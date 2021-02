Donny Schatz Holds off Ian Madsen Through Traffic to Win at East Bay

TAMAPA, FL (February 2, 2021) — Donny Schatz skillfully picked through slower traffic in the late stages of the Jean Lynch Classic, holding off Ian Madsen to win the All Star Circuit of Champions feature Tuesday night at East Bay Raceway Park. The win was Schatz’s second victory of the season. Ian Madsen held off his Kerry’s charge from 17th to round out the podium. Tyler Courtney and Giovanni Scelzi rounded out the top five.

All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Jean Lynch Classic

East Bay Raceway Park

Tampa, Florida

Tuesday February 2, 2021

Lincoln Electirc Qualifying

1. 11-Ian Madsen, 12.680[24]

2. 14-Tony Stewart, 12.836[17]

3. 24-Terry McCarl, 12.882[19]

4. 72-Tim Shaffer, 12.929[23]

5. 26-Cory Eliason, 12.959[28]

6. 13-Justin Peck, 13.003[18]

7. 39M-Anthony Macri, 13.007[27]

8. 91-Kyle Reinhardt, 13.017[8]

9. 15-Donny Schatz, 13.034[29]

10. 5-Brent Marks, 13.066[26]

11. 3C-Cale Conley, 13.069[20]

12. 7BC-Tyler Courtney, 13.131[15]

13. 1-Jamie Myers, 13.159[34]

14. 101-Kerry Madsen, 13.222[25]

15. 25-Chris Myers, 13.293[4]

16. 18J-RJ Jacobs, 13.299[2]

17. 27-Carson McCarl, 13.315[32]

18. 73-Scotty Thiel, 13.330[35]

19. 17B-Steve Buckwalter, 13.365[1]

20. 75-Tyler Ross, 13.379[7]

21. 55-Hunter Schuerenberg, 13.397[6]

22. 18-Giovanni Scelzi, 13.456[13]

23. 19-Chris Windom, 13.463[14]

24. 22C-Cole Duncan, 13.544[30]

25. 49H-Bradley Howard, 13.556[36]

26. 21-Carson Short, 13.572[10]

27. 14R-Sean Rayhall, 13.626[22]

28. 3A-AJ Maddox, 13.647[31]

29. 88N-Frank Neill, 13.891[11]

30. 10-Paulie Colagiovanni, 13.904[12]

31. 08-Brandon Conkel, 13.955[9]

32. 15B-Zach Hampton, 13.961[3]

33. 40I-Mark Imler, 14.124[21]

34. 4X-Danny Smith, 14.184[33]

35. 27C-Craig Pellegrini Jr, 14.467[16]

36. 4B-Billy Boyd Jr, 14.711[5]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 26-Cory Eliason[2]

2. 13-Justin Peck[1]

3. 39M-Anthony Macri[3]

4. 7BC-Tyler Courtney[5]

5. 72-Tim Shaffer[4]

Ford Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17B-Steve Buckwalter[1]

2. 18J-RJ Jacobs[2]

3. 75-Tyler Ross[5]

4. 91-Kyle Reinhardt[4]

5. 55-Hunter Schuerenberg[6]

6. 25-Chris Myers[3]

7. 08-Brandon Conkel[7]

8. 4B-Billy Boyd Jr[9]

9. 15B-Zach Hampton[8]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 18-Giovanni Scelzi[1]

3. 13-Justin Peck[3]

4. 14-Tony Stewart[4]

5. 19-Chris Windom[5]

6. 21-Carson Short[6]

7. 10-Paulie Colagiovanni[8]

8. 27C-Craig Pellegrini Jr[9]

9. 88N-Frank Neill[7]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (8 Laps)

1. 72-Tim Shaffer[2]

2. 39M-Anthony Macri[1]

3. 11-Ian Madsen[4]

4. 5-Brent Marks[5]

5. 101-Kerry Madsen[7]

6. 3C-Cale Conley[6]

7. 24-Terry McCarl[3]

8. 40I-Mark Imler[9]

9. DNS: 14R-Sean Rayhall

Mobil 1 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 15-Donny Schatz[3]

2. 1-Jamie Myers[2]

3. 22C-Cole Duncan[6]

4. 26-Cory Eliason[4]

5. 73-Scotty Thiel[5]

6. 49H-Bradley Howard[7]

7. 3A-AJ Maddox[8]

8. 27-Carson McCarl[1]

9. DNS: 4X-Danny Smith

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 11-Ian Madsen[2]

2. 15-Donny Schatz[3]

3. 14-Tony Stewart[1]

4. 17B-Steve Buckwalter[4]

5. 91-Kyle Reinhardt[5]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 24-Terry McCarl[1]

2. 3C-Cale Conley[2]

3. 25-Chris Myers[3]

4. 21-Carson Short[5]

5. 49H-Bradley Howard[4]

6. 10-Paulie Colagiovanni[7]

7. 15B-Zach Hampton[15]

8. 40I-Mark Imler[10]

9. 08-Brandon Conkel[8]

10. 4B-Billy Boyd Jr[12]

11. 27C-Craig Pellegrini Jr[11]

12. 14R-Sean Rayhall[13]

13. DNS: 27-Carson McCarl

14. DNS: 3A-AJ Maddox

15. DNS: 88N-Frank Neill

16. DNS: 4X-Danny Smith

Sugarlands Shine A-Main (35 Laps)

1. 15-Donny Schatz[3]

2. 11-Ian Madsen[1]

3. 101-Kerry Madsen[17]

4. 7BC-Tyler Courtney[8]

5. 18-Giovanni Scelzi[13]

6. 72-Tim Shaffer[10]

7. 13-Justin Peck[4]

8. 14-Tony Stewart[5]

9. 5-Brent Marks[16]

10. 55-Hunter Schuerenberg[19]

11. 26-Cory Eliason[2]

12. 39M-Anthony Macri[6]

13. 17B-Steve Buckwalter[7]

14. 21-Carson Short[24]

15. 73-Scotty Thiel[18]

16. 24-Terry McCarl[21]

17. 75-Tyler Ross[14]

18. 18J-RJ Jacobs[12]

19. 3C-Cale Conley[22]

20. 25-Chris Myers[23]

21. 91-Kyle Reinhardt[9]

22. 1-Jamie Myers[11]

23. 22C-Cole Duncan[15]

24. 19-Chris Windom[20]

Kerry madsen 17th to 3rd