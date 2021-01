Pickens Scores Midget and Sprint Car Features at Western Springs

AUCKLAND, N.Z. (January 4, 2021) — Michael Pickens collected two feature victories in the midget and sprint car division Monday at Western Springs Speedway. Pickens charged through the field from 21st starting position to win the 50-lap midget feature. Pickens led every lap from the front row to win the sprint car main.

Western Springs Speedway

Auckland, New Zealand

Monday January 4, 2021

Heat Race #1:

1. 21A-Kerry Brocas

2. 1NZ-Jamie Larsen

3. 98M-Ryan O’Connor

4. 23A-Adam Child

5. 84P-Dean Cooper

6. 7M-Travis Buckley

7. 11A-Raymond Griffin

8. 76A-Steve Smith

9. 37H-Nick Edmonds

10. 78A-Daniel Eggleton

Heat Race #2:

1. 2NZ-Michael Pickens

2. 7M-Travis Buckley

3. 71A-Jamie McDonald

4. 98M-Ryan O’Connor

5. 1NZ-Jamie Larsen

6. 78C-Matthew Leversedge

7. 21A-Kerry Brocas

8. 24A-Tyler Radovan

9. 37H-Nick Edmonds

10. 17H-Glen Mitchel

Heat Race #3:

1. 2NZ-Michael Pickens

2. 78C-Matthew Leversedge

3. 71A-Jamie McDonald

4. 78A-Daniel Eggleton

5. 11A-Raymond Griffin

6. 84P-Dean Cooper

7. 23A-Adam Child

8. 17H-Glen Mitchel

9. 76A-Steve Smith

10. 24A-Tyler Radovan

A-Main:

1. 2NZ-Michael Pickens

2. 71A-Jamie McDonald

3. 84P-Dean Cooper

4. 98M-Ryan O’Connor

5. 1NZ-Jamie Larsen

6. 21A-Kerry Brocas

7. 78A-Daniel Eggleton

8. 23A-Adam Child

9. 11A-Raymond Griffin

10. 76A-Steve Smith

11. 37H-Nick Edmonds

12. 17H-Glen Mitchel

13. 7M-Travis Buckley

14. 78C-Matthew Leversedge

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 5A-Brock Maskovich

2. 91M-Hayden Guptill

3. 33A-James Cossey

4. 98A-Ryan O’Connor

5. 43A-Matt Watson

6. 25M-Aaron Hodgson

7. 10A-Brad Mosen

8. 84A-Ben Cometti

9. 41P-Shane Dewer

10. 22A-James Earl

11. 78A-Kent Palmer

12. 6A-Jayden Worthington

13. 46A-Troy Jeffries

14. 72A-Graham Standring

Heat Race #2:

1. 91M-Hayden Guptill

2. 67A-Breyton Davison

3. 84A-Ben Cometti

4. 33A-James Cossey

5. 25M-Aaron Hodgson

6. 99A-Nathan Howard

7. 5A-Brock Maskovich

8. 6A-Jayden Worthington

9. 12A-Morgan McHugh

10. 67S-Tyla Robins

11. 7M-Travis Buckley

12. 55A-Josh Mathews

13. 78A-Kent Palmer

Heat Race #3:

1. 10A-Brad Mosen

2. 99A-Nathan Howard

3. 98A-Ryan O’Connor

4. 22A-James Earl

5. 12A-Morgan McHugh

6. 67A-Breyton Davison

7. 55A-Josh Mathews

8. 72A-Graham Standring

9. 7M-Travis Buckley

10. 67S-Tyla Robins

11. 43A-Matt Watson

12. 41P-Shane Dewer

13. 46A-Troy Jeffries

Feature:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 27M-Hayden Williams

3. 10A-Brad Mosen

4. 33A-James Cossey

5. 91M-Hayden Guptill

6. 99A-Nathan Howard

7. 17A-Ryan Baker

8. 98A-Ryan O’Connor

9. 5A-Brock Maskovich

10. 97C-Jeremy Webb

11. 54C-Jack Low

12. 22A-James Earl

13. 84A-Ben Cometti

14. 79A-Max Guilford

15. 39A-Peter Hunnibell

16. 9C-Tom Lumsden

17. 72A-Graham Standring

18. 7M-Travis Buckley

19. 25M-Aaron Hodgson

20. 6A-Jayden Worthington

21. 12A-Morgan McHugh

22. 67S-Tyla Robins

23. 67A-Breyton Davison

DNS. 93P-Karl McGill