][$1,000]

26. 70-Henry Malcuit [21][$1,000]

Lap Leaders Brad Sweet 1-8, Shane Stewart 9-11, Sheldon Haudenschild 12-35

KSE Hard Charger Award: 9-James McFadden[+12]